Elon Musk festeggia, gli azionisti di Tesla approvano il suo nuovo stipendio: quanto guadagnerà ora Il Ceo di Tesla aveva chiesto in un sondaggio se il suo pacchetto retributivo miliardario, che era stato annullato da un giudice, fosse legittimo. Gli azionisti hanno confermato con largo margine. Ma bisognerà aspettare la decisione finale che verrà annunciata più tardi rispetto all'annuncio di Musk su X.

A cura di Velia Alvich

Elon Musk esulta: gli azionisti sono dalla sua parte. "Con ampio margine", aggiunge trionfante su X, il suo social. Così il Ceo di Tesla, che proprio per il suo lavoro in questa azienda nel 2018 si era auto-assegnato un pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari, ha sventolato davanti agli occhi di tutto il mondo la decisione degli azionisti di restituirgli la somma che lui ritiene dovuta. Non solo, anche il secondo sondaggio è andato come sperava: in questa maniera, la sede legale della Tesla potrebbe essere trasferita dal Delaware al Texas. Ma, in entrambi i casi, bisognerà aspettare la decisione del consiglio di amministrazione per avere la conferma.

Il sondaggio lo aveva aperto a marzo, quando la giudice della Corte di cancelleria del Delaware Kathaleen McCormick, aveva accolto il ricorso di un azionista Tesla, Richard Tornetta: i 56 miliardi che Musk si era assegnato (che sono anche la retribuzione più alta mai assegnata a un Ceo) non solo non terrebbero conto degli interessi degli altri azionisti ma sarebbero stati attribuiti anche seguendo un processo irregolare e macchiato dal conflitto di interessi.

La decisione degli azionisti

Così la retribuzione miliardaria è stata strappata al Ceo, che non l'ha presa bene. Il primo dei sondaggi serviva proprio a chiedere agli azionisti se ritenessero legittimo il compenso del 2018. E secondo il grafico pubblicato nel suo post su X sarebbe così: la linea dei favorevoli ha sfondato il limite della vittoria garantita. Lo stesso vale anche per il secondo sondaggio, in cui chiede se gli azionisti sono d'accordo con lo spostamento della sede legale dal Delaware al Texas. Una scelta che non può prendere, però, con una decisione degli azionisti ma con il voto unanime del consiglio di amministrazione, che ancora non si è espresso in merito.

Se venisse confermato, si tratterebbe di una decisione in controtendenza: la maggior parte delle aziende americane sceglie il piccolo stato della costa orientale proprio per le sue leggi favorevoli per le aziende e per la presenza di un tribunale che si occupa proprio di dispute simili.

Quando sarà data l'ufficialità della decisione degli azionisti

Questione chiusa? Quasi. Il risultato ufficiale sarà annunciato alla sede di Tesla ad Austin, quando in Texas saranno le quattro del pomeriggio (quindi intorno alle dieci di sera qui in Italia). Non è chiaro, però, se la corte del Delaware lascerà che il voto diventi effettivo e che quindi Musk si intaschi il pacchetto retributivo più grande della storia. Così il Ceo di Tesla dovrà ancora aspettare prima di trasformare la celebrazione su X in una vera e propria festa nel Texas dove vuole trasferire anche il cuore della sua azienda.