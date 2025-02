È probabile che sui social abbiate visto almeno un animale che non è mai esistito

video suggerito

Il rischio è chiaro: stiamo perdendo sempre di più la capacità di distinguere tra quello che è reale e quello che non lo è.

A cura di Valerio Berra

Doveva succedere. Forse non ci aspettavamo così in fretta. L’intelligenza artificiale (IA) è diventata sempre più accurata nel mostrare la realtà. Prima lo ha fatto con le foto e poi con i video. Esattamente un anno fa scoprivamo quanto erano realistiche le foto fatte con l'IA. Il risultato è che distinguere cosa è vero e cosa è creato da un software sta diventando impossibile, tanto che sui social si sta diffondendo un nuovo filone di contenuti: i documentari di animali che non sono mai esistiti.

Non parliamo di casi paradossali. Nel marzo del 2023 era circolata la foto di un gatto serpente appena scoperto in Amazzonia con una livrea decisamente sospetta. Parliamo proprio di video su animali che esistono in natura, solo che vengono replicati completamente con l’intelligenza artificiale. Ci sono scene di caccia, momenti di vita quotidiana, cuccioli e rituali di accoppiamento. Un documentario del National Geographic girato senza mai uscire di casa. Con un effetto assolutamente realistico.

Come sono i mini documentari sugli animali creati dall’intelligenza artificiale

Il profilo TikTok worldlife_ai ha oltre 130.000 follower e soprattutto 3,2 milioni di Like. Il primo video fissato è quello di un leone. È un maschio adulto che gioca con un cucciolo. La musica di sottofondo è quella del Re Leone, le scene sono tutte girate nella Savana. È stato visto oltre 13 milioni di volte.

Il secondo video è ancora più interessante. Qui la protagonista è la Panthera Uncia, conosciuta meglio come leopardo delle nevi, un animale molto elusivo che vive nelle montagne dell’Asia Centrale. Nelle scene pubblicate da worldlife_ai il leopardo delle nevi viene mostrato mentre gioca con i cuccioli e si muove nel suo ambiente. È anche accompagnato da una voce anziana e profonde che descrive le sue caratteristiche. Forse anche questa frutto dell’intelligenza artificiale.

Il problema dei video non dichiarati

In entrambi i casi visti finora l’origine del video era intuibile, almeno dal nome del canale. Ma muovendosi su TikTok capita anche di trovare video dove non è chiara la provenienza delle immagini. Il canale Animal Rescue Daily mostra sequenze di animali salvati, tendenzialmente in ambiente artico.

Le balene, i calamari giganti o i pinguini vengono recuperati dal male in stato di difficoltà e vengono puliti, tolti i parassiti e riportati in salute. Anche qui nulla è vero. In qualche post viene scritto alla fine “AI Video”, ma in modo che è difficile vedere. Risultato? In un paio di settimane il profilo è già arrivato a 174.000 follower e 2,5 milioni di like.