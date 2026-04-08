I commenti alla missione Artemis 2 sono diventati un po’ strani: “Tutto è girato con il green screen”

Da quando è partita la missione Artemis 2 i commenti sotto i post pubblicati sui social si sono ingolfati di persone che urlano al complotto. Secondo questi utenti la missione Artemis 2 non sarebbe mai partita, gli astronauti sarebbero scesi prima della partenza e tutte le scene all’interno della navicella sarebbero state girate con un green screen.

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Tutto torna. Anche i complotti. Da quando è cominciata la missione Artemis 2, i post che raccontano il viaggio dei quattro astronauti attorno alla Luna sono infestati dai commenti di chi mette in dubbio che il viaggio sia davvero in corso. Leggiamo qualche messaggio: “Da quale set cinematografico l’hanno scattata?”, “Tutto finto! Semplicemente imbarazzante”, “Life on Mars.. credeteci”. “Attori ben pagati, come nel ’69!” e poi “Bella commedia interpretata da pessimi attori”.

Non solo. Se cercate parole chiave come Artemis 2 Fake su Instagram o TikTok trovate una lunga sequenza di video dove si sostengono varie tesi. Ci sono immagini create con l’intelligenza artificiale che mostrano gli astronauti con un green screen, video dove vengono sezionati tutti i frame diffusi della Nasa e lunghe spiegazioni che mettono in dubbio principi fisici basilari. Tutti schemi che abbiamo già visto negli ultimi 50 anni, visto che le teorie dove viene messo in dubbio l’allunaggio arrivano da molto lontano. Intanto qui vi lasciamo le vere foto della missione che ha da poco superato il lato nascosto della Luna.

Le immagini create con il Green Screen: bastano pochi secondi

Molte delle foto che girano attorno a queste teorie sono generate dall’intelligenza artificiale. Sul tema green screen ce ne sono molte. Sono foto che replicano le pose con cui abbiamo visto gli astronauti a bordo di Orion nelle interviste e nei video. Non sono difficili da costruire. Vi lasciamo qui una prova fatta direttamente con Grok. Dentro è ritratto l’astronauta canadese Jeremy Hansen, l’unico che non è legato alla NASA. È bastato qualche secondo per metterlo dentro a un green screen, un telo verde usato nel cinema per poi cancellare lo sfondo e mettere qualsiasi altra cosa dietro. Per realizzarlo ci sono voluti giusto pochi istanti. Immaginiamo che per aggiungere tecnici, cavi e set non ci voglia molto di più.

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GROK | Un’immagine di Artemis 2 con un finto Green Screen

L’analisi dei video del lancio della SLS: il problema delle cabine

Tra le teorie che mettono in dubbio il lancio di Orion nello spazio ne abbiamo trovata almeno una che in effetti è interessante. Nelle immagini ufficiali della Nasa si vede che mentre il razzo parte ci sono quattro cabine che dalla torre di lancio si muovono verso la base. Nei commenti sotto il video sul profilo della Nasa è pieno di Gif e immagini dove viene segnalato questo particolare. La tesi è semplice: gli astronauti non sono mai saliti a bordo di Orion, sono semplicemente scesi con le cabine mentre il razzo partiva.

Ora. Ci sono due problemi legati a questa tesi. Il primo è logico: se gli astronauti dovevano effettivamente scendere appena prima del lancio potevano farlo in modo meno plateale. Organizzare la fuga su quattro cabine numerate ripresa in diretta mondiale forse non è stato il miglior modo di nascondersi. Il secondo problema è di natura tecnica. Quelle riprese nel video sono in effetti cabine di emergenza ma il loro distacco dalla torre di lancio è previsto in ogni caso. Portarle a terra serve per non farle rovinare dal calore dei motori o dalle vibrazioni innescate dalla partenza del razzo.