Offerte gaming: fino all’80% di sconto su giochi, console e accessori su eBay Ecco 10 offerte che gli appassionati di gaming non possono lasciarsi sfuggire: console, videogiochi e accessori in promozione su eBay con sconti fino all’85%.

Se siete tra gli appassionati di gaming sempre in cerca di titoli interessanti per ampliare la propria collezione oppure state aspettando l'occasione giusta per acquistare un nuovo modello di console, non perdetevi le offerte eBay su giochi, console e accessori per il gaming, con sconti fino all'85%.

Tra le tante novità di questo autunno c'è sicuramente il nuovo FIFA 23 già disponibile su eBay, disponibile per più console, come Ps4 e Ps5, Nintendo e Xbox. Con una nuova veste grafica e tanti nuovi giocatori.

Troverete la PlayStation 5, due diversi modelli di Nintendo Switch, e poi ancora tanti giochi coinvolgenti e accessori utili per partite e sfide con gli amici.

Le migliori offerte gaming su eBay

Ecco dunque i 10 prodotti che abbiamo selezionato per voi nella categoria ‘Videogiochi e console' di eBay, con sconti che arrivano all'85%.

-85% di sconto su Ride 2 per Xbox One: sfide avvincenti in sella a una moto aspettano i giocatori di Ride 2, un videogioco per Xbox One perfetto per gli appassionati di moto da corsa. Si può scegliere tra oltre 170 modelli di moto e 30 diversi tracciati, per rendere il gioco sempre diverso.

-60% di sconto su Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: in questo videogioco per PS4 i giocatori vestiranno i panni di un soldato americano che lotta per sopravvivere tra le linee nemiche. La limited edition comprende anche il pacchetto Offroad.

-57% di sconto su Assassin's Creed Valhalla: per PS5 è invece questo titolo della famosa serie di Assassin's Creed, ambientato in un mondo medievale popolato da vichinghi. Compito del giocatore sarà guidare il proprio clan combattendo contro quelli nemici e conquistare nuovi territori.

-42% di sconto su Cuffie gaming Trust: dotate di microfono e archetto regolabili, queste cuffie di Trust hanno padiglioni over-ear morbidi, perfette da indossare durante le intense sessioni di gaming. Il suono è nitido e potente, e possono essere collegate sia al pc che alla console.

-41% di sconto su Joystick compatibili con Xbox 360: set di due controller compatibili con Xbox 360, perfetti per permettere a più persone di giocare contemporaneamente. Ogni joystick è dotato di cavo per collegarlo facilmente alla console.

-37% di sconto su Nintendo Switch: ricondizionata in ottime condizioni e con garanzia di 12 mesi, la console targata Nintendo può essere utilizzata da sola o collegata alla tv fissandola sull'apposita base. È dotata di due joycon, uno rosso e uno blu, che possono essere impugnati da un solo giocatore oppure utilizzati da due giocatori in sfida.

-29% di sconto su Nintendo Switch Lite: più piccola e maneggevole della versione "fissa", la Nintendo Switch Lite è pensata per essere portata sempre con sé. In questo caso i comandi sono posti ai lati della console, sia a sinistra che a destra.

-24% di sconto su Grand Theft Auto: The Trilogy: veste grafica rinnovata per un classico dei videogiochi, GTA, proposto per Nintendo Switch in un cofanetto speciale che include tre delle avventure più amate. Perfetto sia per neofiti che per chi voglia rivivere le emozionanti sfide del gioco.

-12% di sconto su PlayStation 5: ultima arrivata in casa Sony, la PS5 garantisce un'esperienza di gioco ancor più immersiva e realistica, con feedback tattile e suono migliorati. Il gioco risulta fluido e veloce grazie all'unità SSD ad altissima velocità, e la console supporta anche i giochi per PS4.

-11% di sconto su Xbox Series S: compatta ma potente, la console di Microsoft di ultima generazione garantisce ottime prestazioni e velocità di gioco migliorata, complici SSD personalizzata e software integrato. È inoltre prevista retro compatibilità fino a quattro generazioni precedenti, così da non rinunciare ai propri giochi preferiti.