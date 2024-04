video suggerito

Il robotaxi di Tesla sarà presto realtà: Musk annuncia quando sarà svelato il veicolo a guida autonoma Il fondatore di Tesla ha promesso sul suo account X che il nuovo modello di veicolo a guida completamente autonoma sarà svelato l'8 agosto 2024. È bastato questo per far impennare le azioni dell'azienda di auto elettriche, anche se i tentativi di introdurre robotaxi fatti finora da altre realtà del settore si sono rivelati un fallimento.

"Il robotaxi di Tesla sarà svelato l'8 agosto". Sono bastate queste poche parole di Elon Musk in un post pubblicato sul suo account ufficiale di X (fu Twitter) venerdì 5 aprile 2024 per far impennare del 3% le azioni di Tesla nelle contrattazioni a chiusura del mercato azionario. D'altronde, è da tempo che Musk promette il lancio di una nuova tecnologia rivoluzionaria: la tecnologia FSD (Full self driving). Si tratta di un pacche aggiuntivo che potenzierà il sistema Autopilot, di cui già sono dotati i veicoli Tesla, a tal punto da renderli in grado di guidarsi completamente da soli.

Sempre in un post sul social di sua proprietà, a marzo 2024, il fondare di Tesla aveva annunciato, con i suoi soliti toni sopra le righe – come quando ha raccontato di fare uso di ketamina su prescrizione medica – che "la maggior parte delle persone non ha ancora idea di quanto sarà sorprendentemente buona la Tesla FSD", aggiungendo che "sarà sovrumano, tanto che in futuro sembrerà assurdo che le persone si mettessero alla guida anche quando esausti o ubriachi". In sostanza, i veicoli promessi da Musk dovrebbero, attraverso gli aggiornamenti di software, offrire una guida autonoma sempre più efficace fino a non richiedere più nessun tipo di controllo da parte dell'umano che trasportano.

Come funzioneranno i Robotaxi di Tesla

L'idea di Musk, che stando alle sue promesse dovrebbe diventare molto presto realtà, è quella di lanciare sul mercato un modello di auto a guida autonoma del tutto autosufficiente. Nel post di marzo lo ha spiegato senza giri di parole: "Le auto ti porteranno automaticamente dove vuoi. Sarà come salire in ascensore e prendere un pulsante".

Il cambiamento rispetto all'attuale tecnologia Autopilot, disponibile già ora nelle Tesla, dovrebbe essere radicale: mentre Autopilot è un sistema di assistenza alla guida, che richiede comunque il controllo e la supervisione di un uomo, la tecnologia FSD dovrebbe garantire una guida completamente autonoma.

Non solo, secondo le previsioni dell'imprenditore miliardario, i fortunati proprietari di Tesla FSD potranno far usare il proprio veicolo ad altre persone come se fossero dei taxi. In questo modo, invece di lasciarle parcheggiate, potranno impiegare le proprie Tesla perfino come fonte di guadagno.

Molte promesse, ma ancora pochi fatti

Tuttavia, per quanto grandiose, si tratta di promesse che ancora hanno pochi riscontri nella realtà, almeno finora. Come lo stesso Musk ha ammesso, spesso le sue previsioni temporali non sono molto precise. Inoltre, rispetto alla fattibilità dei robotaxi ci sono ancora molti dubbi e incertezze sugli esiti che potrebbero derivare dalla loro effettiva introduzione.

Negli Stati Uniti, i primi tentativi di introdurre veicoli completamente automatici, come ha dimostrato il caso di Waymo, l'auto a guida autonoma di Google, non sono andati troppo bene, a causa dei diversi episodi di vandalismo contro i veicoli messi in circolazione dalla controllata di Google.