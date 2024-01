Che canzone di Sanremo sei? Come provare il nuovo quiz di Spotify La piattaforma di streaming musicale calcola il “Livello di Sanremo Love” espresso in percentuale e abbina all’utente una canzone storica del festival. Le card con i risultati sono condivisibili sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Il Festival della canzone italiana funziona benissimo sulle piattaforme di streaming. Per questo Spotify ha pensato di creare nuovi quiz e playlist dedicate al Festival Sanremo. Oltre le tradizionali top ten sulle canzoni e gli artisti in gara più ascoltati, la piattaforma di streaming musicale ha lanciato il gioco: "Che canzone di Sanremo sei?”. Il quiz è disponibile solo su dispositivi mobili e per gli utenti Spotify. "Se hai un account Spotify, scansiona il codice QR qui sotto oppure cerca “Che canzone di Sanremo sei?” nell'app", si legge sulla pagina dedicata al gioco.

Per partecipare basta cliccare sul link o utilizzare la barra di ricerca dell’app. A quel punto l'utente deve rispondere a tre domande, per calcolare il risultato finale Spotify analizza anche i dati personali di ascolto di ciascun utente. A fine quiz apparirà sia una card condivisibile sui social, sia un voto in percentuale.

Come funziona il quiz: "Che canzone di Sanremo sei?”

"Dove andiamo? Da dove veniamo? Che canzone di Sanremo siamo? La risposta a una di queste domande si trova nel nostro fantastico quiz!", si legge sulla pagina. Il quiz è composto da tre domande per capire se l'utente è "un Sanremo-Lover". Spotify per esempio chiede: "Per prepararti a Sanremo hai bisogno di…?" sotto compaiono diverse alternative, oppure cosa fa l'utente durante la settimana della kermesse, e cosa prova una volta finito il festival. Per calcolare il risultato verranno anche analizzati di dati di ascolto sulla piattaforma.

Una volta terminato il test sulla schermata apparirà il risultato. Spotify calcola il "Livello di Sanremo Love", espresso in percentuale, e abbina all'utente una canzone storica del festival. Al termine del quiz verrà generata una card condivisibile sui social. Per completare il gioco è necessario aggiornare l’app di Spotify.

Gli artisti e le canzoni più ascoltati nel 2023

Spotify ha anche condiviso le top ten di Sanremo. L'artista in gara più ascoltato nel 2023 in Italia è Geolier, la canzone più riprodotta invece è “Cenere” di Lazza mentre i Ricchi E Poveri hanno il maggior numero di ascoltatori, seguono Annalisa, Gazzelle, Rose Villain e Fred De Palma. Spotify ha pubblicato la lista completa dei 10 artisti di Sanremo più ascoltati nel 2023:

1. Geolier

2. Annalisa

3. Gazzelle

4. Irama

5. Rose Villain

6. Mr.Rain

7. Ghali

8. Alfa

9. Fred De Palma

10. Emma

La piattaforma ha anche pubblicato la lista completa delle 10 canzoni della passata edizione più ascoltate nel 2023 in Italia:

1. “CENERE” di Lazza

2. “TANGO” di Tananai

3. “SUPEREROI” di Mr.Rain

4. “Due Vite” di Marco Mengoni

5. “IL BENE NEL MALE” di Madame

6. “Due” di Elodie

7. “MADE IN ITALY” di Rosa Chemical

8. “Duemilaminuti” di Mara Sattei

9. “Alba” di Ultimo

10. “L’ADDIO” di Coma_Cose