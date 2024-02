Non solo canzoni: chi sono i cantanti di Sanremo che stanno avendo la meglio sui social Il Festival di Sanremo ormai si gioca anche sui social, soprattutto Instagram e TikTok: un’analisi di Arcadia Mood rivela quali sono oggi i vincitori di Sanremo per numero di follower ed engagement ottenuto nell’ultimo mese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ormai da qualche anno, durante la settimana del Festival di Sanremo, oltre che sul palco dell'Ariston, i cantanti in gara si sfidano in un'altra competizione, meno chiacchierata ma non per questo meno decisiva per il loro successo e per il futuro dei loro brani: quella che si gioca sulle piattaforme social.

È lo stesso fenomeno che interessa i politici durante le campagne elettorali: ormai i social rivestono un ruolo chiave nell'influenzare l'opinione pubblica e quindi anche il gradimento che le persone nutrono verso uno o l'altro personaggio pubblico. E questo vale per tutti, nessuno escluso: politici, sportivi, influencer e, ovviamente, cantanti, soprattutto durante un evento attesissimo e seguito come Sanremo. Per questo motivo, a poche ore dall'inizio del settantaquattresimo Festival di Sanremo, possiamo farci già un'idea di chi sono i concorrenti che stanno avendo la meglio sui social, in fatto di gradimento ed engagement da parte degli utenti. Ovviamente, tutte le carte sono ancora sul tavolo: sul web basta davvero poco – un meme riuscito, una gaffe di troppo o anche solo una mossa del FantSanremo ben eseguita – a rivoluzionare ogni cosa.

I favoriti di Sanremo sui social

Dall'analisi condotta per il programma XXI Secolo da Arcadia Mood, che ha monitorato nei 30 giorni precedenti all'inizio del Festival su tutte le piattaforme gli account dei big in gara al festival, è evidente che i social dove si stanno avendo le performance più degne di nota sono TikTok e Instagram, mentre Facebook e X restano abbastanza nelle retrovie.

Nella Top 5 dell’engagement, ovvero gli account dei primi cinque cantanti in gara che hanno registrato in queste settimane la maggior crescita in fatto di coinvolgimento da parte dei social, ci sono : i Bunker 44 e Fiorella Mannoia su TikTok, Angelina Mango su X, Big Mama su Instagram e Geolier su Facebook.

Chi ha guadagnato più follower

Anche i meno esperti di media sanno che un indice decisivo del successo social di un account è il numero di follower. Tra i cantanti in gara ad aggiudicarsi la crescita maggiore in questo senso sono Dargen D'Amico su YouTube, Fiorella Mannoia su TikTok e Big Mama su Instagram.

Ghali, Emma Marrone e Annalisa invece possono vantare al momento il podio per numero di reaction, ovvero la quantità di like e commenti lasciati dagli utenti, ottenute su Instagram. Ovviamente in questa classifica gli artisti più seguiti sui social partono avvantaggiati, non a caso i tre sul podio contano milioni di follower a testa (2,1 per Annalista, 2,7 per Ghali e 6,5 per Emma).