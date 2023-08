I migliori tablet del 2023: guida all’acquisto, classifica e prezzi Ecco i 13 migliori tablet del 2023 disponibili su Amazon suddivisi per fasce di prezzo: dai modelli più economici e semplici, a quelli più costosi e sofisticati.

La nostra top 13

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il tablet è un dispositivo portatile che rappresenta il giusto compromesso tra uno smartphone e un portatile di piccole dimensioni, caratterizzato da un display touchscreen con cui poter interagire. Grazie alla sua portabilità e alla comoda interfaccia touch, il tablet è diventato un compagno affidabile sia per l'intrattenimento che per la produttività.

In particolare, le dimensioni generose dello schermo, lo rendono un eccellente strumento per la lettura di libri digitali, riviste e giornali, ma anche un valido dispositivo per navigare su Internet, svolgere attività lavorative e accedere ad una vasta gamma di giochi.

Per scegliere il prodotto giusto da affiancare allo smartphone, bisogna prendere in considerazione diversi fattori tra cui il sistema operativo, la capacità di memoria, le dimensioni, l'autonomia della batteria, la connettività e soprattutto il prezzo. Nel mercato sono presenti diversi modelli molto economici e performanti con un range di prezzo che oscilla tra i 60 e i 350 euro. I modelli più evoluti sono ovviamente più costosi e vengono utilizzati per lo più da professionisti che necessitano di dispositivi molto potenti con capacità elevate.

Nella nostra guida, abbiamo selezionato una lista contenente i 13 migliori tablet del 2023 disponibili su Amazon suddivisi per fasce di prezzo.

1. Fire HD 8

Il miglior tablet economico sotto i 150 euro

Consigliato per: coloro che cercano un tablet economico con una buona autonomia della batteria.

Pro: buon rapporto qualità-prezzo; resistenza e autonomia.

Contro: limitata disponibilità di app: i tablet Fire utilizzano l'appstore di Amazon invece del Google Play Store, il che significa che alcune app potrebbero non essere disponibili o risultare meno aggiornate rispetto alle versioni presenti in altri dispositivi Android.

Sistema operativo: Android (9.0 pie)

Dimensioni: 8"

Capacità della memoria: 32 gb

Se si ha intenzione di spendere meno di 150 euro, è consigliabile il tablet Fire HD 8 targato Amazon, dispositivo che offre prestazioni migliorate grazie al nuovo processore hexa-core.

L'autonomia della batteria è di 13 ore; inoltre, è possibile guardare in streaming o scaricare le serie TV e i film preferiti da Prime Video, Netflix, Disney+ e molte altre app disponibili sull'Appstore di Amazon.

Il tablet ha uno schermo HD da 8 pollici, 2 GB di RAM e offre la scelta tra 32 GB o 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Il nuovo design è più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, con uno schermo realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato.

Altri modelli economici sotto i 150 euro

2. Samsung Galaxy Tab A8

Il miglior tablet economico sotto i 200 euro

Consigliato a: studenti che necessitano di un dispositivo per leggere e scrivere, che occupi poco spazio nella borsa; viaggiatori che necessitano di un dispositivo facile da trasportare.

Pro: lo schermo da 10,5" offre un'ottima esperienza visiva; è leggero ed è dotato di buone capacità di memoria.

Contro: il processo di ricarica completa è di circa 4 h ma la batteria da 7040 mAh è in grado di offrire una durata eccellente.

Sistema operativo: Android

Dimensioni: 10,5"

Capacità della memoria: 64 gb

Il Samsung Galaxy Tab A8 è considerato tra i migliori tablet per studenti e tra i modelli consigliati sotto i 200 euro visto l'ottimo rapporto qualità prezzo.

Grazie alla funzione "multi-finestra" ha la capacità di dividere lo schermo a metà, permettendo di svolgere due attività contemporaneamente.

Con uno spessore di soli 6,9 mm, è facile da trasportare nello zaino o nella borsa.

La memoria interna da 64 GB offre spazio sufficiente per memorizzare libri, app, note e altri materiali di studio. Inoltre, la possibilità di espandere la memoria tramite una scheda microSD fino a 1 TB consente di avere ancora più spazio disponibile.

I quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos forniscono un audio chiaro e coinvolgente, rendendo più piacevole l'esperienza di studio.

Una batteria affidabile con durata di circa 6 h, consente agli studenti di utilizzare il tablet per lunghi periodi senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

Altri tablet economici sotto i 200 euro

3. Lenovo ‎Tab M10 Plus

Il miglior tablet sotto i 250 euro

Consigliato a: lettori appassionati di ebook che necessitano di un dispositivo a bassa emissione di luce per evitare di danneggiare gli occhi; studenti che hanno bisogno un dispositivo portatile che occupi poco spazio nello zaino e che sia comodo da usare; bambini che, grazie all'app "Google Kids Space", possono accedere a contenuti educativi.

Pro: economico e funzionale. La certificazione TÜV Rheinland assicura un'efficace protezione degli occhi anche dopo diverse ore di utilizzo.

Contro: essendo un modello utilizzato prettamente per la lettura, il disegno e la scrittura, l'audio non è molto ricercato. Tuttavia, all'interno della guida, sono presenti altri modelli con effetti sonori di maggior qualità.

Sistema operativo: Android 12

Dimensioni: 10,6"

Capacità della memoria: 64 gb

Il Lenovo Tab M10 Plus è tra i migliori tablet economici del 2023. Il dispositivo è caratterizzato da un design metallico di colore grigio; la fotocamera posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica e quella frontale da 8 MP con messa a fuoco completa, permettono di scattare foto di qualità.

É dotato di certificazione TÜV Rheinland, che riduce le emissioni di luce blu dannose ed evita che gli occhi si affannino particolarmente dopo diverse ore di utilizzo.

Questo Android è dotato di un potente processore MediaTek Helio G80 a 8 core, con velocità di clock fino a 2.0 GHz, e una connettività Wi-Fi estremamente veloce.

Inoltre, la memoria interna di 64GB garantisce un buon spazio di memoria espandibile fino a 1 TB tramite una MicroSD Card.

Altri tablet economici sotto i 250 euro

4. Teclast T50 Pro

Il miglior tablet sotto i 350 euro

Consigliato per: studenti, professionisti, utenti che desiderano un tablet con buone prestazioni, una vasta capacità di archiviazione e funzionalità aggiornate.

Pro: elevata capacità di memoria; connettività avanzata; display ad alta risoluzione

Contro: nonostante sia sottile e leggero rispetto ad alcuni tablet, potrebbe risultare ingombrante o pesante per chi cerca una soluzione ultra portatile. All'interno della guida sono presenti altri modelli con un design minimale e leggero.

Sistema operativo: Android 13

Dimensioni: 11"

Capacità della memoria: 256 gb

Il tablet Teclast T50 Pro è dotato di molte caratteristiche avanzate che lo rendono tra i migliori tablet in rapporto qualità prezzo e una buona scelta per chi cerca prestazioni, versatilità e innovazione.

Il dispositivo è alimentato dal recente sistema operativo Android 13 certificato GMS, il quale offre una maggiore fluidità e velocità nel funzionamento. L'ottimizzazione AI contribuisce ad una maggiore intelligenza del sistema, mentre le nuove funzionalità, come la modalità touch dei gesti e quella scura globale, permettono di personalizzare ulteriormente l'esperienza utente.

Il prodotto offre 16 GB di RAM, suddivisi in 8 GB di LPDDR4 e 8 GB di memoria espandibile che consente un multitasking senza problemi e la possibilità di eseguire applicazioni complesse senza rallentamenti. Inoltre, la memoria interna è di 256 GB, che può essere ulteriormente espansa fino a 2 TB tramite scheda micro SD. Questo spazio di archiviazione generoso è ideale per conservare giochi e contenuti audiovisivi.

La qualità visiva è garantita da un display da 11 pollici con risoluzione 2K, migliora la sensibilità al tocco e rende l'esperienza di interazione più fluida. La fotocamera posteriore da 20 MP di SONY cattura dettagli preziosi, persino in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è ampia e avanzata, con supporto per reti 4G LTE tramite doppia SIM. La connessione WiFi opera su entrambe le bande 2.4 GHz e 5 GHz, garantendo una connessione stabile e veloce. La batteria da 8000 mAh offre una durata di oltre 10 ore e supporta la ricarica rapida USB-PD da 18 W.

