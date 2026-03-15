Chi usa l’IA a lavoro può sviluppare una nuova forma di stress mentale: come difendersi dal brain fry

L’intelligenza artificiale promette di ridurre i tempi di lavoro, ma l’uso intensivo di agenti digitali e strumenti generativi sta producendo un nuovo tipo di affaticamento mentale.

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Il 1° gennaio 2026, il programmatore statunitense Steve Yegge ha presentato Gas Town, una piattaforma open source progettata per coordinare simultaneamente decine di agenti di intelligenza artificiale capaci di scrivere codice in autonomia. L’obiettivo era dimostrare quanto la piattaforma riuscisse ad accorciare i tempi di lavoro affidandosi a sistemi multi-agente. I test però ha dato un risultato inaspettato.

Il tempo sì, era ridotto, eppure chi ha utilizzato Gas Town ha sperimentato una strana sensazione di stress. Il sistema in azione dava l’impressione che “stesse succedendo troppo, troppo in fretta, per riuscire davvero a capire cosa stava accadendo”.

Questo episodio ha attirato l’attenzione di un gruppo di ricercatori della Harvard University, che da tempo studia l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro cognitivo. Per capire se si trattasse di casi isolati o di un fenomeno diffuso, i ricercatori hanno avviato uno studio insieme ad analisti del settore tecnologico, coinvolgendo lavoratori che utilizzano quotidianamente sistemi di IA generativa e piattaforme multi-agente. I risultati mostrano che l’aumento di produttività promesso dall’IA può avere un costo nascosto, il brain fry: un sovraccarico cognitivo che rischia di trasformare l’automazione in una nuova fonte di stress.

L’illusione dell’automazione che libera tempo

Sempre più aziende chiedono ai dipendenti di usare contemporaneamente agenti di ricerca, generatori di codice, sistemi di analisi dati, chatbot o software di design. In teoria questi strumenti dovrebbero ridurre il carico di lavoro, nella pratica, spesso richiedono una supervisione continua.

Alcune aziende hanno iniziato perfino a misurare la produttività in base all’uso dell’IA. Per esempio, il numero di righe di codice generate da strumenti automatici può essere considerato un indicatore di performance. Questo approccio incentiva i lavoratori a utilizzare più agenti contemporaneamente, trasformandoli di fatto in coordinatori di sistemi complessi.

Il risultato è che molti professionisti passano la giornata a controllare strumenti, verificare output, correggere errori e spostarsi da un’interfaccia all’altra.

Dalla stanchezza al sovraccarico cognitivo

Nelle ultime settimane, sui forum e sui social dedicati all’IA gli utenti parlano di affaticamento mentale, difficoltà di concentrazione e sensazione di “attenzione saturata”. Da tempo la letteratura scientifica mostra risultati contrastanti: alcuni studi indicano che l’automazione riduce lo stress eliminando compiti ripetitivi, altri mostrano che l’uso intensivo dell’IA può aumentare il rischio di burnout.

A complicare il quadro emerge ora un fenomeno diverso dal burnout tradizionale: una fatica mentale acuta legata alla supervisione continua degli strumenti digitali.

Lo studio su 1.488 lavoratori

Per capire meglio il problema, un gruppo di ricercatori di Harvard ha intervistato 1.488 lavoratori a tempo pieno negli Stati Uniti, provenienti da grandi aziende e da settori diversi, chiedendo loro come usano l’intelligenza artificiale e quali effetti percepiscono sul lavoro.

Il risultato più sorprendente è l’identificazione di un fenomeno chiamato “AI brain fry”, tradotto “cervello fritto dall’IA”: una forma di affaticamento mentale che nasce quando l’uso o la supervisione degli strumenti supera la capacità cognitiva della persona.

Chi lo sperimenta descrive difficoltà di concentrazione, decisioni più lente, annebbiamento mentale, mal di testa, bisogno di interrompere il lavoro per recuperare lucidità. Secondo i dati raccolti, questo tipo di stanchezza è associato a più errori, maggiore indecisione e maggiore intenzione di lasciare il lavoro.

Il vero fattore di stress: controllare l’IA

Non è quindi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sé a generare più fatica, ma il livello di supervisione richiesto. Secondo i ricercatori chi deve monitorare continuamente gli agenti digitali impiega circa il 14% di sforzo mentale in più, riporta il 12% di fatica cognitiva in più e percepisce un sovraccarico di informazioni superiore del 19%.

Un altro fattore decisivo è l’aumento del carico di lavoro. Quando l’IA non sostituisce attività, ma si aggiunge ad esse, il dipendente deve controllare più processi nello stesso tempo, con un inevitabile aumento dello stress mentale.

Il in realtà fenomeno è coerente con ciò che la psicologia cognitiva sa da decenni: il multitasking riduce l’efficienza, anche se dà l’impressione opposta.

Quali sono le professioni più colpite

L'affaticamente mentale a causa dell'IA varia molto a seconda del ruolo. Secondo lo studio marketing, HR, operations e ingegneria sono tra le funzioni più colpite mentre la sfera legale e di compliance tra le meno esposte.

Il motivo è semplice: i lavori che richiedono più coordinamento tra strumenti e più elaborazione di informazioni sono anche quelli più esposti al sovraccarico.

Quando l’IA aiuta davvero

C'è però un utilizzo produttivo dell'intelligenza artificiale. Per esempio, per eliminare attività ripetitive, controlli, formattazioni, operazioni standard. Chi riesce a delegare all’AI il lavoro più monotono si sente più coinvolto e ha più tempo per attività creative o relazionali.

Questo conferma una distinzione importante:se burnout riguarda soprattutto la dimensione emotiva, il “brain fry” riguarda il sovraccarico cognitivo L’IA può ridurre il primo, ma aumentare il secondo.

La nuova sfida: gestire l’attenzione

Gli esperti suggeriscono alcune linee guida per gestire meglio l'intelligenza artificiale sul lavoro. Innanzitutto definire quanti agenti una persona può gestire, chiarire le aspettative su produttività e carico di lavoro e soprattutto considerare l’attenzione umana una risorsa limitata.

Competenze come giudizio, creatività e decisione richiedono concentrazione profonda. Se tutta l’energia mentale viene spesa per controllare strumenti, queste capacità inevitabilmente si riducono.