Migliori mouse wireless 2024: guida all'acquisto dei modelli senza filo

La nostra top 7

Un mouse wireless è una particolare versione del tipico sistema di puntamento conosciuto da tutti che, per connettersi al computer, non utilizza alcun cavo USB ed è quindi totalmente libero dall'ingombro dei cavi. La connessione tra computer e mouse può avvenire in due modalità: tramite bluetooth o tramite un adattatore wireless che dovrà essere connesso ad una delle porte USB presenti nel computer.

Questo tipo di mouse è perfetto per chi ha una scrivania con poco spazio libero o ha bisogno di lavorare ponendosi poco un po' più distante dallo schermo. Insomma, un mouse senza file permette di avere maggiore possibilità di movimento senza che si risenta delle prestazioni del dispositivo.

I mouse wireless in vendita su Amazon o su altre piattaforme online possono essere più o meno economici: per scegliere quello giusto dovete tenere conto sia delle prestazioni che sono di vostro interesse che del vostro budget. Per questo, in questa guida all'acquisto, vi spiegheremo tutti i fattori fondamentali da considerare prima di scegliere il miglior mouse wireless per le proprie esigenze, per poi procedere ad un vero e proprio elenco nel quale vi consiglieremo i modelli con il miglior rapporto qualità prezzo, suddividendoli per fasce di prezzo. In questo modo potrete essere certi di portarvi a casa il modello che più si adatta alle vostre esigenze, senza spendere cifre spropositate ed inutili.

Logitech MX Master 3S

Il più ergonomico

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: leggero; veloce; compatibile con sistema Linux

DPI: 8 k

Tipo di alimentazione: usb-c

Pro: i tasti laterali rendono più pratico dare gli input per i comandi senza rende più difficile l'impugnatura.

Contro: le recensioni a questo prodotto sono tutte entusiaste, nessuno ha esposto lamentele

Un mouse deve essere prima di tutto ergonomico, in modo da poterlo manovrare a lungo senza che ci si stanchi o si posizioni in modo errato il polso. Tra i più pratici da utilizzare c'è senza dubbio il Logitech MX Master 3S, un modello tra i top di gamma in fatto di prestazioni. Lo scorrimento è molto veloce, permette di muovere il cursore in pochi secondi, e i click sullo schermo sono silenziosi. Molto apprezzato è il fatto che la batteria non solo è a lunga durata, ma è anche ricaricabile tramite cavo usb-c: non è necessario utilizzare batterie stilo da sostituire.

Asus Rog Harpe Ace Aim

Il migliore per precisione di puntamento

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: di design; con bluetooth; di fascia media

DPI: 36.000

Tipo di alimentazione: usb, bluetooth, radiofrequenza

Pro: grazie al sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi, oltre ad essere preciso, questo mouse è anche molto rapido nell'essere responsivo

Contro: non è tra i più economici, ma dura nel tempo ed è prestante

Un mouse con un puntamento preciso permette di lavorare in maniera sistematica, senza perdere tempo. Tra i migliori in tal senso c'è l'Asus Rog Harpe Ace Aim, un modello che coniuga funzionalità, design e prezzo. Con poco più di 100 euro, infatti, si potrà usufruire di un mouse con 36.000 dpi, due tasti con una rotellina centrale sul dorso e due tasti sul lato sinistro. Può essere connesso al pc tramite cavo usb o tramite bluetooth o radiofrequenza, in base alle necessità e alla distanza che si ha dallo schermo.

Logitech G G502

Il migliore per il gaming

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: professionale; ottico; con frequenza di aggiornamento elevata

DPI: 25600

Tipo di alimentazione: cavo usb

Pro: grazie alla presenza del sensore Hero, il livello di precisione di questo mouse è davvero elevato

Contro: tutte le recensioni fatte per questo dispositivo sono positive, il suo acquisto è fortemente consigliato

I gamers professionisti hanno bisogno di potersi avvalere di un mouse ergonomico, leggero, facile da collegare al pc e intuitivo. Uno tra i modelli che meglio risponde a queste caratteristiche è certamente il Logitech G G502 che, stando alle recensioni di chi lo ha già provato, è tra i migliori da utilizzare a quello scopo. Grazie alla frequenza di aggiornamento di livello professionale di 1 ms, riesce a garantire prestazioni e libertà di movimento di alto livello. Si ricarica collegandolo al pc tramite il cavo in dotazione ed è provvisto di batteria a lunga durata.

