Migliori pc all-in-one: la top 6 del 2024 e guida all’acquisto

La nostra top 6:

I pc-all-in-one sono dei computer che si presentano composti solo da schermo e tastiera; in questi computer, il case con la componente hardware non è esterno, ma è inglobato nel computer stesso. Questo permette di avere un dispositivo non solo prestante e tecnologico, ma anche più leggero, compatto e, dal design elegante.

Ovviamente, i parametri da valutare per acquistarne uno sono gli stessi che utilizzerebbe per acquistare un normale pc: il sistema operativo, la memoria, le prestazioni e lo schermo. Una volta individuate le caratteristiche che, in base alla destinazione d'uso, ritenete imprescindibili, non dovete far altro che valutare il design e tutto ciò che riguarda l'estetica, ma anche e soprattutto lo schermo e il microfono, le caratteristiche che fanno la differenza, in un pc all-in-one. Su Amazon si trovano numerosi modelli da confrontare, se non avete tempo per recarvi in un negozio fisico.

MSI PRO AP241

Il più economico

Consigliato per chi cerca un pc all-in-one: basilare; con bluetooth; con WiFi

Dimensione schermo: 23,8″

Processore: Intel Pentium G6405

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Pro: questo computer, nonostante il prezzo basso, garantisce prestazioni quasi elevate, perfette anche per lavorarci.

Contro: ad oggi, tutti coloro che lo hanno provato non hanno ravvisato difetti.

Un buon pc all-in-one ha sempre un costo superiore ai 1000 euro. Il modello MSI PRO AP241, però, è l'eccezione che conferma la regola, perché alla metà del prezzo medio concede un dispositivo le cui prestazioni permettono di utilizzarlo anche per lavorare, tenendolo in funzione a lungo in maniera continuativa. Realizzato con Intel Pentium G6405, è dotato del sistema operativo Windows 11 Pro, intuitivo e facile da utilizzare. La SSD da 128 si aggiunge ai 4 giga di RAM. La webcam Full HD permette di fare videochiamate di lavoro avvalendosi di immagini nitide. Nella confezione sono inclusi mouse e tastiera.

Asus AIO

Il migliore con schermo da 27 pollici

Consigliato per chi cerca un pc all-in-one: con una buona memoria; di design; con sistema audio potenziato

Dimensione schermo: 27″

Processore: AMD Ryzen™ 5 7520U

Sistema operativo: Windows 11 Home

Pro: grazie alla presenza del sistema audio ASUS SonicMaster, che prevede altoparlanti bass-reflex DTS Audio Processing, e alla cancellazione del rumore, l'esperienza audio sarà di alto livello.

Contro: non è tra i più veloci in vendita, ma regge bene anche sessioni di gioco di media durata.

Se il pc vi serve per lavorare o per il gaming, è bene che abbia uno schermo grande, in modo da non stancare troppo gli occhi. Tra i pc all-in-one più grandi in vendita vi segnaliamo l'Asus AIO da 27 pollici. Con una RAM da 16 giga e 512 giga di SSD, è certamente tra i modelli con maggior memoria in vendita. Oltre ad essere prestante, ha un design che lo rende elegante e moderno, facile da inserire in qualsiasi arredamento, quindi ideale se si vuole mantenere coerenza all'interno di un ambiente.

HP EliteOne 800 G4

Il migliore touchscreen

Consigliato per chi cerca un pc all-in-one: sicuro; intuitivo; con 1 TB di memoria

Dimensione schermo: 23,8″

Processore: Intel Core i7

Sistema operativo: Windows 10 Pro

Pro: grazie al processore i7, questo pc elabora e rimanda i dati audio e video molto velocemente e al massimo della qualità.

Contro: la tastiera e il mouse non sono compresi nella confezione, perché non necessario, data la presenza del touchscreen; in ogni caso, possono essere reperiti facilmente.