Il design del tablet è elegante e sottile, il che lo rende comodo da utilizzare sia a casa che in viaggio.

Altri dispositivi consigliati sotto i 350 euro

5. Apple iPad 10,9

Il miglior tablet sotto i 550 euro

Consigliato per: coloro che cercano un dispositivo versatile con un ottimo rapporto qualità prezzo; studenti, professionisti, artisti che desiderano un tablet leggero e performante; principianti che cercano un dispositivo semplice da utilizzare.

Pro: colori vividi e nitidi; prestazioni veloci e fluide. Interfaccia intuitiva e semplice

Contro: memoria non espandibile tramite schede micro SD. Qualora 64 gb di capacità risultassero insufficienti, è possibile valutare altri modelli con maggiori capacità presenti all'interno della guida.

Sistema operativo: iPadOS

Dimensioni: 10,9"

Capacità della memoria: 64 gb

L'iPad 10.9″ offre un'esperienza di visualizzazione ricercata grazie al display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia True Tone. È dotato di un potente chip A14 Bionic, che include una CPU 6-core e una GPU 4-core, garantendo prestazioni veloci e fluide per qualsiasi attività.

Ha una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo; mentre quella frontale da 12MP con ultra grandangolo, fornisce un' inquadratura automatica.

Il dispositivo è dotato di touch ID, che consente un'autenticazione sicura e permette l'utilizzo di Apple Pay per pagamenti veloci e sicuri.

La connettività Wi-Fi 6 ultraveloce permette di navigare in rete senza problemi. Inoltre, il connettore USB-C offre una comoda opzione per la ricarica e la connessione di accessori.

Altri tablet consigliati sotto i 550 euro

6. Samsung Galaxy Tab S8

Il miglior tablet sotto i 700 euro

Consigliato per: artisti, designer, professionisti, appassionati creativi che cercano un tablet versatile adatto alle attività come il disegno e la scrittura.

Pro: S Pen avanzata, funzione Auto Framing, app progettate ad hoc per artisti e appassionati di disegno; buon rapporto qualità prezzo.

Contro: non si riscontrano lati negativi.

Sistema operativo: Android 12

Dimensioni: 11"

Capacità della memoria: 128 gb

Il tablet Samsung Galaxy Tab S8 è un dispositivo pensato per un uso versatile, con un ampio schermo LCD da 11 pollici, una batteria potente e una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP. Il tablet ha la S Pen, una penna stylus di bassissima latenza che offre un'esperienza di scrittura e disegno molto naturale e precisa.

É possibile effettuare videochiamate, grazie ad un'app dedicata che permette di parlare in modo chiaro, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni.

La modalità multischermo offre la flessibilità di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre aperte contemporaneamente.

Altri modelli consigliati sotto i 700 euro

7. Facetel Q3

Il miglior tablet economico per studenti sotto i 100 euro

Consigliato per: studenti; chi svolge lavoro d'ufficio, viaggiatori.

Pro: sistema operativo avanzato; ampia memoria di archiviazione, connettività 5G wifi, ampio set di accessori incluso.

Contro: nonostante le fotocamere anteriori da 5 MP e posteriori da 8 MP, la qualità delle immagini potrebbe non essere al livello dei dispositivi dedicati alle fotografia. Nella nostra guida vi sono presenti altri modelli che sono dotati di una fotocamera più ricercata.

Sistema operativo: Android 12

Dimensioni: 10"

Capacità della memoria: 64 gb

Se si ha a disposizione un budget limitato, il tablet con tastiera Facetel Q3 può rappresentare una buona scelta, visto che combina allo stesso tempo qualità ed efficacia. Esso offre un'esperienza avanzata grazie al sistema operativo Android 12 e al processore Octa-Core da 1.6 GHz: combinazione che garantisce una rapida navigazione tra le app e una riproduzione video fluida, oltre a migliorare la sicurezza e la stabilità del dispositivo. L'ultimo sistema operativo presenta anche funzioni per la pulizia e il filtraggio automatico della posta indesiderata.

