video suggerito

Migliori tastiere wireless: la classifica di giugno 2024 con guida all’acquisto Dalla Kemove K98 alla Logitech PebBle Keys 2, passando per la Logitech G915 e la Wave Keys, una selezione delle tastiere wireless più compatte, con il miglior rapporto qualità-prezzo e più tecnologiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 9

Le tastiere wireless sono tastiere che permettono di lavorare, navigare su internet e dedicarsi al gaming senza avere l'ingombro dei fili sulla propria postazione.

È possibile collegarle direttamente a device come PC, smartphone, tablet e smart TV. Inoltre, possono essere meccaniche o standard, avere tasti funzione speciali, pulsanti programmabili, retroilluminazione e dimensioni compatte. Anche i prezzi, inoltre, sono in linea con le controparti cablate.

Se cercate un dispositivo utile ad alleggerire e riordinare le vostre postazioni, qui vi proponiamo la nostra classifica delle migliori tastiere wireless di giugno 2024, corredata di una guida all'acquisto in cui indichiamo le caratteristiche principali di questa tipologia di prodotti.

HP 230

La tastiera wireless più economica

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con ricevitore USB; ergonomica; di dimensioni standard; realizzata con materiali resistenti.

Pro: più che buona la velocità con cui la tastiera recepisce gli input di ogni singolo tasto.

Contro: il design di questa tastiera è molto neutrale e colpisce poco l'occhio, ma ciò la rende perfetta per contesti d'ufficio o per gli studi di casa.

Una buona tastiera wireless offre tutto ciò di cui si ha bisogno per un utilizzo standard anche a costi contenuti.

Se si necessita di un dispositivo con cui scrivere comodamente online, compilare documenti o scriverne di nuovi sia per un utilizzo in ambito lavorativo che per hobbistica, una tastiera wireless come la HP 230 rappresenta una soluzione ideale e completa di tutto l'occorrente.

Parliamo di uno strumento elegante e dal profilo sottile, resistente e con design ergonomico, atto a facilitare la posizione naturale di mani e dita per un uso confortevole, anche per un utilizzo prolungato.

Il suo collegamento a PC avviene attraverso un ricevitore USB da inserire nell'apposita porta del computer, e la connessione wireless a 2.4 GHz è stabile e veloce, con un input lag (ovvero il ritardo nella risposta all'input dato da ogni pressione di un tasto) assai ridotto.

Sono presenti 12 tasti funzione e le dimensioni rientrano pienamente nello standard di categoria. C'è, inoltre, piena compatibilità sia con Windows che con Mac o Linux.

A chiudere, l'alimentazione è a batterie per un'autonomia di mesi, anche ad utilizzo intenso, mentre il layout è il classico QWERTY, ovvero quello adottato in Italia.

Altre soluzioni per tastiere wireless economiche:

Logitech Pebble Keys 2

La migliore tastiera wireless compatta

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: dal profilo sottile; con tasti a forma circolare; con connessione Multipoint; con massima compatibilità su tutti i sistemi operativi.

Pro: il supporto al software Logitech Options rende questa tastiera altamente personalizzabile.

Contro: è assente la retroilluminazione, sebbene questo non costituisca una reale mancanza in termini di design e, soprattutto, contribuisca a tenere contenuti i costi del prodotto.

Il mercato delle tastiere si è evoluto non soltanto in termini di connettività, con prodotti completamente wireless, ma anche in termini di design, form factor, dimensioni e personalizzazione.

A dimostrarlo è proprio la Logitech Pebble Keys 2, una tastiera wireless basata su tecnologia Bluetooth che fa del design dei suoi tasti stondati, leggeri e piacevoli al tatto, un punto di forza di prima categoria, cui si sommano delle dimensioni compatte che rendono questo dispositivo facilmente trasportabile in ogni condizione, che sia all'interno di uno zaino o con solo un astuccio dove riporla.

