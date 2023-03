Tech Week eBay: 25% di sconto sul nuovo iPhone 14 5G 128GB Tra le tante offerte della Tech Week di eBay, spicca l’iPhone 14 5G 128GB in sconto al 25%. Uno smartphone che rappresenta l’eccellenza massima di Apple.

Su eBay continuano le offerte Tech con sconti fino al 50% e spedizione gratuita su tutti i prodotti. Tra gli articoli che vi segnaliamo spicca il 2% di sconto sull'iPhone 14 5G 128GB Rosso MPVA3, il quale può contare sulla velocità del processore A15 Bionic, che migliora le prestazioni anche quando si caricano le applicazioni più impegnative, persino quelle in realtà aumentata.

Un altro punto di forza è rappresentato dal sistema fotocamera da 12 MP. La principale grandangolare, mentre la seconda è ultra grandangolare, il che permette di elaborare le immagini con qualsiasi tipo di luce, anche quella notturna. In aggiunta è presente una selfie camera da 12 MP, che completa alla perfezione il comparto foto e video, questi ultimi registrabili sia in Full HD che in 4K a 24 fps, cioè lo standard usato a Hollywood.

iPhone 14, inoltre, gode di una carica maggiore grazie all'uso di una batteria da 3.279 mAh, che garantisce una grandissima autonomia. Lo smartphone, poi, possiede la tecnologia di ricarica rapida Power Delivery 2.0, con la quale raggiungere il 50% della batteria in appena 30 minuti, così potrete rimanere sempre connessi e attivi.

Altre 10 offerte tech imperdibili della settimana

Se pensate che l'iPhone 14 non faccia per voi, se volete un altro prodotto di Apple o semplicemente siete interessati al mondo tech, allora vi consigliamo tanti altri articoli. TV Samsung e LG, PC Asus e Lenovo, console come Playstation e Xbox, altri smartphone sempre di Apple o altre marche, insomma non potete perdervi queste 10 offerte su eBay.

-37% di sconto sulla tv Samsung Series 8 QLed 4K 50" QE50Q80B Smart Tv Wi-Fi Carbon Silver 2022 Qe50q: con questo televisore, la casa coreana combina il massimo della tecnologia per darvi una resa delle immagini migliori. Infatti la tecnologia Direct Full Array illumina il pannello LCD consentendo una visione più chiara delle scene girate di notte e con poca luce, senza farvi sforzare l'occhio. In più, anche l'audio è migliorato, tramite l'uso della tecnologia Dolby Atmos che consente un'esperienza migliore e più immersiva, così da farvi sentire i protagonisti sulla scena, sia se giocate tramite console, sia se guardate un film o una serie.

-36% di sconto sul SAMSUNG GALAXY A33 5G DUAL SIM SM- A336B DS 128GB RAM 6GB BLACK: con questo smartphone potrete godere di un ampio display con risoluzione da 2400×1080 pixel, così da migliorare la visione dei contenuti. Ciò pure grazie all'uso della tecnologia Super AMOLED FHD, la quale aumenta la resa dei dettagli e dei colori. Anche la fotocamera OIS da 48 MP permette di catturare ogni dettaglio, così che possiate realizzare scatti più nitidi e chiari, utilizzando l'ultra-grandangolo. Inoltre, il prodotto possiede una batteria da 5.000 mAh, che si ricarica rapidamente con la ricarica ultra-Rapida da 25W, tornando al 100% in brevissimo tempo.

-33% di sconto sulla tv JVC LT-32VAF525I TV LED 32″ Smart HDR Android: è compatibile con Google Home così da controllare la TV direttamente tramite applicazione sul vostro smartphone. Inoltre, potrete godere di un'ottima resa grafica grazie all'uso della tecnologia HDR, la quale consente di ottenere video e immagini con luminosità, contrasto e precisione del colore migliori.

