Chi è Jamie Big Sorrel Horse, il nuovo idolo di TikTok che balla Nelly Furtado L’uomo, canadese e sostenitore della comunità LGBTQ+, ha diversi canali social attivi, ma il numero di follower non è così alto come su TikTok, dove ne conta 2,9 milioni.

A cura di Lorena Rao

In questi giorni su TikTok è tornata alla ribalta una canzone di Nelly Furtado, "Say It Right", pubblicata nel 2006. Il motivo di questo inaspettato ritorno è un video pubblicato sulla piattaforma da Jamie Big Sorrel Horse (@jamie32bsh), in cui si riprende mentre canta e balla la canzone in questione davanti a uno specchio. Tale video ha raggiunto 194.7 milioni di visualizzazioni, oltre 28 milioni di like e 415.000 commenti, tra cui molti in italiano. Insomma, numeri da capogiro che hanno reso Jamie Big Sorrel Horse la nuova star di TikTok.

L'uomo, canadese e sostenitore della comunità LGBTQ+, ha diversi canali social attivi, ma il numero di follower non è così alto. I suoi due canali su YouTube, dedicati ai vlog, hanno rispettivamente 596 iscritti e 29 iscritti. Sono praticamente due canali doppioni, aperti nello stesso anno. Un discorso simile riguarda anche il suo account Instagram, ancora con pochi follower (al momento dell'articolo sono 315). È probabile che dopo l'exploit su TikTok ottenga ulteriori iscritti. L'ultimo video pubblicato ha come sottofondo sempre Nelly Furtado. Questa volta si tratta di un mashup con Ariana Grande: "Motive X Promiscuous".

Nelle scorse settimane si è verificato un episodio simile, che riguarda esclusivamente il panorama italiano. Diversi video aventi come audio la frase "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" hanno reso un tormentone "Tu comme a mme", canzone del cantante neomelodico catanese Gianni Celeste. Il brano risale a dieci anni fa, ma ha avuto una seconda ondata di gloria tra i giovani della Generazione Z, che rappresentano l'utenza maggiore di TikTok. A differenza della canzone di Nelly Furtado, non è possibile risalire al video originale che ha portato alla riscoperta di Gianni Celeste.

Quelle di Jamie Big Sorrel Horse, Nelly Furtado e Gianni Celeste sono storie che dimostrano quanto sia facile finire travolti dal ciclone delle visualizzazioni e dei like su TikTok. Non vi è una regola specifica: improvvisamente video semplici e personali si ritrovano a diventare virali presso un pubblico composto da milioni di utenti.