La connettività è potenziata dal supporto Wi-Fi 5G e 2.4 G, consentendo una connessione veloce e stabile a diverse reti. E' dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 128 GB tramite scheda TF.

La batteria integrata da 8000 mAh assicura un utilizzo prolungato, con una durata stimata di 6-8 ore per ufficio, studio e intrattenimento.

Il tablet è fornito di una serie di accessori, tra cui tastiera, mouse, custodia in pelle, auricolare, pellicola protettiva, adattatore OTG e cavi di ricarica. Con un peso di 500 grammi e dimensioni compatte, è ideale per essere portato in viaggio.

Altri tablet economici per studenti sotto i 100 euro

8. Apple iPad Pro 12.9

Il miglior tablet per professionisti

Consigliato a: professionisti che hanno bisogno di un dispositivo che offre prestazioni elevate e veloci. Con questo tablet si possono gestire facilmente applicazioni e attività complesse. Può essere utilizzato da esperti che lavorano con software pesanti e svolgono multitasking impegnativi. Il display da 12.9″ offre un'ampia area di lavoro, perfetta per visualizzare e modificare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e immagini in modo chiaro e dettagliato

Pro: facile da usare, design ricercato, il chip M2 è molto potente.

Contro: costoso. Chi sceglie questo tablet sa che acquista un modello tutt'altro che economico ma molto performante. Ad ogni modo, in questa guida ci sono altri dispositivi per chi ha un budget d'acquisto più limitato.

Sistema operativo: iPadOS

Dimensioni: 12,9"

Capacità della memoria: 128 gb

L'iPad Pro 12,9″ è un dispositivo potente e versatile, tra i migliori tablet per lavorare. Lo schermo Liquid Retina XDR da 12,9″ con tecnologie ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3, garantisce colori vividi e intensi.

Le fotocamere posteriori da 12 MP (grandangolo) e 10 MP (ultra grandangolo), insieme allo scanner LiDAR per la realtà aumentata, danno la possibilità di scattare foto e registrare video di alta qualità e sfruttare funzioni avanzate per la realtà aumentata.

Il wi-fi 6E è ultraveloce e consente una connessione rapida e stabile.

Il face ID per l'autenticazione è sicuro e comodo e offre la possibilità di utilizzare Apple Pay per pagamenti sicuri e veloci. La batteria ha una buona durata.

Presenta funzioni Apple Pencil senza contatto che permettono di scrivere e disegnare in modo preciso senza toccare lo schermo, portando l'esperienza di utilizzo a un livello superiore.

Altri modelli per professionisti consigliati

9. Lenovo Tab P12 PRO

Il miglior tablet per capacità

Consigliato a: utenti che desiderano avere un tablet con un buon display e utilizzarlo per scopi creativi; lavoratori che hanno bisogno di uno spazio di archiviazione capiente.

Pro: autonomia di 7 giorni, display di grosse dimensioni molto luminoso; economico.

Contro: il prezzo è leggermente più alto rispetto ad altri tablet presenti nel mercato. Tuttavia, se si cerca un articolo più economico, basta selezionare altri modelli presenti all'interno della guida.

Sistema operativo: Android 11

Dimensioni: 12,6"

Capacità della memoria: 256 GB

Il tablet Lenovo Tab P12 Pro offre una buona esperienza di visualizzazione grazie al suo schermo AMOLED 2K da 32 cm (12,6″) glossy, ottimizzato con Dolby Vision. Questo display consente di godere di immagini vivide e nitide con una vasta gamma di colori. É dotato di un processore che garantisce un funzionamento rapido e fluido; lo spazio di archiviazione ha un'ottima capacità di memoria espandibile fino a 1 TB tramite MicroSD.

Per gli appassionati di gaming, il tablet gode di una grafica fluida e una connessione molto veloce, ridefinendo gli standard di risoluzione, velocità e latenza per i giochi mobili.

L'aspetto audio è attentamente studiato, grazie al sistema con quattro altoparlanti JBL e quattro canali audio: il suono di livello cinematografico avvolge l'utente in ogni direzione.

Il tablet è progettato per essere leggero e sottile, con un profilo di soli 5.63 mm e un peso di 565 grammi.