-31% di sconto sulla PLAYSTATION 5 STANDARD EDITION + GOD OF WAR RAGNAROCK: godete di uno dei migliori videogiochi del 2022, attraverso la console regina del mercato. Con questa, potrete giocare a una risoluzione mai vista prima, ovvero 4K a 30 fotogrammi al secondo, oppure con risoluzione dinamica dotata di upscaling a 4K a 60fps. Ciò vuol dire che potrete osservare Kratos e gli altri personaggi del gioco in modo nitidissimo, come se li vedeste lì davanti a voi. Inoltre, potrete caricare questo e altri videogame rapidamente grazie alla velocità della memoria SSD, la quale ha uno spazio di archiviazione di 825 GB.

-20% di sconto sulla Tv 4k ODL 43950UC 43 Pollici Ultra Hd HDR10 Smart Tv Android Bluetooth DVB-T2 di OK: se volete un televisore in grado di assicurarvi una resa nitidissima, allora questo prodotto fa per voi. Infatti, potrete contare sulla tecnologia UHD, la quale consentirà ai vostri occhi di notare meglio i dettagli e i colori. Il sistema audio combina perfettamente Dolby Audio e Dual Stereo così da ottenere un'amplificazione migliore durante la visione di serie e film.

-20% di sconto sull'iPhone 12 mini 5G 128GB Blu: con questo prodotto, l'Apple diminuisce le dimensioni del suo smartphone, ma non le prestazioni. Infatti, potrete contare su un display OLED più piccolo da 5,4 pollici per immagini ad alto contrasto, ma una potenza intatta e maggiorata tramite l'uso del chip Bionic A14. Questo velocizza le performance e i caricamenti dell'applicazione, grazie anche al 5G, che permette di scaricare rapidamente tutto ciò che si vuole. Inoltre, la doppia fotocamera da 12 MP mantiene gli standard di Apple, infatti si possono scattare foto nitide con qualsiasi luce pure di notte e girare video in 4K.

-19% di sconto sul Notebook Asus VivoBook 16X M1603QA-MB046W 16" Ryzen 5 RAM 8GB SSD 512GB 90NB0Y8: se cercate un PC che vi permetta di lavorare e giocare senza intoppi, questo portatile fa al caso vostro. Infatti, il processore Intel Core di 12a generazione garantisce una grande potenza, sia grafica che di audio, in combinazione alla RAM da 8GB e alla memoria SSD da 552GB. Le alte prestazioni non impattano sulla batteria da 70 wattora, la quale è dotata di grande autonomia e non è limitata dalla tecnologia del display, ovvero la NanoEdge che migliora la resa delle immagini, per un'esperienza immersiva.

-17% di sconto sulla XBOX SERIE S CONSOLE 512GB HOLIDAY BUNDLE (FORTNITE + ROCKET LEAGUE + FALLGUYS: si tratta della Xbox più piccola di sempre, oltre che più economica rispetto alla serie X. Acquistandola, potrete scegliere tra 100 diversi giochi disponibili, tra cui in questo bundle troverete: Rocket League, Fortnite e Fallguys. Potrete giocarci facilmente con il controller wireless per Xbox, contenuto nella confezione e ottenendo prestazioni di alto livello grazie alla Xbox Velocity Architecture, progettata per annullare i tempi di caricamento e aumentare la velocità complessiva di tutti i giochi.

-14% di sconto sulla tv LG OLED55G26LA OLED Evo Gallery Edition 4K 55" Serie G2 Smart Tv Oled55g26la: punta sui pixel auto-illuminanti dello schermo OLED da 55 pollici, i quali assicurano una resa del nero perfetta, in quanto non c'è la retroilluminazione. Questo permette di elevare la resa delle immagini, le quali sono elaborate alla perfezione dal processore A9 Gen 5, che garantisce un'efficienza luminosa superiore. In aggiunta, il processore combinato all'intelligenza artificiale, vi permetterà di vedere colori più vivaci e realistici, esaltando gli oggetti in primo piano e dando grande profondità a quelli più lontani.

-12% di sconto sul Portatile Ricondizionato Lenovo 14″ i5 Ram 8GB SSD 240GB: si tratta di un PC completamente funzionante e ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni eccellenti. Il punto di forza è rappresentato dal processore Intel Core i5-4200U 1.60 GHz, il quale permette prestazioni migliori e più veloci, sia per il lavoro che per il gioco. Inoltre, la memoria DDR3L aumenta anch'essa le performance e soprattutto consente di consumare meno batteria, aumentando l'autonomia.