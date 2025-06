La saga del canguro che vuole salire sull’aereo potrebbe non finire mai

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Ci ricorderemo del video del canguro da supporto emotivo. Molto probabilmente è comparsa anche sul tuo feed una clip che mostra l'animale mentre cerca di salire sull'aereo con un biglietto nella zampa. Può essere che tu l'abbia scambiata per vera.

Il video, per quanto assurdo, è iperrealistico. È stato creato con Veo3, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google e inaugura una nuova era dell'IA generativa. Il video del canguro è un simbolo, un po' come era stato il Papa con il piumino Moncler creato con Midjourney ad aprile 2023. È infatti il primo video iperrealistico creato con l'IA e diventato virale sui social.

L'origine del video del canguro

La clip è solo la prima di una lunga serie, la stessa saga del canguro sta continuando. Sono stati pubblicati video dell'animale che mangia noccioline sul sedile dell'aereo, in taxi diretto verso casa, e arrestato dalla polizia.

Il video è stato creato con Veo 3, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google, è stato condiviso per la prima volta dall'account Instagram "Infinite Unreality", una pagina che pubblica contenuti realizzati con l'intelligenza artificiale. La clip è stata ripubblicata poi da DramaAlert a X (Twitter) con la seguente didascalia: “Il personale della compagnia aerea non sta permettendo a questo simpatico canguro di salire sull’aereo”.

Il post ha superato le 58 milioni di visualizzazioni, il video è diventato virale e molti utenti hanno pensato che la clip fosse reale. Tra i commenti si legge infatti "Povero canguro", "è più educato di molte persone", "vi prego fatemi sapere se è riuscito a salire sull'aereo".

Come capire che il video è stato creato con l'intelligenza artificiale

Il video creato con Veo3 inganna, eppure oltre alla situazione assurda – mi riferisco al canguro che prova a salire sull'aereo- c'erano altri segnali che suggerivano la natura artificiale del video. Innanzitutto la pagina che l'ha pubblicato per la prima volta, specializzata in contenuti AI (aveva già caricato video di ippopotami legati al sedile dell'aereo, una giraffa a bordo e un maiale dentro un passeggino).

Non solo, se si alza il volume si può sentire la passeggera e la hostess che parlano una lingua priva di senso. Questo dettaglio però potrebbe essere sfuggito scrollando il feed con l'audio disattivato.

Quali sono i rischi e da cosa dobbiamo difenderci

Una volta era abbastanza facile individuare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e, se si guardano con attenzione, molti degli indizi sono ancora visibili. I generatori video però stanno diventando sempre più performanti e anche un occhio allenato a breve potrebbe non avere più gli strumenti per distinguere un video reale da un video creato con l'intelligenza artificiale.

Servono quindi nuove misure e un sistema di moderazione più efficace sulle piattaforme. L'IA generativa sta infatti creando un reale sintetico. Non solo, i video creati con i software danno forma a una disinformazione preventiva, creano le prove per fatti che non sono mai accaduti, alimentano le fake news, e possono condizionare l'opinione pubblica. E l'innoquo video del canguro è solo l'inizio.