Corsair M75

Il migliore con pulsanti laterali

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: con pulsanti laterali intercambiabili; leggero; con WiFi

DPI: 26.000

Tipo di alimentazione: Bluetooth, Wi-Fi, USB

Pro: la tecnologia Corsair Quickstrike fa sì che lo switch tra il pulsante destro e sinistro del mouse sia immediato, in modo da guadagnarne in velocità

Contro: il suo prezzo è medio alto, adeguato alle prestazioni di un dispositivo pensato per chi vuole un mouse wireless che abbia ottime prestazioni

I pulsanti laterali permettono di muovere il cursore del mouse e inviare comandi in maniera particolarmente rapida; questa caratteristica può fare la differenza non solo durante una sessione di gaming, ma anche mentre si sta lavorando e si deve andare in velocità. Se questo è il tipo di mouse wireless che state cercando, allora vi consigliamo il Corsair M75, compatibile anche con il sistema iCUE, che garantisce elevate prestazioni anche in fatto di illuminazione durante l'utilizzo, in sincro con quella del pc.

Logitech M240

Il mouse con batteria a lunga durata

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: con bluetooth; compatibile con numerosi sistemi operativi; silenzioso

DPI: 4000

Tipo di alimentazione: Wireless, Bluetooth

Pro: si tratta di un mouse compatto e leggero, perfetto da inserire anche in una borsa porta pc

Contro: si tratta di un mouse molto semplice nelle funzionalità, ma non per questo meno prestante

Più lunga è la durata della batteria di un mouse, più lunghe sono le sessioni di lavoro e di gaming che potrà sostenere. Il migliore in tal senso è il Logitech M240, che con una sola ricarica garantisce 18 mesi continuativi di funzionamento. Un altro grande punto a favore di questo dispositivo è il suo essere compatibile con tutti i sistemi operativi principali: Windowds, iOs e Linus. Molto bello anche nel design, i bordi sono dettagliati in plastica laccata, mentre il resto è realizzato in grafite.

Tecknet Pro

Il migliore a lunga distanza

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: economico; con batteria a lunga durata; con risparmio energetico

DPI: 2600

Tipo di alimentazione: usb

Pro: con otto pulsanti in tutto, rende facile e veloce spostarsi sullo schermo e inviare comandi

Contro: si tratta di un modello semplice, ma che fa bene il suo lavoro

Un mouse wireless che funziona a lunga distanza permette di poter avere il controllo del pc senza doversi per forza posizionare esattamente avanti allo schermo, potendo gestire lo spazio nell'ambiente al meglio e in base alle proprie esigenze. A tale scopo è pensato, ad esempio, il Tecknet Pro, utilizzabile fino a 15 metri. Grazie all'adattatore usb presente, ricaricarlo è molto semplice. Nonostante sia particolarmente economico, le sue prestazioni sono buone e permettono di sostenere diverse ore di gaming o lunghe sessioni di lavoro.

Nilox NXMOWI4011

Il più economico

Consigliato per chi cerca un mouse wireless: semplice; versatile; durevole nel tempo

DPI: 1000

Tipo di alimentazione: ricevitore usb; batteria

Pro: questo mouse è compatibile con qualsiasi sistema operativo, quindi potrete utilizzarlo con più pc anche tutti diversi

Contro: non è provvisto di tasti laterali, ma quelli frontali sono sufficienti ad eseguire i comandi in modo celere

Chi lo ha detto che per potersi avvalere di un buon mouse bisogna necessariamente spendere una cifra elevata? Il Nilox NXMOWI4011 dimostra come il rapporto qualità/prezzo può essere anche di fascia bassa senza che le prestazioni vengano intaccate. Realizzato con materiale resistente, si avvale di tre tasti posti sul dorso che permettono di mandare imput in modo veloce e preciso; è compatibile con tutti i sistemi operativi e può essere utilizzando ponendosi fino a 10 metri di distanza.