Un pc touchscreen può essere utilizzato anche senza avere a disposizione una tastiera o un mouse; questa modalità permette di velocizzare le operazioni e di non rischiare che la tastiera e il mouse wireless si scarichino all'improvviso. Tra i migliori di questo tipo in vendita c'è l'HP EliteOne 800 G4, un modello con processore di ottava generazione pensato sia per gli uffici che per il gaming. Ha una RAM da 16 giga e una SSD da 1 tera. Lo schermo è ad alta risoluzione, rimanda immagini nitide.

HP Pavilion

Il migliore con processore Intel Core i7

Consigliato per chi cerca un pc all-in-one: con scheda grafica NVIDIA; con schermo antiriflesso; con altoparlanti doppi

Dimensione schermo: 27″

Processore: Intel Core i7

Sistema operativo: Windows 11

Pro: lo schermo antiriflesso è ideale per chi deve utilizzare questo pc per lavoro o per lunghe sessioni di gioco.

Contro: questo modello è particolarmente apprezzato e adatto a qualsiasi utilizzo, nessuno ha esposto lamentele dopo averlo provato.

Il processore è quella componente del computer che ne determina le prestazioni: più è aggiornato, più veloce e prestante sarà il dispositivo. Il top di gamma è l'Intel Core i9, sfruttato soprattutto da chi si occupa di grafica e design, ma il più diffuso è certamente l'Intel Core i7, che ha un costo minore, ma capacità di funzionamento comunque molto elevate. Uno dei modelli che ne dispone è l'HP Pavilion, integrato con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e quindi non solo veloce e con una buona memoria, ma anche ideale per ottenere una resa grafica di alto livello. Anche l'audio non delude, grazie alla presenza di due altoparlanti e riduzione del rumore.

HP EliteOne 870

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Consigliato per chi cerca un pc all-in-one: per professionisti; con tastiera e mouse wireless; dal design semplice

Dimensione schermo: 27″

Processore: Intel Core i9

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Pro: questo modello è un modello top di gamma in fatto di prestazioni, ma venduto ad un prezzo molto competitivo

Contro: questo pc non ha difetti, è ideale per tutti gli scopi e tutti gli utilizzi

Solitamente, un buon pc appartiene ad una fascia di prezzo molto alta, non alla portata di tutte le tasche. Per questo, è bene confrontare tutti i modelli in vendita e cercare di approfittare di offerte e sconti oppure scovare il modello che ha un prezzo calmierato, almeno per un periodo. Tra i migliori con un buon rapporto qualità-prezzo c'è l'HP EliteOne 870, un modello di ultimissima generazione, venduto in confezione con mouse e tastiera wireless. La SSD raggiunge 1 tera di memoria, mentre la RAM è da 16 giga. La scheda video e quella audio garantiscono prestazioni professionali per ogni tipo di utilizzo.

iMac 2023

Il pc all-in-one top di gamma

Consigliato per chi cerca un pc all-in-one: dal design accattivante; veloce; accessoriato; con display in retina

Dimensione schermo: 24″

Processore: M3

Sistema operativo: iOS

Pro: il prodotto Apple è una garanzia in fatto di prestazioni elevate e design moderno

Contro: come tutti i pc top di gamma, questo modello ha un prezzo elevato, ma giustificato dalle prestazioni che garantisce

Un pc all-in-one top di gamma è certamente l'iMac 2023, il computer targato Apple che coniuga perfettamente prestazioni, capacità e design. Lo si trova in diversi colori pastello ed è venduto in confezione con mouse e tastiera wirless. Il chip M3 da cui è composto garantisce velocità nell'elaborazione dei dati e una resa audio e video al massimo delle possibilità tecnologiche. Inoltre, lo schermo in retina rimanda colori brillanti con effetto naturale. Dispone di videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni di qualità professionale in array e sistema a sei altoparlanti con audio spaziale.

Pc all-in-one: vantaggi e svantaggi

Acquistare un pc all-in-one è vantaggioso o no? Proviamo a capirlo insieme.