Altri tablet consigliati per capacità

10. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Il tablet top di gamma

Consigliato per: utenti che cercano un tablet di alta qualità con un display ricercato e prestazioni potenti; chi necessita di un prodotto con un'ottima resistenza; coloro che vogliono acquistare un dispositivo dotato di pennino per scrivere e disegnare in modo pratico e preciso.

Pro: prestazioni potenti; elevata capacità di memoria, S Pen inclusa nella confezione.

Contro: prezzo elevato. Se si cerca un dispositivo più economico, basta cercarlo all'interno della nostra guida.

Sistema operativo: Android 13

Dimensioni: 14,6"

Capacità della memoria: 256 gb

Il tablet Samsung Galaxy Tab S9Ultra è un dispositivo all'avanguardia, pensato per offrire un'esperienza completa e versatile. Il pacchetto di vendita include il caricabatterie Samsung da 45W con USB-C, che permette una ricarica rapida e efficiente. É il modello Samsung più performante uscito insieme al Tab S9 e Tab S9+.

Il modello presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, che offre dettagli cristallini e colori vividi, grazie all'HDR10 e alla frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo è considerato tra i migliori tablet Android del 2023.

La S Pen è inclusa nella confezione garantisce protezione contro acqua e polvere e offre una maggiore sensibilità della punta, riducendo i click accidentali. Essa è dotata di un aggancio magnetico bidirezionale per la ricarica.

Il tablet è dotato del Vision Booster, un algoritmo intelligente che regola il display in base alla luce solare per garantire una visibilità ottimale sotto il sole diretto.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, è possibile scegliere fino a 512 GB di memoria interna e aggiungere una microSD per aumentare ulteriormente la capacità di memoria, consentendo di avere sempre a disposizione spazio sufficiente per video e foto.

Altre modelli consigliati

11. Samsung Galaxy Tab S7+

Il miglior tablet Android in commercio

Consigliato per: professionisti che necessitano di un dispositivo portatile per il lavoro; studenti che cercano un tablet versatile per le loro esigenze di studio.

Pro: display di qualità; design sottile; batteria capiente con ricarica rapida.

Contro: tablet di fascia alta, pertanto il suo prezzo potrebbe essere elevato rispetto ad altre opzioni presenti nel mercato. Nella guida vi sono altri modelli con un budget ridotto per utenti che cercano un dispositivo meno costoso.

Sistema operativo: Android

Dimensioni: 12,4"

Capacità della memoria: 128 gb

Il Samsung Galaxy Tab S7 è un tablet Android di alto livello, focalizzato sull'immagine in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il display Touchscreen da 12,4" pollici offre una una risoluzione tra le più elevate del mercato.

Tra le diverse funzionalità offerte, il dispositivo è dotato di un modulo LTE 4G che consente una connessione dati rapida e affidabile.

Una caratteristica apprezzabile è la sottigliezza del dispositivo dotato di uno spessore di soli 6.3 mm, che lo rende uno dei tablet più sottili presenti sul mercato. Questo design elegante lo rende comodo da tenere in mano e facile da trasportare.

Altri tablet Android consigliati

12. Keenlove

Il miglior tablet per bambini

Consigliato per: genitori che cercano un dispositivo affidabile ed educativo per i bambini. È indicato per bambini dai 3 ai 12 anni.

Pro: dispositivo progettato appositamente per bambini, bumper antifurto e alimentatore inclusi.

Contro: non si riscontrano contro degni di nota.

Sistema operativo: Android 10

Dimensioni: 8"

Capacità della memoria: 32 g

Il tablet Keenlove per bambini è un partner ideale per l'infanzia, progettato per un apprendimento interattivo e giochi divertenti. Offre una varietà di app educative e di intrattenimento. Grazie al modulo Wi-Fi stabile, è possibile scaricare migliaia di app dal Google Play Store. Con 32 GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD, c'è spazio sufficiente per contenuti aggiuntivi.

Una caratteristica chiave è il controllo parentale avanzato: questo permette di selezionare contenuti appropriati e garantire una navigazione sicura.

Il dispositivo offre un'esperienza genitore-figlio esclusiva tramite l'app FamilyGroup grazie alla quale vi è permessa l'interazione tramite fotocamera.