Stupisce la tecnologia presente nel prodotto, con tasti programmabili per l'accesso immediato a funzioni e programmi che più si preferiscono e altri, invece, pre-impostati per l'utilizzo rapido di funzioni come la ricerca immediata su dispositivo, il menu delle emoji sui social o l'acquisizione dello schermo, sia tramite screenshot che con registrazione video prolungata.

Ottima, inoltre, la compatibilità: trattandosi di un dispositivo Bluetooth non presenta ricevitori da collegare a PC o tablet e, soprattutto, offre il valore aggiunto della connessione Multipoint.

Nello specifico, è possibile collegare questa Pebble Keys 2 a tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Windows, MacOS, iPadOS, Android, Linux e ChromeOS, permettendo di tenerne fino a 3 in memoria per un passaggio rapido da un device all'altro tramite la semplice pressione del tasto Easy-Switch.

A chiudere, l'elevata autonomia: fino a 3 anni di utilizzo con batterie cariche al 100% ed un utilizzo equilibrato delle comode funzioni di spegnimento automatico per inattività e risparmio energetico.

Altre soluzioni per tastiere wireless compatte:

Kemove K98

La migliore tastiera wireless retroilluminata

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con ricarica USB-C; con tasti personalizzabili; di dimensioni compatte; adatta anche al gaming.

Pro: l'ottima gestione dei led per la retroilluminazione e la notevole sottigliezza di questa tastiera rappresentano un notevole valore aggiunto.

Contro: i molti colori che caratterizzano questa tastiera potrebbero non colpire tutti gli utenti, sebbene lo stile adoperato sia comunque assai giovanile e dal gusto moderno.

Quando si parla di tastiere retroilluminate, si pensa principalmente a dispositivi dall'aria moderna, ricchi di colori, ma anche funzionali ed efficienti.

Tutto questo può essere rintracciato nella tastiera wireless Kemove K98, una tastiera meccanica ( dotata di una corsa dei tasti più lunga e "piena", al tatto, rispetto alle classiche tastiere a membrana ormai ampiamente diffuse sul mercato) dallo stile contemporaneo e giovanile, seppur non inadatto a contesti professionali o d'ufficio.

Anche in questo caso parliamo di una tastiera con ricevitore USB compatibile con tutti i sistemi operativi per PC, con a disposizione anche un software di gestione per la personalizzazione dei tasti, della combinazione degli stessi e per la regolazione della retroilluminazione.

E proprio a proposito di retroilluminazione, i led RGB integrati risultano brillanti e completamente settabili.

Sono disponibili, infatti, ben 19 profili di personalizzazione per gli effetti di luce, così come è possibile disattivare completamente i led quando la si utilizza di giorno.

La batteria ad alta durata da 4000 mAh è completamente integrata e viene ricaricata tramite il cavo USB-C fornito in confezione. Ottime, infine, le dimensioni da vera compatta.

Altre soluzioni per tastiere wireless retroilluminate:

Logitech G915

La migliore tastiera wireless da gaming

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con elevata autonomia; con diversi giochi di luce RGB; molto sottile; meccanica.

Pro: la connessione con ricevitore LIGHTSPEED a 1ms di frequenza rende questa tastiera un must have nell'ambito del gaming per PC.

Contro: un poggiapolsi avrebbe reso la tastiera ancor più confortevole, ma avrebbe anche inciso su peso e dimensioni.

Per chi cerca una tastiera wireless con il perfetto equilibrio tra prestazioni e design in ambito gaming, che sia per un utilizzo professionale o per hobbistica, sono alcuni gli aspetti a cui badare maggiormente: l'ergonomia, la corsa precisa dei tasti, una buona autonomia e, soprattutto, una connessione stabilissima e veloce.

Ad avere tutto ciò, in un corpo resistente, sottilissimo e stilisticamente bellissimo, è la tastiera meccanica wireless Logitech G915.

A caratterizzare questo dispositivo, una batteria incorporata con autonomia da 30 ore di gioco e con ricarica rapida in tre ore tramite cavo USB-C, un sistema RGB per la retroilluminazione dei tasti a intensità variabile, con oltre 16.8 milioni di colori e completamente personalizzabile grazie al software Logitech G Hub e, soprattutto, il sistema proprietario Logitech LIGHTSPEED per una velocità di connessione di prima categoria, con frequenza di aggiornamento pari a 1 ms.

