Prende la Tesla per fare pochi metri, miliardaria sbaglia retromarcia e muore annegata nello stagno La miliardaria statunitense Angela Chao è morta annegata dopo aver sbagliato manovra in retromarcia ed essere finita con la vettura in uno stagno mentre trascorreva il fine settimana in un ranch del Texas con le sue amiche.

A cura di Antonio Palma

Annegata nello stagno con la sua auto Tesla dopo aver sbagliato manovra in retromarcia ed essere finita con la vettura in acqua, così è morta la miliardaria statunitense Angela Chao, amministratrice delegata della compagnia di spedizioni Foremost Group e sorella dell'ex segretaria di gabinetto degli Stati Uniti Elaine Chao. Lo ha stabilito una inchiesta sulla morte della donna avvenuta il 10 febbraio scorso in un ranch del Texas centrale.

Quel giorno la 50enne aveva invitato molte delle sue amiche della Harvard Business School a trascorrere il fine settimana in una proprietà del Texas, che comprendeva scuderie, una piscina e una pensione con dieci camere da letto. Secondo l’inchiesta riportata dal Wall Street Journal, dopo aver cenato insieme e aver festeggiato il capodanno cinese con le amiche venerdì sera, Chao aveva lasciato la pensione intorno alle 23:30 per tornare nel suo alloggio.

Si tratta di poche centinaia di metri di distanza ma, visto l’orario notturno e il freddo, la 50enne aveva deciso di percorre la stradina interna del ranch col suo SUV Tesla Model X. A questo punto qualcosa è andato storto. Mentre faceva retromarcia, ha scavalcato un terrapieno ed è finita in uno stagno, dove è affondata rapidamente. Nel giro di pochi minuti, in preda al panico, la 50enne ha chiamato una delle sue amiche per chiedere aiuto ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvarla.

La tragedia a cavallo della mezzanotte tra 9 e 10 febbraio. I soccorritori sono arrivati ​​sulla scena 24 minuti dopo aver ricevuto una chiamata ma "a causa del terreno e dell'accessibilità", l'equipaggio ha dovuto arrivare a piedi fino alla posizione dello stagno, secondo il rapporto dell'incidente. Ogni sforzo per salvarla però si è rivelato vano.

“I due agenti che erano in acqua stando sul veicolo sommerso hanno usato strumenti per rompere il finestrino del veicolo per effettuare un eventuale salvataggio” afferma il rapporto. In azione anche vigili del fuoco con diversi strumenti per tentare di arrivare alla vittima. Dopo averla estratta, i primi soccorritori hanno fatto diversi tentativi di rianimazione ma senza successo e Angela Chao è stata dichiarata morta sul posto.