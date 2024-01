La classifica streaming di Sanremo 2024: in testa Geolier, Ricchi e Poveri e The Kolors Ecco chi sono i concorrenti di Sanremo 2024 con più ascoltatori mensili su Spotify: in testa i Ricchi e Poveri e Geolier, Big Mama fanalino di coda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, Ricchi e Poveri, The Kolors, Sanremo 2024

Mancano poche settimane all'inizio del Festival di Sanremo 2024, ma una classifica di preferenza del pubblico, almeno riguardo alla discografia di ciascuno dei 30 concorrenti in gara, può essere stilata attraverso Spotify. Infatti, attraverso il numero degli ascoltatori mensili sulla piattaforma svedese, scopriamo che tra i concorrenti più streammati del Festival di Sanremo 2024 c'è una coppia inaspettata: da una parte i Ricchi e Poveri che si prendono lo scettro con 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili, un risultato costruito in oltre 50 anni di carriera, mentre subito dietro si posiziona Geolier. Il rapper napoletano ha 5,2 milioni di ascoltatori mensili, un numero decisamente influenzato da un 2023 da protagonista con il suo album Il coraggio dei bambini, il più ascoltato in Italia nel 2023, ma non solo. Proprio nelle scorse ore, ha annunciato la terza data consecutiva allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, diventando il primo artista, internazionali inclusi, a suonare in tre date consecutive nell'arena della città partenopea.

I Big di Sanremo con oltre 3 milioni di ascoltatori

Non ci spostiamo dal capoluogo campano, perché il podio viene chiuso dai The Kolors, anche loro protagonisti nel 2023, anche e soprattutto per la fortuna di un brano come Italodisco. La band formata da Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e dal bassista Dario Iaculli colleziona quasi 3,3 milioni di ascoltatori su Spotify, con la loro hit estiva che ha superato da settimane la soglia dei 100 milioni di stream. Nella fascia tra i 2 e i 3 milioni di ascoltatori mensili possiamo trovare personaggi come Sangiovanni o Alfa, ma anche l'esordiente Gazzelle e Irama. Proprio a ridosso dei tre milioni di ascolti, alcuni dei favoriti alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2024, come Rose Villain, Annalisa, che ringrazia i successi di Mon Amour e Bellissima, ma anche Mr.Rain, ancora nella scia della scorsa edizione, dove Supereroi ha conquistato poco meno di 80 milioni di stream. In vetta a questa porzione di ascoltatori mensili, troviamo Ghali con 3 milioni.

I cantanti del Festival tra 2 e 3 milioni di ascoltatori su Spotify

Scendendo di fascia, alcune sorprese tra le autrici e gli autori che non riescono a raggiungere la soglia dei 2 milioni, rimanendo poco più bassi: Emma è una di queste, benché i numeri siano in continua ascesa, anche grazie al successo del suo ultimo album Souvenir. La seguono Fred De Palma e una delle favorite alla vittoria finale, Angelina Mango, reduce dal doppio successo di Ci pensiamo domani e Che t'o dico ‘a fa. Subito sotto il plurivincitore del Festival di Sanremo Mahmood, che dopo la vittoria con Soldi e Brividi con Blanco, arriva al Festival di Sanremo con 1,8 milioni di ascoltatori mensili, mentre qualche posizione dietro si attestano i Negramaro con 1,5 milioni. Sotto di loro un'altra band, il Volo, alla sua terza partecipazione dopo la vittoria con Grande Amore nel 2015 e il ritorno nel 2019 con Musica che resta. L'ultimo nome di questa fascia ha sorpreso per la celerità con cui ha raggiunto il pubblico, soprattutto attraverso la dimensione seriale del suo personaggio in Mare Fuori, la serie Rai: stiamo parlando di Clara, vincitrice di Sanremo Giovani, con oltre 1,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. E qui finiscono i concorrenti di Sanremo 2024 con almeno un milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

I Big con meno ascoltatori su Spotify

Ultima fascia per i concorrenti che stazionano sotto il milione di ascoltatori mensili, e qui la rosa è meno ampia di quanto ci si aspetti. In testa c'è Alessandra Amoroso con 930mila ascoltatori, seguita Loredana Bertè e Dargen D'Amico sopra gli 800mila. Dietro di loro, un altro esordiente al Festival, Il Tre, che dopo l'uscita di Invisibili, il suo ultimo progetto, sta risalendo le classifiche. Discorso simile per i BNKR44, il collettivo toscano, già protagonista a Sanremo 2023 durante la serata cover con Sethu, interpretando Charlie fa surf dei Baustelle. Dietro c'è il trio composto da Fiorella Mannoia-Diodato-La Sad, tra i 300 e i 400mila ascoltatori, mentre nelle ultime posizioni si classificano i Santi Francesi, in ascesa dopo la vittoria di X Factor 22, seguiti da Renga e Nek, Maninni e il fanalino di coda Big Mama, ferma a 21mila ascoltatori mensili. Una classifica che potrebbe influenzare in minima parte la competizione, semplicemente proiettando il volume d'ascolto dei vari artisti durante le serate in cui sarà utilizzato il televoto: ma questa classifica potrebbe anche essere un punto di partenza per osservare la visibilità che questa manifestazione darà ai protagonisti, anche dopo la sua fine.

La classifica dei concorrenti con più ascoltatori mensili su Spotify

Ricchi e Poveri: 5.548 milioni Geolier: 5,234 milioni The Kolors: 3,293 milioni Ghali: 3 milioni Annalisa: 2,787 milioni Rose Villain: 2,5 milioni Mr. Rain: 2,5 milioni Gazzelle: 2,472 milioni Alfa: 2,381 milioni Irama: 2,2 milioni Sangiovanni 2,15 milioni Emma: 1,9 milioni Fred De Palma: 1,9 milioni Angelina Mango: 1,9 milioni Mahmood: 1,8 milioni Il Volo: 1,6 milioni Negramaro: 1,5 milioni Clara: 1,2 milioni Alessandra Amoroso: 930mila Loredana Bertè: 879mila Dargen D'Amico: 800mila Il Tre: 751mila BNKR44: 600mila Fiorella Mannoia: 441mila Diodato: 411mila La Sad: 362mila Santi Francesi: 119mila Nek e Renga: 56mila Maninni: 34mila Big Mama: 21mila