Proprio il sistema di connessione, inoltre, è duplice: sia tramite ricevitore USB a 2.4 GHz che Bluetooth, per una compatibilità totale con i più disparati sistemi operativi per mobile o PC.

A chiudere, un fattore tutto incentrato sul gaming di precisione: la possibilità di variare gli switch (ovvero i "connettori" che si trovano al di sotto della scocca dei tasti), per avere un effetto completamente diverso in base ai vari contesti di utilizzo: da quello lineare per un utilizzo gaming e web non impegnativo, passando alle due tipologie "Tactile" e "Clicky" ad alta precisione.

Altre soluzioni per tastiere wireless da gaming:

Logitech Wave Keys

La migliore tastiera wireless ergonomica

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con certificazione Ergo; con tasti personalizzabili; con connessione Multipoint; altamente compatibile con tutti gli OS.

Pro: il design ad onda contribuisce al corretto posizionamento naturale di polsi, avambracci e dita.

Contro: la portabilità non è elevata, ma le dimensioni restano entro le misure standard per questo genere di dispositivi.

Per chi passa numerose ore al PC, sia per utilizzo professionale che lavorativo, preservare la propria salute diviene fondamentale: per questo, le tastiere ergonomiche rappresentano la soluzione ideale per chi vuole affaticare il meno possibile avambracci, polsi e mani durante la digitazione.

Ad avere una marcia in più in quest'ambito è senz'altro la tastiera wireless Logitech Wave Keys che, col suo design "ad onda", segue la naturale posizione degli avanbracci e rende più confortevole l'utilizzo prolungato di questo dispositivo, come certificato dalla United States Ergonomics (Certificazione Ergo). Non solo, è anche presente un comodo poggiapolsi realizzato in memory foam.

In termini di funzioni e tecnologie incluse, assai comoda risulta essere la possibilità di una doppia connessione (Bluetooth o tramite ricevitore Logi Bolt) che consente il passaggio rapido nell'associazione da un device all'altro, con compatibilità massima con tutti i principali sistemi operativi presenti sul mercato (su cui è inoltre possibile scaricare il software Logi Options+ per la personalizzazione delle combinazioni di tasti).

L'alimentazione, infine, è affidata a due batterie AAA a lunga durata.

Altre soluzioni per tastiere wireless ergonomiche:

Logitech POP Keys

La migliore tastiera wireless meccanica

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con design fresco e giovanile; meccanica; con tasti personalizzabili; con connessione Multipoint.

Pro: i tasti emoji sono utili e facilmente raggiungibili mentre si digita, oltre che completamente programmabili grazie al software per PC Logitech Options.

Contro: il design può non colpire ogni genere di utilizzatore, ciò non toglie però che sia curato in ogni suo aspetto e colpisca positivamente l'occhio.

Una tastiera meccanica è un dispositivo che, a differenza delle tastiere "normali" (in termini tecnici, "a membrana") presenta interruttori meccanici sotto ogni tasto. Ciò comporta una corsa dei pulsanti tendenzialmente più lunga, piena e soddisfacente (col classico "click" sonoro) rispetto a quella delle più sottili ma silenziose tastiere a membrana.

Tipicamente, le tastiere meccaniche si caratterizzano per un design molto neutrale, e non è comune trovarle in un corpo sottile e compatto: ecco perché la tastiera wireless Logitech POP Keys rappresenta una vera e propria eccezione in questo mercato, con le sue linee morbide e rotonde, i suoi colori pastello e un design fresco e giovanile.

La presenza di tasti emoji personalizzabili (8+1 per l'accesso al menù emoji) e la piena compatibilità con il software proprietario di Logitech rappresentano un valore aggiunto importante per chi cerca un dispositivo agile e settabile in ogni suo aspetto.

La connessione è stabile sia se si utilizza il Bluetooth che il ricevitore USB Logi Bolt ad alta velocità, ed è possibile collegare la tastiera a pressoché ogni genere di dispositivo e sistema operativo, con possibilità di memorizzare fino a tre dispositivi e passare agilmente da un device all'altra tramite tasti Easy-Switch.

Per chi cerca una tastiera meccanica silenziosa, poi, questa Logitech POP Keys rappresenta il giusto compromesso tra il touch & feel di una tastiera meccanica e la silenziosità di una tastiera a membrana.

A chiudere, ottima l'autonomia di 3 anni con batterie già incluse in confezione.

Altre soluzioni per tastiere wireless meccaniche:

Logitech K400 Plus

La migliore tastiera wireless con trackpad

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con ricevitore USB; con trackpad integrato; con tasti funzione; con connessione Multipoint.

Pro: l'autonomia è elevata grazie soprattutto ai sistemi di risparmio energetico e di spegnimento automatico in caso di inattività.

Contro: adatta principalmente a chi non ha problemi a non utilizzare un mouse.

Le tastiere wireless non si caratterizzano solo per i loro tasti comodi, il design ergonomico o la buona connessione: talvolta, può esserci anche quel quid in più, come nel caso della Logitech K400 che presenta un trackpad integrato comodo e preciso per unire in un unico dispositivo tutti gli elementi principali per il pieno controllo di ogni tipo di dispositivo, dal PC ai tablet, passando per smart tv e smartphone.

Il design compatto e resistente ad urti e schizzi d'acqua è di prima qualità, e anche le linee morbide del dispositivo lo rendono piacevole alla vista oltre che comodo mentre lo si utilizza. La compatibilità è massima: è praticamente possibile collegare questa tastiera wireless ad ogni genere di device tramite ricevitore USB, tramite sistema Plug&Play con possibilità di personalizzazione dei tasti e del trackpad via software Logitech Options.

Proprio il trackpad, inoltre, non rappresenta solo un piacevole "di più", ma risulta bensì essere un mezzo preciso, reattivo e di qualità paragonabile a quelli che si trovano integrati sui migliori PC portatili. Per quanto concerne l'autonomia, infine, è garantita una lunga durata con il semplice utilizzo delle classiche pile stilo.

Altre soluzioni per tastiere wireless con trackpad:

HP 460

La migliore tastiera wireless da ufficio

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: con connessione Multipoint; con 12 tasti programmabili; con piena compatibilità con tutti i principali sistemi operativi.

Pro: sottile e sobria nel design, questa tastiera wireless si adatta a ogni ambiente e contesto lavorativo.

Contro: peccato per l'assenza di una batteria integrata, soppiantata però da due pile AAA incluse in confezione che garantiscono fino a 24 mesi di utilizzo.

Per un utilizzo in ambito lavorativo c'è bisogno di una tastiera resistente, ad alta compatibilità con tutti i software e OS adoperati sul luogo di lavoro e, sopratutto, con tanta autonomia.

In questo, la HP 460 risulta tra le soluzioni più indicate, grazie al suo design compatto e salvaspazio facilmente trasportabile, la sua totale apertura a tutti i principali sistemi operativi sia mobile che per PC, la sua connessione Multipoint fino a 3 dispositivi diversi e, soprattutto, la sua durata di oltre 24 mesi con un solo paio di batterie AAA.

Parliamo di un dispositivo dotato di Bluetooth 5.3 in grado di fornire una connessione stabile e veloce, con un input lag ridotto ai minimi termini anche nei momenti in cui si svolgono operazioni più particolari o rapide, come il richiamare funzioni specifiche attraverso delle combinazioni personalizzate o attraverso uno dei dodici tasti programmabili presenti.

Altre soluzioni per tastiere wireless da ufficio:

Logitech MK540 Advanced

La migliore tastiera wireless con mouse

Consigliato a chi cerca una tastiera wireless: in bundle con mouse di buona qualità; con ricevitore USB; con tasti funzione; con autonomia di circa 3 anni per la tastiera e 1 anno e mezzo per il mouse.

Pro: il rapporto qualità-prezzo di questo bundle rende questa soluzione 2-in-1 di HP accattivante per ogni tipo di utente.

Contro: seppur non indicato come ergonomico, il form factor di questa tastiera ne rende comunque agevole l'utilizzo (anche prolungato).

Una scrivania completamente ripulita da cavi e cavetti è un sogno per molti: con la combo tastiera + mouse wireless, però, si può seriamente cominciare a lavorarci.

Per questo, un bundle come quello di Logitech MK540 Advanced risulta ideale.

Parliamo di una tastiera con ricevitore wireless a 2.4 GHz ad alta stabilità di connessione con un'autonomia pari a circa 36 mesi e compatibilità con tutti i principali sistemi operativi per PC. Ottimi i materiali che la rendono resistente ad urti e liquidi, con un corpo di dimensioni standard e poggiapolsi incluso nella struttura, cui si somma la presenza di piedini sul dorso del dispositivo per tre diversi livelli di inclinazione. Inclusi, inoltre, dodici tasti funzione.

Il mouse in dotazione, invece, ha un design ergonomico e beneficia di uno scorrimento ultraveloce ed autonomia fino a 18 mesi con batterie stilo cariche al 100%.

Altre soluzioni per tastiere wireless con mouse:

È meglio una tastiera wireless o cablata?

Dire quale sia meglio tra una tastiera wireless e una cablata è complesso, e dipende tutto dall'utilizzo che se ne fa.

In termini di caratteristiche, infatti, le differenze non sono molte: il numero di tasti, le dimensioni, le tecnologie offerte sono pressoché gli stessi, e a variare è solo il tempo di input lag (ovvero il "ritardo" nella ricezione dei comandi), sensibilmente ridotto sulle tastiere cablate.

Eppure, questa differenza nei tempi di risposta tra una tastiera con cavo e una wireless è un fattore che può interessare solo specifiche categorie di persone, come i gamer, impegnati nel migliorare le proprie prestazioni con dispositivi tecnologicamente all'avanguardia. E, a onor del vero, non mancano dispositivi wireless ottimizzati proprio per il gioco competitivo, con risultati paragonabili a quelli delle controparti cablate. Ciò detto, per tutti gli altri utenti, invece, la differenza sarà praticamente impercettibile.

In compenso, le tastiere wireless offrono importanti comodità come la connessione Multipoint e la possibilità di un utilizzo più libero, senza l'obbligo di appoggiarsi alla propria scrivania o postazione.

Come scegliere una buona tastiera wireless

Come è possibile notare dalla nostra classifica, le caratteristiche di una tastiera wireless possono essere molteplici e, soprattutto, tecniche. Ecco perché vi proponiamo anche una guida all'acquisto in cui raccontiamo in modo semplice ed intuitivo tutte le principali caratteristiche di una buona tastiera wireless.

Compatibilità e connettività

Compatibilità e connettività sono due argomenti che vanno fortemente a braccetto quando si parla di tastiere wireless. La loro compatibilità, infatti, è fortemente influenzata dal loro sistema di connessione, che può essere Bluetooth o tramite radio frequenze con ricevitori USB.

Nel primo caso, la compatibilità è totale: basta associare la tastiera a qualunque tipo di dispositivo che disponga di Bluetooth e il gioco sarà fatto, senza alcuna difficoltà.

I risultati, poi, saranno efficienti con una buona velocità di digitazione e un input lag forse leggermente superiore rispetto alle controparti con ricevitore USB, ma comunque impercettibile per un utilizzo quotidiano non troppo impegnato o tecnico (come può essere, invece, nel gaming).

Le tastiere wireless con ricevitore USB, invece, sono tendenzialmente limitate a quei dispositivi che presentano ingressi USB-A, e ciò taglia inevitabilmente fuori device come smartphone o tablet.

Ciò detto, è possibile sopperire a questo limite acquistando degli adattatori aggiuntivi, rendendo così questa tipologia di tastiere "aperta" quanto la controparte dotata di Bluetooth.