Equipaggiato con il sistema Android 10.0 e un potente processore quad-core da 1,6 GHz, il tablet offre prestazioni affidabili. Inclusa nella confezione c'è anche una custodia protettiva con cavalletto integrato, che rende il tablet resistente e versatile.

Il display da 8 pollici offre un'esperienza visiva eccellente grazie alla risoluzione HD di 1280×800 pixel e al rapporto di contrasto elevato. La tecnologia IPS e la protezione per gli occhi a bassa luce blu contribuiscono a prevenire danni. La batteria ai polimeri di litio da 4000 mAh, combinata con una CPU a risparmio energetico, consente un utilizzo di fino a 5 ore.

Altri modelli per bambini consigliati

13. Blackview Tab 12 Pro

Il miglior tablet convertibile

Consigliato a: professionisti e lavoratori che cercano un dispositivo potente e versatile; coloro che necessitano di una connettività costante sia in casa che fuori.

Pro: ampia memoria interna; connessione versatile; economico

Contro: il tablet non è concepito per fare foto e video, per cui la qualità delle immagini potrebbe risultare non elevata. All'interno della nostra guida ci sono altri modelli con una fotocamera più ricercata.

Sistema operativo: Android 12 & Doke OS_P3.0

Dimensioni: 10,1"

Capacità della memoria: 128 gb

Il tablet Blackview Tab 12 Pro offre prestazioni elevate grazie al processore T606 a 8 core e una combinazione di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (ROM): questa configurazione consente di migliorare la velocità di elaborazione e fornire un'esperienza utente confortevole e fluida. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la memoria fino a 1 GB con una scheda TF (non inclusa).

Il dispositivo supporta la connettività dual-SIM e dispone di supporto per reti Wi-Fi sia a 2.4 GHz che a 5 GHz.

Il tablet è dotato di un display da 10,1 pollici con risoluzione FHD+ (1200×1920) che offre un ampio angolo di visione e colori vivaci. La sua sottigliezza di 7,4 mm e il peso di 430 grammi lo rendono comodo da portare durante i viaggi.

Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con la personalizzazione Doke_OS 3.0 che offre una maggiore protezione della privacy grazie alla presenza di un'interfaccia intelligente.

É costituito da una potente batteria da 6580 mAh che permette di godere di video, giochi, eBook e altro per molte ore. La fotocamera posteriore da 13 MP cattura immagini chiare e vivide, mentre la fotocamera frontale da 5 MP consente videochiamate più naturali. Inoltre, il tablet supporta lo sblocco del volto e la funzione OTG per connettere altri dispositivi elettronici.

Altri tablet convertibili consigliati

Come scegliere il miglior tablet

Per scegliere il tablet più adatto alle proprie esigenze bisogna tenere in considerazione diversi fattori, primo fra tutti il budget. Tuttavia per fare la scelta migliore, è fondamentale valutare anche altri aspetti. É solo attraverso una ponderata considerazione di tutte le componenti in gioco che si potrà trovare il dispositivo più congeniale alle proprie aspettative.

In effetti, bisogna precisare che non esiste un "miglior tablet" in senso assoluto ma quello che più si adatta alle necessità di ciascuno. Di seguito elenchiamo tutti i fattori più rilevanti che determinano la scelta d'acquisto.

Connessione

La scelta tra un tablet con supporto Wi-Fi e uno con funzione 4G/5G/LTE dipende da una serie di fattori.

I dispositivi dotati unicamente di Wi-Fi sono generalmente meno costosi rispetto a quelli con connettività cellulare. Sono utilizzati soprattutto in casa, ufficio o in luoghi con accesso a una rete Wi-Fi stabile. Sono usati per navigare e per fruire di contenuti multimediali.

Tra gli svantaggi vi è la dipendenza da una rete Wi-Fi disponibile senza la quale non sarà possibile connettersi (ad esempio durante viaggi o in luoghi senza copertura).

I tablet con supporto 4G/5G/LTE possono connettersi a internet ovunque ci sia copertura di rete cellulare: sono perfetti per chi viaggia spesso o si trova in luoghi senza accesso Wi-Fi. Questi dispositivi consentono di ricevere e effettuare chiamate telefoniche, trasformando il tablet in un dispositivo ibrido tra smartphone e tablet.

