Il feed di Instagram si fa in tre e torna in ordine cronologico Instagram ha introdotto due nuovi feed pensati per dare agli utenti un maggiore controllo su quello che possono vedere nell’app. Ecco come funzionano “Preferiti” e “Seguiti”.

A cura di Marco Paretti

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, lo aveva annunciato da tempo, ma ora la modifica è arrivata a tutti gli effetti per gli utenti del social: Instagram si fa in tre e separa l'esperienza del feed principale in tre categorie diverse. All'homepage tradizionale e attualmente governata dall'algoritmo si affiancano quindi "Preferiti" e "Seguiti", due feed che consentono agli utenti di personalizzare maggiormente l'esperienza all'interno dell'applicazione di condivisione fotografica e video.

Il feed che fino a oggi caratterizzava Instagram resterà disponibile per tutti: è quello che ormai conosciamo bene, composto sia da post dei nostri amici che da contenuti selezionati dall'algoritmo, il tutto in ordine non necessariamente cronologico. Ad esso si affiancherà il feed dei Preferiti, dove saranno presenti i post più recenti dei contatti che noi selezioneremo a mano, inserendoli appunto tra i nostri preferiti. Questi utenti avranno anche una sorta di priorità nel feed principale. Infine, il feed Seguiti mostrerà i post di tutte le persone che seguiamo, in ordine cronologico. Una soluzione simile a quello che era Instagram in passato, quindi.

Per selezionare le varie opzioni del feed basterà fare tap sul logo di Instagram presente in alto a sinistra all'interno dell'applicazione iOS e Android per poi scegliere una delle voci dal menu a tendina. Per quanto riguarda la lista dei preferiti, invece, per aggiungere un contatto basta recarsi nell'apposito menu e cliccare sul pulsante "Aggiungi" accanto al profilo che vogliamo indicare come preferito. Si possono aggiungere fino a 50 account in questa lista. Nel feed saranno indicati con l'icona a forma di stella. "Per migliorare costantemente l’esperienza su Instagram continueremo a testare nuove funzioni come Preferiti e Seguiti" ha spiegato l'azienda in una nota. "Vogliamo offrire più scelta e maggiore controllo sui contenuti e rendere il tempo speso su Instagram sempre più personalizzabile".