In volo verso la Luna: chi sono gli astronauti scelti dalla NASA per la storica missione Artemis 2 La NASA ha annunciato i nomi dei quattro astronauti della missione Artemis 2 che volerà attorno alla Luna nel 2024. Fra essi la prima donna e un pilota canadese mai stato nello spazio.

A cura di Andrea Centini

I quattro astronauti della missione Artemis 2. Credit: NASA / CSA / Wikipedia

Il 3 aprile 2023 la NASA ha annunciato i nomi degli astronauti che voleranno verso la Luna con la missione Artemis 2: sono il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen. I quattro saranno impegnati nella seconda fase del programma spaziale volto a riportare l'essere umano sul satellite naturale della Terra dopo la conclusione delle missioni Apollo. È trascorso ben mezzo secolo dall'Apollo 17, l'ultima con astronauti che hanno solcato la regolite lunare. Con Artemis 3 giungeranno sulla Luna anche la prima donna e la prima persona nera. Artemis 2, tuttavia, non è progettata per l'allunaggio: gli astronauti, infatti, compiranno un volo “ibrido” attorno alla Luna senza entrare nell'orbita. Ci sarà un unico passaggio prima del ritorno verso la Terra. Se tutto andrà secondo i piani, il lancio dal Pad 39B del Kennedy Space Center (Florida) del gigantesco razzo lanciatore SLS – con in cima la navetta Orion dove sarà ospitato l'equipaggio – avverrà alla fine del 2024 e avrà una durata di dieci giorni. Ecco chi sono i quattro astronauti selezionati dai tre dirigenti della NASA Joe Acaba (responsabile dell'ufficio astronauti), Vanessa Wyche (direttrice del Johnson Space Center) e Norm Knight (responsabile delle operazioni di volo).

Il piano della missione. Credit: NASA

Gregory Reid Wiseman

Il quarantasettenne Gregory Reid Wiseman, nato l'11 novembre del 1975 a Baltimora, nel Maryland, è un astronauta della NASA, un pilota della U.S. Navy (la Marina degli Stati Uniti) e un ingegnere statunitense. Tra il 2020 e il 2022 è stato anche a capo dell'ufficio astronauti dell'agenzia aerospaziale. È entrato a far parte della NASA con l'Astronaut Group 20 nel 2009 ed è stato ufficialmente accreditato nel corpo nel 2011. Il suo primo volo nello spazio è stato nel 2014 con la Spedizione 40/41, durante la quale ha trascorso 165 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ha conseguito una laurea in Ingegneria presso il Rensselaer Polytechnic Institute e un Master in Ingegneria dei sistemi all'Università Johns Hopkins. È stato pilota di F-14 in alcuni squadroni della U.S. Navy per poi diventare collaudatore: tra i velivoli sperimentati gli F-35 e gli F/A-18. Ha due figlie ed è orfano di madre. È stato designato comandante per la missione Artemis 2.

Victor Glover

Il quarantaseienne Victor Glover, nato il 30 aprile 1976 a Pomona, in California, è un astronauta della NASA, un pilota della Marina degli Stati Uniti e un ingegnere statunitense. Si è unito a corpo degli astronauti nel 2013 e ha completato l'addestramento nel 2015. Nella sua prima esperienza "fra le stelle" è stato ingegnere di volo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale durante le Spedizioni 64/65. Nel 2021, oltre ad aver fatto la sua prima "passeggiata spaziale", è stato pilota e vicecomandante sulla navetta Crew Dragon di SpaceX, durante la sua prima missione (Crew-1). Ha conseguito una Laurea in Ingegneria presso la California Polytechnic State University e alcuni master specialistici nel volo presso la Air University. È un pilota di F/A-18 e un collaudatore. Durante la carriera da pilota ha accumulato oltre 3.000 ore di volo su decine di arei e ha anche preso parte a decine di missioni di combattimento. Centinai gli atterraggi su portaerei. Ha quattro figli. Grazie alla sua notevole esperienza è stato scelto come pilota per la missione Artemis 2.

Christina Koch

La quarantaquattrenne Christina Hammock Koch, nata il 29 gennaio 1979 a Grand Rapids, nel Michigan, è un'astronauta della NASA e un ingegnere elettronico. È stata ricercatrice presso il Goddard Space Flight Center della NASA e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'agenzia federale statunitense che studia i fenomeni atmosferici e gli oceani. Ha lavorato in basi scientifiche in Alaska e alle Samoa americane. È entrata nel corpo degli astronauti nel 2013 e tra il 2019 e il 2020 è stata ingegnere di volo sulla Stazione Spaziale Internazionale nelle Spedizioni 59/60/61. Durante questa esperienza ha conquistato il record di permanenza a bordo della ISS per una donna, pari a 328 giorni. Inoltre, assieme alla collega Jessica Meir, il 18 ottobre del 2019 è stata protagonista della prima passeggiata spaziale (tecnicamente EVA, attività extraveicolare) con sole donne. Assieme ne hanno fatte tre in tutto. Si è laureata in Ingegneria Elettrica e Fisica presso l'Università Statale della Carolina del Nord, dove ha anche conseguito un Master nella medesima materia. La NASA l'ha selezionata come specialista di missione per la missione Artemis 2

Jeremy Hansen

Il quarantasettenne Jeremy Hansen, nato il 27 gennaio 1976 a London, nell'Ontario, è un astronauta canadese della Canadian Space Agencey (CSA), un fisico specializzato in scienze spaziali e colonnello dell'aeronautica del suo Paese. È entrato a far parte del corpo degli astronauti della CSA nel 2009, ma a differenza dei tre compagni di equipaggio della NASA non è mai stato nello spazio. Ha tuttavia partecipato al progetto CAVES (acronimo di Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance Skills) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), durante il quale ha vissuto per tre settimane in una caverna in Sardegna per simulare condizioni spaziali. Ha lavorato anche presso il laboratorio sottomarino Aquarius nella missione NEEMO 19. Ha conseguito una laurea in Scienze spaziali presso il Royal Military College di Kingston e ha un Master in Fisica. È sposato e ha tre figli. È stato scelto come specialista di missione della missione Artemis 2 grazie a un accordo specifico tra la CSA e la NASA. Sarà il primo canadese a lasciare l'orbita terrestre e a volare attorno alla Luna: tutti gli astronauti delle missioni Apollo giunti attorno o sulla Luna erano statunitensi.