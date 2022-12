Come giocare a “Fuck Hitler”, il videogame (gratuito) in cui potete torturare il dittatore nazista Nel gioco si può torturare il dittatore nazista nei modi più disparati, tra raffiche di mitra, seghe circolari e svastiche rotanti. Non solo, si possono scegliere vari look per completare l’opera di ridicolizzazione.

A cura di Lorena Rao

Adolf Hilter è uno dei personaggi storici più utilizzati nei videogiochi, sia in forma critica sia, soprattutto, in forma parodistica e violenta. No, non ci riferiamo alla serie di Wolfenstein, ma a un titolo approdato da pochi giorni su PC via Steam, dal nome singolare: Fuck Hitler. Obiettivo del gioco è quello di torturare il dittatore nazista nei modi più disparati, tra raffiche di mitra, seghe circolari e svastiche rotanti.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di poter personalizzare il suo aspetto coi look più strampalati. Un risultato finale grottesco, enfatizzato dalla fisica radgoll, tecnica attraverso cui il corpo del personaggio reagisce come se fosse una bambola di pezza.

Il team di sviluppo dietro a Fuck Hitler è Tornado Games, lo stesso di Fuck Putin, rilasciato ad aprile 2022. Come si può intendere dal nome, i due titoli presentano protagonisti diversi ma medesime meccaniche. Entrambi sono inoltre disponibili gratis su Steam. È chiaro che videogiochi del genere strizzano l'occhio al black humor, i cui contenuti potrebbero urtare la sensibilità del pubblico.

Leggi anche GTA 6 è stato hackerato: svelati tutti i video del nuovo gioco di Rockstar Games

Tutti i videogiochi ispirati ad Adolf Hitler

Fuck Hitler rappresenta l'esempio più esagerato tra i titoli che ridicolizzano la figura del dittatore genocida. Vi sono produzioni più note e blasonate come la già citata serie di Wolfenstein o di Sniper Elite che, nel tentativo di prendere in giro la figura di Hitler, provano a immergere chi gioca in un contesto narrativo più strutturato e profondo.

In tal senso, tra i videogiochi più critici e curati, è il caso di citare Through The Darkest of Times, titolo strategico disponibile su PC e console in cui gestire la resistenza tedesca di Berlino durante gli anni di ascesa del nazismo, fino ad arrivare alla Seconda guerra mondiale. Un lavoro di ricostruzione attento quello svolto dallo studio di sviluppo Paintbucket Games, a tal punto che Through The Darkest of Times è stato tra i candidati nella categoria "Games for Impact" ai The Game Awards del 2020.