I dispositivi con connettività cellulare tendono ad essere più costosi rispetto a quelli solo Wi-Fi, sia per l'acquisto iniziale che per i costi di abbonamento dati. Inoltre, la durata della batteria può essere influenzata negativamente dall'uso di reti cellulari.

Sistema operativo

La scelta del sistema operativo si concentra soprattutto su tablet con sistema operativo iOS (sviluppato da Apple) e quelli Android (sviluppato da Google).

iOS è un sistema operativo esclusivo per i dispositivi Apple, come iPad e iPhone; mentre Android è un sistema open-source utilizzato da una vasta gamma di produttori. Il primo ha un'interfaccia utente elegante, intuitiva e coerente; il secondo è maggiormente personalizzabile.

Gli aggiornamenti del sistema operativo iOS sono rilasciati direttamente da Apple e sono generalmente disponibili per diversi anni. Negli Android, gli upgrade possono variare a seconda del produttore e del modello e i dispositivi più anziani potrebbero non ricevere i miglioramenti.

iOS offre un'ottima integrazione ma solo con altri dispositivi Apple; mentre Android ha maggiori possibilità di interazioni con dispositivi di altre marche.

Il sistema sviluppato da Google offre un maggiore grado di personalizzazione, consentendo agli utenti di modificare aspetti come sfondi, icone e launcher; iOS ha un'interfaccia utente più semplice ma con poca possibilità di customizzazione.

Nel mercato vi sono tablet dotati di altri sistemi operativi che però sono meno conosciuti dagli utenti. Tra questi vi sono: Windows, Amazon Fire OS e Chrome OS (presente soprattutto nei tablet convertibili)

Dimensioni del display

Il display è la parte del dispositivo con cui l'utente interagisce direttamente, responsabile della visualizzazione di tutte le informazioni, immagini, video e contenuti. Una risoluzione più elevata garantisce immagini più nitide. Esistono diverse tecnologie di display disponibili, come LCD, AMOLED e OLED, ognuna con le sue caratteristiche e vantaggi: ad esempio, gli schermi AMOLED e OLED tendono a offrire colori più vividi, contrasti più elevati e neri più profondi, mentre gli schermi LCD sono più comuni e possono essere più economici e meno ricercati.

Le dimensioni dei tablet vanno dai 7″, 8″ e 10″: un display più grande offre una maggiore area di visualizzazione, ideale per la fruizione di contenuti multimediali, la produttività e il disegno. Al contrario, un display più piccolo è ideale per navigare su Internet con maggiore comodità rispetto a uno smartphone, ma anche per svolgere attività multimediali: foto, disegno e altre attività creative.

Quelli da 12″ possono essere utilizzati in combinazione con basi o cover dotate di tastiera (tablet convertibili) e consentono di scrivere direttamente sullo schermo utilizzando penne specifiche. Questi dispositivi possono essere considerati dei validi sostituti dei notebook e offrono un'ottima esperienza di scrittura.

Nella valutazione di questi aspetti è importante anche la componente relativa alla risoluzione, ovvero la quantità di pixel presenti sullo schermo del dispositivo: più alto è il numero dei pixel e più nitida è la qualità dei contenuti.

CPU, RAM e batteria

Il processore, noto anche come CPU, influenza la velocità di esecuzione delle applicazioni, dei processi di sistema e dei giochi su un dispositivo; la RAM invece consente di gestire più applicazioni contemporaneamente senza subire rallentamenti.

L'autonomia media di un tablet può variare notevolmente in base a diversi fattori, come le specifiche del tablet, l'uso che se ne fa e le impostazioni di risparmio energetico. Tuttavia, in linea generale, molti dispositivi moderni offrono un'autonomia di circa 8-12 ore di utilizzo continuo con una carica completa della batteria.

Alcuni tablet di fascia alta con batterie più capienti e ottimizzazioni energetiche avanzate possono raggiungere autonomie anche superiori, arrivando a 15 ore o più. Al contrario, i tablet più economici o con caratteristiche di hardware più limitate potrebbero avere un'autonomia più breve, intorno alle 6-8 ore.

