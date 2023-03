Ricondizionati eBay: fino al 60% di sconto su iPhone 14, smartphone e PC Continuano le offerte eBay. Stavolta vi segnaliamo il Programma Ricondizionato, con l’iPhone 14 Plus 128GB scontato del 17% percento. Inoltre, ci sono anche tante altre offerte tra cui smartphone di Samsung e PC di HP.

Le offerte di primavera di eBay non si limitano soltanto ai prodotti nuovi, infatti eBay ha esteso una serie di sconti incredibili anche sui prodotti ricondizionati, infatti grazie al Programma Ricondizionato potrete approfittare di occasioni imperdibili godendo della garanzia eBay.

Tra le offerte migliori vi segnaliamo quelle sui nuovi iPhone 14 di Apple, gli smartphone di Samsung e i notebook di Hp a prezzi bassi, con oltre il 50% di sconto. Di seguito, una selezione delle migliori offerte tra cui smartphone iOs e android e PC.

195€ di sconto sull'iPhone 14 Plus 128GB

-195€ di sconto su Apple iPhone 14 Plus 128GB: uno degli ultimi iPhone di Apple. Ha un display Super Retina XDR da 6,7" che rende le immagini più nitide e realistiche. Ha un sistema di fotocamera professionale da 12 MP che scatta bene con ogni tipo di luce e che può girare video in 4K. La batteria dura a lungo permettendo di visualizzare video per 26 ore di fila. Il processore garantisce una maggiore potenza sia nell'apertura delle app che nel trasferimento dati, potendo contare sul 5G.

Altre 9 migliori offerte relative a iPhone, smartphone e PC

Se volete un iPhone in un'altra versione ci sono anche l'11 e il 13. Invece se volete optare per Android, ecco altri prodotti in offerta a prezzi scontati, tra cui: smartphone Samsung, Xiaomi e Sony, notebook Lenovo, HP e Dell.

-62% di sconto su Xiaomi Mi Note 10 128GB: si tratta di uno smartphone con cinque fotocamere da 108 MP per una fotografia professionale. Il display AMOLED da 6,47" FHD+ è curvo, così garantisce una risoluzione più elevata e colori più vivaci. La batteria da 5260 mAh dura a lungo e si ricarica in breve tempo, per sfruttare al massimo le prestazioni e la potenza date dal processore.

-60% di sconto su Notebook Lenovo ThinkPad X280: ottimo per ufficio e viaggi di lavoro. Il notebook infatti resiste a urti, cadute e versamenti di liquidi. Si dota di una batteria con tecnologia RapideCharge che assicura una carica dell'80% in una sola ora. La potenza è garantita dal processore Intel Core i5, che permette una velocità maggiore nell'apertura e nel trasferimento dei dati.

-55% di sconto su Samsung Galaxy Xcover Pro: lo smartphone ha un display da 6,3" Full HD+ per una risoluzione delle immagini migliori. Ha un sistema di fotocamera dotato di due cam posteriori, più una anteriore, supportate dalla funzione "Messa a fuoco Live" che fa risaltare gli oggetti sullo sfondo. È dotato di batteria intercambiabile da 4050 mAh, per un'attività che dura nel tempo. Inoltre, il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere.

-44% di sconto su Samsung Galaxy S10e 128GB: il dispositivo ha un display Infinity-O Dynamic AMOLED da 5,8" che offre una maggiore risoluzione e un contrasto elevato. Ha la batteria intelligente, che si adatta alle vostre abitudini e quindi si ottimizza per un'efficienza migliore. Inoltre possiede un sistema di camere professionali, più un lettore di impronte laterali per uno sblocco più facile.

-42% di sconto su Sony Xperia 1 II 256GB 5G: lo smartphone è dotato di display 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED da 6,5, per guardare immagini e video in alta qualità. Ha tre fotocamere posteriori da 12 MP con sensore per calcolare la profondità, più la messa a fuoco automatica per evitare foto e video sfocati. Ha un'ottima batteria da 4000 mAh con ricarica rapida per essere sempre attivi.

-40% di sconto su APPLE IPHONE 11 128GB: iPhone con ottima fotocamera anteriore da 12 MP per scattare foto e girare video con qualsiasi luce. Ha una batteria che dura tutto il giorno e permette di usufruire del processore A13 Bionic che lo rende potente e veloce nell'apertura delle app e nel trasferimento dati.

-28% di sconto su HP EliteBook 840 G5: notebook con design ultrasottile e spessore di soli 18,99 mm per una leggerezza maggiore. Ha un'ottima batteria che dura a lungo e ricarica il 50% in 30 minuti. Il processore Intel Core i5-8250U consente di avere maggiore potenza e di sfruttare al meglio la RAM da 8 GB, che carica e trasferisce i dati più rapidamente.

-23% di sconto su iPhone 13 Pro Max 128GB Gold: l'iPhone ha un display Super Retina XDR da 6,7″ con tecnologia ProMotion per adattare la frequenza di aggiornamento alle azioni eseguite. È dotato di un sistema di fotocamere Pro da 12MP con scanner Lidar e zoom ottico. Il processore garantisce maggiore potenza, sfruttabile a lungo grazie a una batteria che si ricarica al 50% in 30 minuti.

-20% di sconto su Dell Latitude 5480 14″ i5-6200U: notebook con schermo più grande da 14" e risoluzione HD. Ha il sistema operativo Windows 10 Pro, per sfruttare maggiormente la RAM da 8GB. Il processore Intel Core i5-6200U restituisce maggiore potenza e diminuisce il consumo energetico.