Come scegliere il miglior mouse wireless

Per riuscire a capire qual è il miglior mouse wireless per le proprie esigenze, oltre alle caratteristiche estetiche è importante imparare a valutare alcuni fattori molto più funzionali e pratici, come la forma, le tecnologie utilizzate e addirittura il peso o il numero di tasti disponibili oltre, chiaramente, al tipo di connettività che utilizza.

Forma ed ergonomia

Potrà sembrarvi una cosa strana, ma uno dei fattori che contraddistingue maggiormente i mouse wireless è la forma con la quale sono costruiti. L'impugnatura più comune è quella chiamata palm grip (presa di palmo) ed è caratterizzata dal fatto che per utilizzarlo, tutto il palmo della mano è poggiato in maniera completa sulla superficie del mouse. C'è poi la forma chiamata fingertip grip (presa con punta delle dita) in cui il mouse, generalmente molto piccolo, viene spostato utilizzando le punte delle dita senza tenere costantemente la mano poggiata su di esso. Infine c'è la claw grip (presa ad artiglio) in cui sul dispositivo vengono poggiate solo le dita, senza poggiare quindi il palmo. La scelta della forma è molto personale ed oltre alla comodità può dipendere dallo spazio a disposizione che si ha per utilizzare il mouse, e quindi dalle dimensioni del mouse stesso.

Fascia di prezzo

Quella dei mouse economici è una categoria di prodotti tutta a sé, rispetto a quella dei mouse wireless tradizionali. E dato per scontato che sono sempre meno le persone che utilizzano una trackball, cioè una pallina fissa che permette di spostare il puntatore, i mouse economici possono avere una presa addirittura orizzontale e sono pensati per un utilizzo ben preciso, che dovrebbe avvenire con il braccio ben disteso. I pregi di questo tipo di dispositivi è che non stanca assolutamente né braccio né polso, d'altro canto però il loro utilizzo è molto diverso rispetto a quello di un mouse tradizionale ed oltre allo spazio necessario, potrebbe volerci tempo per far sì che ci si abitui a questo nuovo modo di utilizzare il puntatore.

Tipo di sensore

Il sensore è il cuore pulsante di un mouse, ed è proprio da questo fattore che dipendono l'efficienza e la precisione del dispositivo. In commercio sono in vendita mouse che utilizzano principalmente due tipologie di sensori: quello ottico (LED) o quello laser. Il primo assicura una velocità nei movimenti maggiore ed ha un buon livello di precisione, ma non può essere utilizzato su superfici troppo lisce o il vetro. Il secondo invece, funziona su tutti i tipi di superfici e garantisce una precisione maggiore rispetto a quello ottico, ma soffre molto della polvere che i può depositare sulla scrivania.

Risoluzione

Molto importante è anche la risoluzione che, nel mouse, viene calcolata in DPI (punti per pollice). In sostanza questo fattore indica il numero di pixel per i quali si muove si muove il cursore del mouse per ogni pollice di spostamento. Ma attenzione: questo fattore non indica ne la precisione del mouse en la velocità di spostamento. Il nostro consiglio è quello di direzionarsi verso un mouse con una grande risoluzione solo se si utilizza un monitor con una risoluzione molto alta.

Peso

Un altra caratteristica da valutare prima dell'acquisto del miglior mouse wireless per le proprie necessità è il peso del dispositivo. In linea di massima, i mouse più leggeri permettono movimenti più veloci e meno stancanti, ma sono meno precisi di quelli più pesanti che, al contrario, hanno una maggiore precisione ma potrebbero essere più stancanti da utilizzare.

Batteria

Alcuni modelli di mouse senza fili integrano una batteria ricaricabile tramite USB, altri invece utilizzano delle normali batterie stilo o mini stilo (AA oppure AAA), che vanno sostituite una volta scariche. Il nostro consiglio è quello di valutare l'acquisto di un mouse wireless dotato di batteria ricaricabile perché spesso ci si potrebbe trovare nella situazione in cui si scaricano le batterie AA o AAA e non si hanno altre batterie da utilizzare: il risultato è che il mouse diventerebbe inutilizzabile e bloccherebbe il procedimento dei lavori con il computer.

Attenzione, però: maggior parte dei modelli, ormai, non ha più batterie: basterà collegare il dispositivo al pc tramite un cavo usb, per poterlo ricaricare.

