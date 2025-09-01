Tecnologia
Aruba down oggi, problemi con la mail e con i server: perché non funziona e cosa sta succedendo

A partire dalle 10:23 il servizio di Aruba ha cominciato a dare problemi. Secondo le segnalazioni riportate da Downdetector il problema riguarda sia l’sesso alla mail che quello ai server di Aruba.
A cura di Valerio Berra
Il down di Aruba è cominciato alle 10:23 di oggi, lunedì 1 settembre. Il portale Downdector ha cominciato a segnalare una lunga serie di problemi che riguardano diversi servizi, dalla mail ai server. Il numero di segnalazioni non è esploso ma si sta mantenendo costante. Da quello che possiamo ricostruire leggendo le segnalazioni, anche nei giorni scorsi ci sono stati problemi legati ai servizi Aruba.

Al momento l’azienda non ha diffuso comunicazioni riguardo al blocco dei suoi servizi. Il down, guardando i dati e la risposta sui social, non sta impattando su tutti i servizi. Non è ancora chiaro come procederannno i disservizi. Se continuerà a riguardare solo una parte degli utenti o si estenderà a un gruppo più alto.

