Di cosa sa la nuova Coca-Cola creata dall’intelligenza artificiale L’azienda ha deciso di creare un nuovo gusto insieme all’intelligenza artificiale. Si chiama Y3000 e dalle prime reazioni non sembra che sia stato in grado di convincere gli utenti: “È una versione diversa dello stesso vecchio gusto privo di qualsiasi accenno di novità”.

Il sapore della Coca-Cola è sempre quello. Ancora oggi l’azienda nei suoi portali su internet ha delle pagine dove vengono raccontati tutti gli aneddoti legati alla ricetta segreta, inventata nel 1886 da John Stith Pemberton e conservata in una cassaforte nel museo World of Coca‑Cola di Atlanta. Le uniche varianti degne di nota, almeno dai bilanci aziendali, sono la Light e la Zero che hanno cercato di mantenere inalterato il gusto riducendo l’apporto calorico. Ora è arrivato un nuovo gusto e questa volta è stato creato direttamente dall’intelligenza artificiale. Si chiama Y3000.

Eppure da qualche tempo l’azienda sta provando a cambiare la formula del suo successo. La linea Coca-Cola Creations è un progetto di edizioni limitate partito nel 2022 in cui vengono proposte varianti tematiche della bibita. La strada sembra essere un po’ la stessa seguita da brand come Monster, bevanda energetica che si può trovare in una varianti tendente all’infinito di gusti e lattine. Attorno a questa produzione è partito anche un discreto mercato di collezionisti.

Il gusto Coca-Cola Y3000

Y3000 è stato elaborato dall’intelligenza artificiale. Il processo non è stato svelato nei dettagli dall’azienda. In un comunicato si spiega che i dati sui gusti di un campione di utenti sono stati elaborati da un software basato sull'intelligenza artificiale. Troppo vago? Anche secondo noi. Il gusto è disponibile in due varianti: quella Regular e quella Zero Sugar. Anche l’aspetto della lattina è cambiato. Il Futuristic Flavor è racchiuso in una lattina con tinte viola e argento dove il logo del brand viene distorto da una serie di onde. Nella descrizione del gusto si legge:

"È creata per mostrarci una visione ottimistica di ciò che verrà, dove l'umanità e la tecnologia sono più connesse che mai. Per la prima volta, Coca-Cola Y3000 è stata creata in collaborazione con l'intelligenza artificiale per contribuire a portare il sapore di domani ai fan della Coca-Cola. Assapora il futuro adesso".

Le reazioni alla Coca-Cola Y3000

La testata di tecnologia Gizmondo ha raccolto una serie di recensioni fatte da chi ha già avuto modo di testare il gusto. Le risposte non sono esattamente entusiaste. Leggiamo: “Il sapore se ne va, lasciandoti con un retrogusto vago di frutti di bosco e zucchero. È una versione diversa dello stesso vecchio gusto privo di qualsiasi accenno di novità”.

O ancora: “L'intelligenza artificiale è notoriamente pessima nell'inventare ricette, che si tratti di cocktail alcolici o pasti che fanno risparmiare denaro e che non ti uccideranno del tutto”. La stroncatura nei commenti pubblicati è abbastanza netta: “Se la Coca-Cola del futuro avrà un sapore praticamente inesistente, resteremo fedeli ai piaceri organici di H2O”.