Secondo questo video ci sarebbero "alieni alti tre metri" in Brasile: la spiegazione è semplice Il 30 dicembre Sara Dalete ha pubblicato su Instagram una serie di video che dovrebbero mostrare degli alieni alti oltre tre metri che camminano sulle alture di Ilha do Mel, nello Stato brasiliano di Paraná. Forse la soluzione del mistero potrebbe essere tutta nella zoom dello smartphone.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni sembra che sia tornata una delle teorie del complotto più care nel sottobosco del web. Gli alieni sono tra noi ma nessuno vuole dircelo. Anzi, preferiscono nascondersi dietro video sgranati e fotografie sfuocate. Una teoria che ovviamente si appoggia a saghe di complottismo radicate anche prima dell'arrivo di internet. Dopo il caso dei presunti avvistamenti alieni a Miami che abbiamo smontato nel nostro fact-checking ora ne è cominciato un altro che è arrivato anche nei canali ufficiali dello Stato di Paraná, nel Sud del Brasile.

Il video in questione è ovviamente sgranato. È stato girato da Sara Dalete, una donna brasiliana. Su Instagram Sara afferma di essere una psicologa e si presenta subito come una testimone di Ilha do Mel. È qui, in questa isola brasiliana affacciata sull’Oceano Pacifico, che il 30 dicembre sono stati girati i video diventati virali negli ultimi giorni. Il profilo Instagram di Sara ora è chiuso ma nei social degli altri testimoni ci sono ancora tutti i video. Potete trovarne uno in fondo a questo articolo.

Cosa si vede nei video: “Per noi è un mistero”

Il primo dato è un curioso parallelismo con gli avvistamenti di Miami. Anche qui si parla di alieni molto alti. Circa tre metri. Le due figure, dai tratti molto umani, sono state riprese su un sentiero che attraversa una collina. Le clip sono poche. Si vede uno dei due fermo su una piccola altura e poi lo si vede scendere fino ad arrivare a una casa. Erick Clopes, un altro testimone, ha aggiunto un commento nelle sue story su Instagram. A differenza di quello di Sara Dalete, il suo profilo è ancora aperto: “Non sappiamo davvero cosa possa essere. Dalla distanza da cui ci troviamo sembra qualcosa di molto alto. Non abbiamo mai detto che fosse un alieno. Pensiamo solo che sia troppo alto per essere una persona normale. Sembrava davvero strano. Per noi è ancora un mistero”.

I problemi del video: come funzionano gli zoom

Il video è molto distorto. Sempre Erick spiega nelle sue story che è stato girato con un iPhone 13 Pro. Questo smartphone ha un buon comparto fotografico ma i video dei supposti alieni hanno una qualità pessima. Erick ha spiegato che sono stati girati con gli zoom più alti a disposizione per questo modello: 9x per i video e 15x per le foto. Qui possiamo trovare il primo elemento che giustifica la scarsa qualità e con buona probabilità anche la distorsione dell’immagine. Brevemente. Nei modelli di smartphone gli zoom sono di due tipi.

Per i primi livelli di zoom c’è un zoom che si definisce ottico: ci sono meccanismi che aggiustano le lenti delle fotocamere per allargare i soggetti ripresi. Viste le dimensioni della fotocamera e la necessità di tenere i costi attorno a una soglia accettabile, questi zoom hanno sempre dei limiti. Se si vuole superare la soglia degli zoom ottici si passa a quelli digitali: qui semplicemente l’immagine viene “stirata” da un software, si allarga digitalmente per dare più spazio ai dettagli.

Tutto questo provoca distorsioni molto marcate, oltre che una scarsa qualità delle immagini. Se davvero questo video è girato a 9x e le foto sono a 15x vuol dire che Sara ha portato al massimo delle sue capacità il suo smartphone. Secondo la scheda ufficiale di Apple, l’estensione massima dello zoom ottico per questo modello è un 6x. Ci sono anche foto non zoommate ma qui gli alieni sembrano due turisti normali.

Il commento dello Stato di Paraná

Zoom o non zoom il video è diventato virale. I canali social dello Stato di Paraná, dove si trova ilha do mel, hanno deciso di sfruttare questa pubblicità gratuita. Su X (fu Twitter) il social media manager ha pubblicato una card con la foto dei due supposti alieni. Il commento è stato: “Anche gli esseri strani vengono qui!”.