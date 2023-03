Offerte di Primavera Amazon: fino al 70% di sconto su smartphone, iPhone, cuffie e accessori Continuano le offerte di Primavera Amazon con tanti sconti. Vi segnaliamo le migliori offerte relative a smartphone Android, iPhone, accessori come la Powerbank e altro ancora.

Continuano le offerte di Primavera di Amazon. L'evento iniziato il 27 marzo, continua oggi e domani, con chiusura prevista alle 23:59 del 29 marzo. Gli sconti sono usufruibili da tutti gli iscritti e riguardano sia i prodotti a marchio Amazon come Kindle, Echo Dot e Ring Spotlight, ma anche articoli di altri brand come Apple, Samsung, Huawei e Oppo.

Di seguito, vi segnaliamo le migliori offerte con sconti della Primavera di Amazon su diverse categorie di prodotto: iPhone e iPad, smartphone Android, cuffie wireless e con filo, smartwatch, supporto smartphone per auto e Powerbank.

Fino a 25% di sconto su iPhone e iPad

Se siete appassionati di Apple ed è giunta l'ora di cambiare dispositivo, ecco le migliori offerte su iPhone e iPad:

Fino al 35% di sconto su Smartphone Android

Se invece volete passare ad Android o già lo avete e volete un nuovo cellulare, ecco le migliori offerte sugli smartphone del robottino:

Fino al 73% di sconto sulle cuffie wireless e con filo

Tra gli accessori più importanti di uno smartphone ma anche di altri dispositivi ci sono le cuffie, sia wireless che con filo, per ascoltare musica, film e serie. Ecco le offerte migliori:

Fino al 41% di sconto sugli Smartwatch

Con gli smartwatch si possono tenere sempre sott'occhio le notifiche e le chiamate. Ecco le migliori offerte di prodotti compatibili con Apple e Android:

Fino al 48% di sconto su supporto smartphone auto e powerbank

Quando siete al volante il supporto per smartphone vi aiuta a non distrarvi, mentre la Powerbank è utile per la ricarica ovunque voi siate. Ecco le migliori offerte su questi prodotti: