I migliori smartphone Android: la classifica di Gennaio 2024 Quali sono i migliori smartphone in commercio per caratteristiche tecniche? Ecco la top 7, divisa per categorie e per fasce di prezzo, e selezionata tra le migliori marche come Samsung e Google.

La nostra top 7:

Negli ultimi anni, il mercato degli smartphone Android si è allargato tantissimo: molti produttori hanno iniziato a proporre e mettere in commercio dei modelli molto simili tra loro, che offrono funzioni quasi simili in diverse fasce di prezzo.

Vista la grande quantità di opzioni disponibili, quando ci si approccia alla scelta di uno smartphone da acquistare, potrebbero presentarsi delle difficoltà. Per questo, abbiamo creato questa lista con i migliori smartphone del 2024.

I dispositivi sono stati selezionati tenendo conto delle loro caratteristiche tecniche, del design, dell'esperienza d'uso che promettono ai clienti e che è destinata a rimanere top di gamma anche nel corso degli anni a venire e dell'innovazione proposta e tenendo conto delle varie fasce di prezzo principali. Nella nostra selezione abbiamo inserito smartphone top di gamma con un prezzo superiore ai 1000€, fino ad arrivare ai modelli più economici con prezzi che vanno da sotto i 400€ a sotto i 200€.

Prima di procedere con la classifica, però, vediamo, appunto, nel dettaglio quali sono queste caratteristiche importanti da tenere presenti quando si vuole acquistare uno smartphone.

Come scegliere lo smartphone migliore

Vista la grande quantità di modelli che si trovano in commercio di smartphone, quando si effettua l'acquisto, per scegliere il migliore per se, ci sono delle caratteristiche molto importanti da tenere in considerazioni. Vediamole insieme.

Memoria interna

Con memoria interna si intende lo spazio di archiviazione complessivo del telefono per fotografie, video e applicazioni. Ormai, quasi tutti i telefoni offrono una memoria base di 128GB, e alcuni danno l'opportunità di espanderla grazie all'utilizzo di una micro SD esterna. Se volete scaricare moltissime applicazioni o siete degli appassionati di fotografia e video, ovviamente dovrete ricercare dei modelli che offrano una memoria interna molto elevata. Tenete conto, comunque, che la memoria indicata non è mai effettivamente quella, perché nel telefono il sistema operativo e le applicazioni preinstallate occupano già una parte di tale memoria, al momento della prima accensione.

Fotocamera

Altro aspetto da tenere in considerazione è la fotocamera: più alto è il numero di MP (megapixel) che questa offre, migliore sarà la qualità di fotografie e video che si fanno con il telefono. Ovviamente, la nitidezza delle fotografie cambierà in base alla luminosità in cui vengono fatte – anche se gli smartphone di ultima generazione dispongono di telecamere che scattano foto in alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. I modelli più costosi, poi, hanno anche funzioni di intelligenza artificiale che ritoccano le foto in maniera intelligente per ottenere i migliori risultati, una volta scattate.

Display

Con display si intende, non solo la grandezza dello schermo (espressa in pollici) ma anche la qualità dell'immagine che viene visualizzata sopra di esso e la luminosità (regolabile a seconda dell'ambiente in cui ci si trova). Maggiore sarà la risoluzione, migliore sarà la qualità delle immagini che visualizziamo. Collegata a questo aspetto è anche la RAM interna al telefono, che determinerà la fluidità dei contenuti con cui interagiamo sullo schermo.

Autonomia della batteria

Aspetto importantissimo è anche quello dell'autonomia del telefono. La maggior parte delle batterie dei modelli di telefoni rilasciati negli ultimi anni è di 5000mAH, con un'autonomia di 7-9 ore. Ovviamente, il consumo di batteria dipende dall'utilizzo che si fa del telefono. Alcuni telefoni hanno delle batterie più resistenti di altre, che riescono a durare un'intera giornata di lavoro dalla carica completa.

Quando si considera un modello di smartphone, poi, bisogna accertarsi che siano disponibili le opzioni di ricarica rapida (che permettono di caricare il telefono in meno di 2 ore) e la ricarica wireless, ovvero senza fili, perfetta per una ricarica effettuata fuori dalla propria abitazione.

La fascia di prezzo

Il mercato degli smartphone si divide in fasce di prezzo, a seconda dei modelli e delle funzioni che questi offrono. Si possono distinguere almeno quattro fasce di prezzo principali:

una fascia di prezzo molto alta , che va da sopra i 1000€ fino ai 700€: sono telefoni di ultima generazione, come i Samsung S23 o i telefoni fold, che a fronte di una spesa molto elevata, offrono delle prestazioni che rimangono elevate ed aggiornate nel corso degli anni dopo l'acquisto;

, che va da sopra i 1000€ fino ai 700€: sono telefoni di ultima generazione, come i Samsung S23 o i telefoni fold, che a fronte di una spesa molto elevata, offrono delle prestazioni che rimangono elevate ed aggiornate nel corso degli anni dopo l'acquisto; una fascia di prezzo alta , che va dai 700€ ai 500€: anche questi sono telefoni di ultima generazione, ma modelli precedenti o con meno funzioni rispetto ai telefoni di fascia molto alta, che offrono ottime prestazioni e aggiornamenti quasi mensili per il sistema Android con sistemazioni di bug e nuovi layout;

, che va dai 700€ ai 500€: anche questi sono telefoni di ultima generazione, ma modelli precedenti o con meno funzioni rispetto ai telefoni di fascia molto alta, che offrono ottime prestazioni e aggiornamenti quasi mensili per il sistema Android con sistemazioni di bug e nuovi layout; una fascia di prezzo media , che va dai 500€ ai 400€: telefoni con degli ottimi rapporti qualità/prezzo, che offrono meno funzioni rispetto ai modelli con prezzi molto elevati, ma che comunque sono considerati ottimi dagli utenti per utilizzarli durante il lavoro e il tempo libero;

, che va dai 500€ ai 400€: telefoni con degli ottimi rapporti qualità/prezzo, che offrono meno funzioni rispetto ai modelli con prezzi molto elevati, ma che comunque sono considerati ottimi dagli utenti per utilizzarli durante il lavoro e il tempo libero; una fascia di prezzo bassa, che va da sotto i 400€ ai 100€: questi smartphone, nonostante il prezzo più basso, offrono comunque funzioni di tutto rispetto, aggiornamenti di sistema frequenti per il software e sono considerati ottimi dagli utenti per il loro rapporto qualità/prezzo.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Il migliore in assoluto

Consigliato a chi cerca uno smartphone: top di gamma che offre il meglio delle prestazioni.

Memoria interna: 256GB

Fotocamera: 200MP

Display: 6,8 pollici

Autonomia batteria: 7-9 ore.

Pro: Gli utenti apprezzano la ricezione del segnale internet, la limpidità della voce durante le chiamate anche in vivavoce e la durata della batteria anche quando si utilizzano app molto pesanti.

Contro: Consigliamo di controllare attentamente che il pennino in dotazione sia ben saldo all'interno del suo scomparto, in modo da evitare che possa volare via se lo smartphone subisce degli urti o delle cadute.

Considerato il miglior telefono in circolazione, Samsung Galaxy S23 Ultra è perfetto se siete alla ricerca di un top di gamma con un prezzo un po' più basso rispetto alla media. Grazie alla presenza del pennino è possibile utilizzare le Note sia per prendere appunti che per disegnare. La fotocamera da 200MP realizza foto e video nitidi anche in condizioni di luce scarsa. Il processore all'interno è il più potente che si può trovare sui telefoni Samsung e permette un utilizzo fluido delle applicazioni e dello streaming, senza alcun tipo di bug, e senza prosciugare la batteria.

Altre soluzioni di smartphone top di gamma:

Google Pixel 8 Pro

Il più performante

Consigliato a chi cerca uno smartphone: dotato del sistema Android più recente, funzionante in modo stabile e con aggiornamenti assicurati per i futuri 7 anni.

Memoria interna: 128GB

Fotocamera: 50MP

Display: 6,7 pollici

Autonomia batteria: fino a 24 ore con risparmio energetico

Pro: Gli utenti apprezzano particolarmente la nitidezza e fluidità del display che rimane luminoso anche sotto il sole senza dare problemi di vista e senza rovinare i colori.

Contro: Consigliamo l'acquisto di un caricabatterie Google per ridurre il tempo di ricarica completa.

L'ultima uscita di casa Google, il Google Pixel 8 Pro è progettato con l'IA di Google che offrono funzionalità all'avanguardia per foto e video, rendendo i Pixel veloci ed efficienti. Il risparmio energetico promette una durata della batteria molto lunga e il display è immersivo, con una risoluzione dei colori e una nitidezza delle immagini invidiabile. Foto e video possiedono uno zoom mai visto prima e grazie alla gomma AI è possibile cancellare rumori fastidiosi in sottofondo ai propri video. In più con l'opzione Scatto migliore è possibile combinare foto simili in modo da ottenere una foto dove tutti i soggetti hanno l'aspetto migliore. In più, il telefono offre l'opzione di una Traduzione dal Vivo in oltre 49 lingue.

Altre soluzioni di smartphone performanti:

Nothing Phone (2)

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca uno smartphone: con un software velocissimo, senza bug e lag durante il funzionamento.

Memoria interna: 512GB

Fotocamera: 50MP

Display: 6,7 pollici

Autonomia batteria: 8 ore

Pro: Gli utenti sono molto soddisfatti delle poche app preinstallate perché questo fa in modo che il telefono abbia più memoria interna all'acquisto e risparmi molta batteria con un sistema essenziale.

Contro: Consigliamo l'utilizzo di una cover, perché alcuni utenti reputano il telefono molto scivoloso e anche molto leggero.

Se siete alla ricerca di un telefono diverso da tutti gli altri che sono sul mercato e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, Nothing Phone (2) è la soluzione giusta per voi. Il dispositivo offre l'opportunità di personalizzare il design dello schermo grazie ai numerosi layout che possiede. Ogni contatto può avere la propria suoneria personalizzata e anche dei pattern di luci per distinguerli dagli altri. La fotocamera è stata aggiornata con nuove funzioni come l'HDR, il Motion Capture 2.0, il Night Mode e il Super Res Zoom 2x per fare in modo di riprendere anche i dettagli sia nelle foto sia nei video. La ricarica rapida permette di ricaricare il telefono in soli 55 minuti, anche in modalità Wireless. Il telefono, poi, è costruito con materiali riciclati e sostenibili.

Altre soluzioni di smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo:

Google Pixel 7

Il migliore sotto i 500 euro

Consigliato a chi cerca uno smartphone: con un ottimo rapporto qualità/prezzo per le prestazioni che offre.

Memoria interna: 128GB

Fotocamera: 50MP

Display: 6,3 pollici

Autonomia batteria: fino a 24 ore con risparmio energetico

Pro: Gli utenti apprezzano moltissimo la fluidità di utilizzo delle applicazioni, la velocità di accensione e la qualità della fotocamera utilizzata anche per il ritocco delle immagini.

Contro: Consigliamo l'utilizzo di una cover perché alcuni utenti hanno riscontrato che senza, il telefono potrebbe scivolare dalle mani.

Se siete alla ricerca di un ottimo prodotto con un prezzo proporzionale alle prestazioni offerte, allora il Google Pixel 7 fa al caso vostro. Con la funzione Real Tone il telefono è in grado di realizzare ottime foto e video. Con ogni aggiornamento rilasciato, poi, il telefono si arricchisce di nuove funzionalità. La funzione Traduzione dal Vivo è ottima per tradurre, da ben 48 lingue, cartelli stradali, menù di ristoranti o anche messaggi che arrivano in tempo reale. Grazie al chip di sicurezza Titan M2, il telefono è dotato di vari livelli di sicurezza che proteggono le informazioni personali degli utenti e tramite la VPN di Google One tutte le navigazioni in Internet effettuate con il cellulare sono protette indipendentemente dall'app o dal browser utilizzato.

Altre soluzioni di smartphone sotto i 500 euro:

OnePlus Nord CE 2

Il migliore in fascia media sotto i 400 euro

Consigliato a chi cerca uno smartphone: con un prezzo contenuto ma che abbia l'abilità di affrontare qualsiasi compito, grazie alla presenza di un hardware di tutto rispetto.

Memoria interna: 128GB

Fotocamera: 64MP

Display: 6,43 pollici

Autonomia batteria: 6-7 ore

Pro: Tutti gli utenti apprezzano la qualità dell'audio e delle foto, ottime da postare sui social media.

Contro: La batteria può durare poco ma la ricarica rapida riporta la carica al massimo in pochissimo tempo.

Perfetto per chi cerca un telefono di fascia media, OnePlus Nord CE 2 offre una funzionalità di intelligenza artificiale per l'utilizzo della fotocamera per catturare meglio luce, colori e nitidezza. La ricarica veloce riporta la batteria al 100% in soli 15 minuti. Il display è molto fluido e permette un'utilizzo delle applicazioni senza alcun tipo di bug. Il telefono presenta due slot SIM e uno slot per una micro SD per poter espandere la memoria fino a 1TB.

Altre soluzioni di smartphone in fascia media sotto i 400 euro:

Motorola edge 30 Neo

Il migliore sotto i 300 euro

Consigliato a chi cerca uno smartphone: con ottime prestazioni ad un prezzo molto ridotto, per chi non deve farne un utilizzo eccessivo.

Memoria interna: 256GB

Fotocamera: 64MP

Display: 6,3 pollici

Autonomia batteria: 5-6 ore

Pro: Tutti gli utenti che lo hanno acquistato sono molto soddisfatti del rapporto qualità prezzo dello smartphone e le sue dimensioni compatte che lo rendono leggero e perfetto da utilizzare in una mano sola.

Contro: Consigliamo di scaricare un'applicazione da utilizzare come blocco note, perché lo smartphone non è dotato di una preinstallata di questo tipo.

Se avete un budget sotto i 300 euro, allora non potete lasciarvi scappare il Motorola edge 30 Neo, un telefono che promette una performance al top grazie alla sua RAM di 8GB. Con un display che riesce a visualizzare un miliardo di sfumature di colore sul display e una fotocamera da 64MP, il telefono promette una risoluzione di schermate social e fotografie e video di ottima qualità. Dotato di connettività 5G ultraveloce, offre l'opportunità di scaricare film e serie tv in pochi secondi.

Altre soluzioni di smartphone sotto i 300 euro:

Samsung Galaxy A14

Il più economico (sotto i 200 euro)

Consigliato a chi cerca uno smartphone: dal prezzo accessibile che però offra delle funzionalità molto interessanti per il lavoro, il gioco e la navigazione.

Memoria interna: 128GB

Fotocamera: 50MP

Display: 6,6 pollici

Autonomia batteria: 7-9 ore

Pro: Per il prezzo contenuto, tutti gli utenti lodano le prestazioni di display, navigazione in internet e memoria ampia per scaricare applicazioni e giochi.

Contro: Nonostante la fotocamera sia un punto di forza del dispositivo, alcuni utenti avvertono della qualità minore delle fotografie fatte in condizioni di luminosità scarsa.

È il cellulare più venduto su Amazon, oltre che al più economico: il Samsung Galaxy A14 non ha nulla da invidiare ad altri modelli più costosi. Con una tripla fotocamera da 50MP è in grado di catturare tutti i momenti più belli con foto nitide e cristalline. Il display Infinity-V offre un'esperienza di visione vivida. Il telefono presenta un design minimalista, leggero e funzionale. Il processore Octa-core del telefono rende la navigazione fluida e senza bug che rallentino le prestazioni.

Altre soluzioni di smartphone sotto i 200 euro:

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.