Buona Festa della Mamma 2025, le immagini e le gif più belle da scaricare gratis per gli auguri dell’11 maggio Quest’anno la Festa della Mamma cade l’11 maggio. È una festa che non ha una data fissa. In Italia si celebra sempre la seconda domenica di maggio. In questo articolo vi lasciamo una selezione di immagini e Gif tutte gratuite che potete scaricare e usare per fare gli auguri su WhatsApp, Instagram o Facebook. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Redazione Innovazione

Oggi, domenica 11 maggio, si celebra in Italia la Festa della Mamma. È il giorno dedicato alle madri e può essere interpretato in diversi modi. La Festa della Mamma non viene celebrata in un giorno fisso ma cade, almeno in Italia, la seconda domenica di ogni mese. Non c’è un significato preciso per questa festa: ognuno la può riempire con il senso che vuole. Molto in generale è una festa dedicata alla madri e alla celebrazione del loro ruolo nella famiglia.

Qui sotto vi lasciamo una serie di immagini e Gif che abbiamo raccolto per fare gli auguri nel giorno della Festa della Mamma. Sono tutte gratuite e si possono scaricare facilmente sul proprio smartphone per inviarle a chi volete.

Per scaricarle la procedura è semplice. Se ci state leggendo da smartphone dovete premere sull’immagine o sulla Gif e aspettare che si apra una finestra con le opzioni di download. Troverete scritto ad esempio “Salva immagine in” a questo punto selezionate “Salva in foto”. Se ci leggete da PC invece basta cliccare il tasto destro e seguire tutte le procedure indicate.

Buona Festa della Mamma 2024, le immagini più belle da mandare su WhatsApp

Queste immagine da scaricare gratis per la Festa della Mamma sono adatte a tutte le occasione. Sono dolci, facili da capire e potete scegliere quella che piace di più alla vostra mamma.

Auguri per la Festa della Mamma 2025, le Gif da scaricare gratis

Le Gif per la Festa della Mamma che vi lasciamo qui sotto sono gratis e ottime per qualsiasi situazione. Potete inviarle a vostra mamma: sono piccole animazioni che iniziano appena le guardate sul vostro smartphone.

Buongiorno e Buona Festa della Mamma 2025, i meme e le immagini divertenti per l’11 maggio

Qui invece vi lasciamo una serie di meme e immagini divertenti pensate per la Festa della Mamma dell'11 maggio. Anche in questo caso potete selezionare quelli che preferite e poi inviarli su WhatsApp e Telegram oppure pubblicarli su Facebook e Instagram.