I vantaggi che porta con sé un acquisto di questo tipo sono sotto gli occhi di tutti: si tratta di un pc fisso sottile, leggero, con poche componenti. Questo significa che avrà un design compatto e, per quanto più ingombrante di un pc portatile, non occuperà uno spazio eccessivo. Inoltre, essendo collegato alla presa della corrente, non si corre il rischio che la batteria si scarichi all'improvviso. E per quanto riguarda le prestazioni? Quelle di un pc fisso sono ovviamente più elevate, come maggiore è la memoria interna disponibile.

Un pc all-in-one ha anche degli svantaggi, però: uno su tutti, il fatto che non è possibile trasportarlo ovunque. Se siete spesso in giro e non lavorate in un posto preciso, forse non è l'acquisto che fa per voi. Ovviamente, essendo fisso, è dotato di cavi, che può essere difficile sistemare senza che siano a vista; inoltre, è bene ricordarsi di spolverarlo almeno una volta al giorno.

Come scegliere il miglior pc all-in-one

Proviamo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche strutturali e non che è necessario valutare per poter scegliere con consapevolezza il modello di pc all-in-one che meglio risponde alle vostre esigenze. Oltre alla velocità e alle prestazioni della scheda video, che sono valutibili come in un pc classico, è importante, in questo caso, fare il punto sullo schermo, sul microfono e sul design. Attenzione sempre anche al sistema operativo, ai consumi e alla memoria.

CPU e GPU

La CPU, acronimo di "Central Processor Unit", è il processore principale che rende possibile il funzionamento del computer. Senza la CPU il dispositivo non si accenterebbe nemmeno, ed è proprio in base alla qualità della CPU che un computer si può definire più o meno potente. Nella maggior parte dei PC all in one vengono utilizzate CPU Intel e, in base alla fascia di prezzo, verranno integrati modelli più o meno prestanti: nella fascia bassa, ad esempio, generalmente vengono utilizzati i Celeron oppure i Core i3, mentre nella fascia alta è molto probabile trovare Core i5, Core i7 oppure i Core i9, che sono l'ultima generazione delle CPU Intel. Esistono anche all in one con processori AMD, che possono integrare modelli della famiglia "E", a basso consumo energetico, oppure i più moderni Ryzen.

La GPU è invece l'acronimo di Graphics Processing Unit, e non è altro che un microprocessore dedicato a tutti i calcoli grafici della macchina. È importante quanto la GPU e può essere integrata o meno direttamente nel processore. Se si cerca un computer per il gaming o per i rendering, è importante valutare la presenza di una GPU dedicata che può essere prodotta sia da nVidia che da AMD: in questo caso la scheda video avrà una memoria RAM dedicata e prestazioni decisamente superiori rispetto a quella integrata nella CPU.

RAM

La RAM non è altro che una memoria ad accesso casuale nella quale vengono immagazzinati i dati del sistema operativo e delle applicazioni utilizzate di recente. Caratterizzata da prestazioni di lettura e scrittura estremamente elevata, non può essere utilizzata come memoria del computer perché, una volta spento, il suo contenuto viene eliminato, ma è di vitale importanza per le prestazioni di una macchina: in base al proprio utilizzo sarà necessario valutare la memoria disponibile necessaria ma, anche per un uso domestico, il nostro consiglio è quello di non scendere al di sotto degli 8 GB di RAM per prestazioni decenti.

HD o SSD?

Anche in questo caso, la scelta della tipologia dell'unità di Storage deve essere fatta in base alle proprie esigenze. L'hard disk "tradizionale" è di tipo meccanico ed è decisamente più lento nel trasferimento e nella lettura o scrittura dei file rispetto agli SSD, delle memorie di ultima concezione che utilizzano un chip per salvare i dati e che oltre ad essere più veloci, sono anche più silenziosi e non temono le vibrazioni. Per risparmiare qualche euro, la soluzione più efficace è quella di utilizzare due unità, un SSD di piccole dimensioni e un HD di grandi dimensioni, in modo da memorizzare tutti i dati del sistema operativo sull'unità più prestante e i file di grandi dimensioni sull'HD tradizionale.