Memoria

I tablet possono essere dotati di memoria integrata (fissa) non espandibile o con possibilità di espansione. Questi ultimi consentono di archiviare app, foto, video e dati su schede di memoria esterne, come le microSD.

I tablet con memoria fissa hanno una capacità di archiviazione interna predefinita e non possono essere espansi tramite l'aggiunta di schede di memoria o SD card.

Solitamente, questi dispositivi sono dotati di una quantità specifica di spazio di archiviazione, come ad esempio 32 GB, 64 GB, 128 GB, ecc.

Una volta che la memoria è esaurita, l'utente potrebbe dover liberare spazio cancellando file non necessari o trasferendo dati su altri dispositivi o servizi di cloud storage.

Da prendere in considerazione è anche il set di porte disponibili sul tablet. Ad esempio, gli iPad di Apple presentano unicamente la porta Lightning per la ricarica o per collegare USB; mentre molti tablet Android e Windows sono dotati di porte (Micro/Mini)USB e porte Micro/MiniHDMI per collegarsi a dispositivi di archiviazione esterni.

Tipologia

Diverse sono i modelli di tablet disponibili, ognuno con le sue peculiarità. Soprattutto negli ultimi tempi stanno acquisendo particolarmente rilievo i tablet convertibili, comunemente noti come "2-in-1″o tablet PC, prodotti ibridi che combinano le funzionalità di un tablet e di un laptop in un unico dispositivo.

Sono dotati di schermi touchscreen che permettono agli utenti di interagire con il dispositivo attraverso un semplice tocco.

La maggior parte dei convertibili presenta una tastiera che può essere staccata o piegata sotto lo schermo: nel momento in cui è collegata, può essere utilizzato come una sorta di computer portatile, mentre, una volta rimossa o ripiegata, può essere usato come un semplice tablet.

La "trasformazione" avviene grazie alle cerniere flessibili che consentono di cambiare la posizione dello schermo rispetto alla tastiera.

I tablet con tastiera sono popolari tra coloro che desiderano un dispositivo versatile che possa adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo. Consentono di utilizzare comodamente un tablet per attività come la lettura, la navigazione web e l'intrattenimento multimediale, e al contempo permettono di svolgere compiti più impegnativi, come la scrittura, la creazione di contenuti e l'utilizzo di applicazioni desktop.

Quanto costa un buon tablet?

Acquistare un tablet può significare spesso effettuare un investimento significativo per cui la componente relativa al prezzo è molto determinante.

Le fasce di prezzo dei tablet possono variare ampiamente a seconda del marchio, della dimensione dello schermo, delle prestazioni e delle funzionalità offerte dal dispositivo. I tablet economici hanno prezzi inferiori a 200 euro: sono spesso dispositivi di livello base con specifiche tecniche limitate, memoria limitata e display di risoluzione non ricercata. Sono utilizzati per svolgere attività di base (navigazione web, riproduzione di contenuti multimediali), ma potrebbero non essere adatti per utilizzi più intensivi o chi necessita di tablet professionali.

Quelli di fascia media hanno un valore compreso tra 200 e 600 euro e forniscono prestazioni e funzionalità di livello più elevato rispetto alla prima tipologia.

I dispositivi di fascia alta hanno un prezzo superiore a 600 euro. Essi presentano specifiche tecniche avanzate e sono utilizzati soprattuto da professionisti.

Quali sono le migliori marche di tablet?

La componente relativa alla marca è un altro aspetto importante nella scelta di un tablet in quanto marche più rinomate possono influenzare la decisione di acquisto.

Tuttavia alcuni utenti potrebbero essere disposti a esplorare brand meno noti a prezzi più competitivi.

Tra i marchi di tablet più famosi e rinomati rientrano ovviamente gli Apple iPad, noti per il loro design elegante, prestazioni potenti, display di alta qualità e vasta selezione di app disponibili sull'App Store; i Samsung Galaxy Tab apprezzati per i loro display di qualità e le diverse funzionalità aggiuntive.

Anche Amazon offre una linea di tablet Fire a prezzi accessibili. Altri brand di settore sono: Lenovo Tab, Huawei, Microsoft Surface e Google Pixel Slate.