Le Tesla saranno aggiornate con migliaia di videogame: ma si potrà davvero giocare in auto? L’azienda guidata da Elon Musk ha annunciato l’inizio della collaborazione con Steam, una delle piattaforme di videogiochi più importanti del settore.

A cura di Valerio Berra

Con l’Holiday Update rilasciato nelle ultime ore, Tesla ha aggiunto una serie di nuove possibilità al suo sistema di entertainment. Sull’enorme schermo che si trova al centro del cruscotto dei suoi modelli sarà possibile accedere a Stream, una delle più importanti piattaforme di videogiochi. Questo aggiornamento apre l’accesso a migliaia di titoli che si potranno giocare con un pad collegato con modalità wireless.

Solo i modelli più recenti potranno sfruttare questo aggiornamento: Steam infatti sarà a disposizione delle Model S e Model X vendute nel 2022 con almeno 16 GB di Ram. Nel video promozionale viene mostrata una Tesla in cui un uomo al posto di guida gioca a Cyberpunk 2077, uno dei titoli di punta distribuiti da Steam. Oltre all’accesso alla piattaforma di videogiochi, l’azienda guidata da Elon Musk ha annunciato anche una collaborazione con Apple Music.

Quando si usano i videogiochi in auto?

Aggiungere migliaia di videogiochi su un mezzo in cui bisognerebbe prestare attenzione alla strada non sembra esattamente l’idea più sicura nella storia dei trasporti. La scelta di Tesla però si dovrebbe leggere in altri modi.

I videogiochi, così come la possibilità di vedere film in streaming, dovrebbero essere usati quando l’auto è in sosta. In questo modo diventerebbero un ottimo modo per trascorrere le pause obbligate della ricarica o per passare una serata in auto in un parcheggio suggestivo, stile drive in.

Il secondo piano di lettura riguarda il futuro: Tesla infatti punta a rendere sempre più autonoma la guida dei veicoli. Questo processo procede a fasi e avere un buon sistema di intrattenimento in auto potrebbe diventare fondamentale quando la presenza del guidatore non sarà più necessaria per portare un’auto dal un punto di partenza a quello di arrivo.