Display

Il display è un componente di vitale importanza per un all in one, visto che integra tutti i componenti e non può essere sostituito in alcun modo dopo l'acquisto. Generalmente i display possono essere di tipo Tn, che sono più economici ma che hanno un refresh rate molto più elevato, oppure di tipo IPS, che utilizzano comunque una matrice a cristalli liquidi ma offrono una fedeltà cromatica e angoli di visione nettamente superiori. Solitamente, comunque, non superano i 27 pollici.

E oltre alla tipologia del pannello, è importante anche valutare altri due fattori essenziali per l'acquisto: la risoluzione dello schermo e la presenza del touch screen. La risoluzione più diffusa è quella FullHD 1080p, ma alcuni modelli di fascia media e alta sono in grado di gestire anche risoluzioni maggiori come il 2K o addirittura la 4K. La presenza del pannello sensibile al tocco è una funzionalità accessoria, della quale si potrebbe anche fare a meno, ma che potrebbe essere molto utile in alcuni ambiti professionali.

Ma non è tutto: se il pc sarà utilizzato per il lavoro, e quindi per tante ore consecutive, vi consigliamo di sceglierne uno provvisto di antiriflesso e riduzione della luce blu.

Sistema operativo

Il sistema operativo è il software di base del pc, che permette il corretto funzionamento della macchina e di tutte le periferiche associate. Mediante il sistema operativo l'utente può interfacciarsi con gli hardware, le applicazioni e, in generale, può interagire al meglio con il pc, sfruttando tutto il suo potenziale per lavorare, giocare o svagarsi.

Fondamentalmente sono tre i sistemi operativi più comuni:

Windows: senza dubbio si tratta del sistema operativo più diffuso e conosciuto di tutti. Windows è inoltre il sistema operativo che garantisce la migliore compatibilità con periferiche hardware, programmi, applicazioni e software in generale.

macOS: si tratta del sistema operativo nativo di Apple, presente sui computer Mac.

Linux: il sistema operativo meno diffuso e dalle caratteristiche più particolari. È fornito in forma gratuita, mediante distribuzioni separate, da poter installare su qualsiasi macchina anche dopo l'acquisto. In genere è il sistema operativo preferito dai programmatori.

Porte

Molto importante è anche verificare se nel modello che si vuole acquistare ci siano tutte le porte di connessione che si necessitano. Nei modelli che integrano mouse e tastiera USB, ad esempio, potrebbe essere utile la presenza di almeno 4 porte USB, alcune delle quali dovrebbero essere almeno di tipologia 3.0 per garantire un veloce trasferimento dei dati. Alcuni modelli più nuovi inoltre integrano anche l'USB Type-C, il nuovo standard per le connessioni che si contraddistingue dal più tradizionale Tipo A per la forma, le prestazioni e la reversibilità. Alcuni PC all in one inoltre potrebbero integrare una porta Ethernet per la connessione di rete, porte VGA, HDMI o DisplayPort per la connessione di un ulteriore monitor esterno, un card reader per le schede SD.

WiFi, Bluetooth e DVD

Se la presenza di un modulo per la connessione Bluetooth e WiFi dual band, cioè in grado di connettersi sia alle reti a 2.4 che a 5 GHz, è ormai una caratteristica essenziale in qualsiasi PC all in one, non possiamo dire lo stesso della presenza di un lettore/masterizzatore di DVD o BluRay. Alcuni dei modelli più recenti, infatti, sono totalmente sprovvisti dei drive ottici e per utilizzare questi supporti potrebbe essere necessario acquistare un lettore esterno USB.

Quanto dura un pc all-in-one?

Il tempo di durata di un computer dipende da diverse variabili: il modello, l'anno dello stesso, le modalità di utilizzo. In generale, comunque, dopo 5-6 anni i pc diventano obsoleti, perché non più in grado di reggere gli aggiornamenti.