Entrambe le tipologie di tastiera wireless, infine, al di là da eventuali limiti "fisici" di connessione, non hanno mancanze sul piano della compatibilità con sistemi operativi né di PC né di dispositivi mobile.

Autonomia

A determinare l'autonomia di una tastiera wireless è in primis il suo sistema di alimentazione, che può essere di due tipi: con batteria integrata, o con batterie esterne (tipicamente delle stilo AAA).

Nel primo caso, l'autonomia può tranquillamente superare i mesi di utilizzo anche in caso di tastiere fornite di led RGB per la retroilluminazione, e la loro ricarica rapida avviene attraverso l'utilizzo di cavi USB-C.

Nel secondo caso, però, l'autonomia può aumentare esponenzialmente fino a durare anni, a patto che si abbia l'accortezza di disporre sempre di pile stilo pronte per l'occorrenza.

Funzioni aggiuntive

Parlare di funzioni aggiuntive nel caso di una tastiera wireless vuol dire fare riferimento principalmente a tre cose: compatibilità con software di personalizzazione, la presenza di tasti programmabili, e la presenza di elementi aggiuntivi come i trackpad integrati.

Nel primo caso, sono molte le tastiere compatibili con software per PC attraverso cui impostare le azioni per ogni tasto funzione, gli effetti di luce nel caso di tastiere retroilluminate o parametri più tecnici nel caso di tastiere da gaming d'alto livello.

Sempre attraverso i software di gestione come Logitech Options possono essere settati i tasti programmabili, ovvero dei pulsanti a cui è possibile associare non solo una singola funzione (play, pause, skip, back, ecc…) ma addirittura l'avvio di programmi o specifiche azioni in software o durante la navigazione web.

Si tratta di tasti ben più "aperti", dunque, dei classici tasti funzione che troviamo su tutte le tastiere.

Se la tastiera, infine, presenta un elemento aggiuntivo come il trackpad, le sue modalità di utilizzo si ampliano ulteriormente e permettono, con un solo dispositivo, di coprire ogni genere di azione che è possibile fare su di un PC o su di un dispositivo mobile.

Dimensioni

Le dimensioni di una tastiera wireless suddividono questo genere di prodotto in due categorie: standard e compatte.

La prima tipologia raccoglie tutti quei prodotti le cui dimensioni sono paragonabili a quelle delle tastiere di un notebook o di un PC All-in-One, mentre le seconde sono sensibilmente più piccole, spesse volte quasi completamente senza bordi e spesse volte senza poggiapolsi, ma con il numero di tasti uguale a quello delle standard.

La preferenza tra le due tipologie è totalmente personale, e non ci sono particolari fattori che incidano più positivamente su un tipo di tastiera anziché un altro: in entrambi i casi possiamo trovare prodotti ergonomici ed efficienti ad ogni tipo di scopo che se ne dovrà fare. Sicuramente, però, va considerato che le compatte possono essere trasportate più facilmente in zaini o custodie.

Ergonomia

Le tastiere wireless ergonomiche sono dispositivi realizzati secondo precisi criteri costruttivi che sono stati stabiliti per rendere più comodo e sano l'utilizzo – prolungato o anche solo periodico – delle tastiere.

Il profilo ergonomico di una tastiera, infatti, permette all'utente di poggiare in modo naturale e rilassato polsi, avambracci e dita sulla tastiera, senza che si aumenti l'affaticamento degli stessi o si assumano posizioni errate e nocive (a lungo andare) alla salute dei propri arti.

Non solo, oltre all'aspetto della salute, l'ergonomia di una tastiera incide anche sulla sua funzionalità: la sua disposizione dei tasti è quasi sempre ragionata affinché ogni pulsante sia raggiungibile con movimenti minimi e rapidissimi, delle mani o delle dita, per ottimizzare ancor di più i tempi di digitazione e, dunque, la propria produttività.

Retroilluminazione

La retroilluminazione di una tastiera wireless è un fattore che merita la giusta attenzione: non si tratta solo di un abbellimento estetico, ma anche di una funzione utile e comoda per chi scrive a tutte le ore e in tutte le condizioni di luce.

