Ora puoi mettere “Mi piace” alle storie di Instagram

A cura di Lorena Rao

Meta sta apportando importanti cambiamenti ai suoi social network. Da una parte Messenger di Facebook, adesso in grado di registrare fino a 30 minuti di messaggi audio, dall'altra Instagram, pronto ad accogliere la funzione "Mi piace" per le storie private. In questo modo si può esprimere il proprio apprezzamento per una storia vista senza dover per forza mandare la reazione come risposta nei DM.

A spiegare meglio la nuova funzione è Adam Mosseri, capo di Instagram. "Ora, mentre scorri le storie, tra l'invio del messaggio e quel piccolo aeroplanino di carta ci sarà un'icona a forma di cuore", ha detto in un video. "Se la tocchi, invierà un Mi piace all'autore di quella storia e quel Mi piace apparirà nell'elenco di chi ha visualizzato la storia, non nei messaggi privati". Tale cambiamento deriva dalla volontà di portare un po' di ordine nelle caselle dei DM. Lo afferma lo stesso Mosseri: "L'idea qui è assicurarsi che le persone possano esprimere più sostegno reciproco, ma anche ripulire un po' i DM". La notizia è stata diffusa nel pieno dei festeggiamenti di San Valentino.

È bene precisare che i "Mi piace" nelle storie private non saranno conteggiati, anche se l'autore o l'autrice della storia può vedere chi ha lasciato l'icona a cuoricino nella lista di contatti che hanno visualizzato il contenuto. Una modalità diversa rispetto a quella adottata per i "Mi piace" sui post pubblicati nel feed. In questo caso i "Mi piace" possono essere visibili o meno, in base alle preferenze dell'utente per singolo post.

Intanto Instagram sta testando anche gli abbonamenti a pagamento, ma per ora solo negli Stati Uniti e con un gruppo di account selezionati, come la cestista degli Oregon Ducks, Sedona Prince, la ginnasta olimpionica Jordan Chiles e l'astrologa Aliza Kelly. Gli abbonamenti daranno un senso di esclusività agli iscritti, dato che riceveranno funzionalità e contenuti in esclusiva, ma rappresenteranno un nuovo modo di monetizzazione per content creator e influencer.