Tipicamente, la retroilluminazione viene impreziosita attraverso la presenza di giochi di luce regolabili ed utilizzo di led RGB con colori diversi, così da rendere il tutto più appagante alla vista.

Ma per chi, invece, ha solo bisogno di un po' di luce in più sui propri tasti, una tastiera retroilluminata rappresenta comunque una soluzione ideale.

Va considerato, però, che la retroilluminazione va usata con parsimonia sulle tastiere wireless, che vanno a batterie integrate o stilo: l'utilizzo costante di queste luci incide notevolmente sull'autonomia.

Layout

Sul layout non c'è molto da dire: in Italia (così come in molti altri paesi occidentali), si utilizza il layout QWERTY (che prende il nome dalle prime 6 lettere della prima riga in alto a sinistra).

Si tratta del layout presente anche sui nostri smartphone, tablet o dispositivi digitali in genere, ed è presente sulla stragrande maggioranza delle tastiere (wireless o cablate che siano) vendute su e-commerce e negozi fisici destinati al pubblico italiano.

Al di là dei tasti delle lettere, ciò che può variare di tastiera in tastiera sono i tasti funzione ("F1", "F2", ecc…), la presenza o meno di tastierino numerico ed elementi simili, ma la digitazione risulterà comunque naturale per tutti gli utenti italiani o europei.

Costo

Il costo delle tastiere wireless si attesta su cifre che vanno dai 20 ai 200 euro (e oltre), con una suddivisione in fasce di prezzo bassa, media e alta.

In generale, potremmo indicare la fascia bassa come quella contenente i prodotti che vanno dai 20 ai 70 euro circa, mentre la fascia media sale dagli 80 ai 150. Oltre questa soglia, abbiamo i prodotti premium.

A determinare maggiormente lo stabilirsi di un prodotto all'interno di una data fascia di costo sono senz'altro le sue caratteristiche strutturali e tecnologiche, come la presenza di tasti meccanici, il design ergonomico, la presenza (e il numero) di tasti programmabili, la retroilluminazione (talvolta multicolore) e la compatibilità non solo con tutti i sistemi operativi disponibili sul mercato, ma anche e soprattutto con software proprietari per la personalizzazione di ogni aspetto legato all'utilizzo di questi dispositivi.

A ciò si sommano fattori importanti come l'input lag ridotto al minimo e la precisione dei tasti ad ogni singola pressione: fattori, questi, fondamentali nel caso in cui si punti ad una tastiera da gaming di buon livello, per esempio.

Marche

Come visto nella nostra guida all'acquisto, trovare la tastiera perfetta per sé può risultare complesso, specie se non si ha troppa contezza di quale sia la tipologia di dispositivo giusto per l'utilizzo che se ne vorrebbe fare.

Ciò detto, un buon punto di partenza potrebbe essere quello di affidarsi alle migliori marche che producono tastiere wireless, come Logitech, HP e Kemove, per garantirsi prodotti dall'ottima qualità costruttiva e realizzati con un notevole know-how.

Tra le tre aziende, possiamo subito identificare Logitech e HP come leader di settore nell'ambito della tecnologia a largo consumo come nel caso di tastiere e altri dispositivi per computer, sia in ambito lavorativo che per svago.

Logitech, in particolare, è molto vicina all'ambito del gaming mentre HP presenta linee dedicate a strumenti tech per ufficio, telelavoro, gaming e home entertainment nel senso più ampio del termine. Entrambi propongono prodotti che si piazzano in tutte le fasce di prezzo, con forse una predisposizione leggermente maggiore di HP a occupare anche la fascia bassa di mercato.

Kemove, invece, è un'azienda cinese che produce specificatamente tastiere di ogni tipologia: occupa prevalentemente la fascia media, con ottimi risultati in termini di rapporto qualità-prezzo. Come azienda è meno celebre rispetto agli altri due colossi sopracitati, ma non manca di un'offerta ricca e varia, con punti di forza di notevole fattura.