Migliori scope elettriche di settembre 2023: la guida all’acquisto dei 12 modelli più potenti La classifica delle scope elettriche più potenti di settembre 2023. In questa guida all’acquisto troverai i migliori modelli di scope elettriche senza filo, con filo e senza sacco selezionati in base al prezzo, alla marca e alla potenza.

La nostra top 12:

La scopa elettrica è un prodotto indispensabile per chi desidera rimuovere briciole, polvere o peli in modo rapido e sicuro. Si tratta, infatti, di un elettrodomestico potente e maneggevole da utilizzare, che riesce a catturare in poco tempo la sporcizia che si è accumulata su pavimento o mobili.

In commercio esistono differenti tipi di scope elettriche, da quelle classiche con il cavo a quelle senza fili, cicloniche e senza sacco. Le scope elettriche più potenti sono quelle con il filo, che risultano perfette per le superfici più ostinate. Quelle cordless, invece, sono un po' meno energiche, quindi sono indicate per la pulizia quotidiana del pavimento. Esistono inoltre modelli studiati per superfici dure e altri per il parquet, i tappeti e la moquette.

Scegliere la migliore scopa elettrica, però, non è sempre semplice. Infatti, sono molti i parametri da prendere in considerazione quando si vuole scegliere il giusto prodotto, ad esempio: la tipologia, la batteria, il filtro, gli accessori aggiuntivi, il tipo di pavimento da pulire e la potenza aspirante dell'aspirapolvere. Anche la marca è un altro aspetto da valutare nella scelta della scopa elettrica. Noi vi consigliamo di andare sul sicuro e optare sempre per brand affidabili e conosciuti, come Dyson, Ariete, Rowenta, ecc.

Vediamo, quindi, una selezione delle migliori scope elettriche del 2023, tutte reperibili su Amazon.

Migliori scope elettriche senza filo

Le scope elettriche senza filo sono sempre più richieste, perché sono leggere e semplicissime da utilizzare. Rispetto agli aspirapolvere con il filo, però, le scope cordless devono essere ricaricate dopo un certo tempo di utilizzo e sono tendenzialmente meno potenti, quindi risultano particolarmente indicate per la pulizia quotidiana del pavimento quando la polvere accumulata non è eccessiva.

1. BuTure aspirapolvere senza fili potente

La migliore scopa elettrica senza filo potente

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica potente per rimuovere anche semi, cibo per cani e detriti più grandi

Pro: sistema a 6 livelli di filtrazione, ottimo rapporto qualità prezzo, accessori multifunzionali, ricaricabile, indicato per tappeti

Contro: i tempi di ricarica della batteria potrebbero risultare un po' lunghi, ma questo aspetto viene compensato dalla potenza di aspirazione della scopa elettrica

Potenza di aspirazione: alta (33 KPA)

Capacità: 1,2 litri

Autonomia: 55 minuti alla minima potenza, 30 alla potenza media, 15 alla massima

Peso: 2,7 libbre

Non è sempre semplice trovare una scopa elettrica cordless potente e capace di rimuovere anche i detriti più grossi. Se cercate un modello che soddisfi queste caratteristiche, provate l'aspirapolvere di Buture. Si tratta di una delle scope elettriche senza filo più potenti. Infatti è l'ideale per chi si ritrova a dover fare i conti con molliche, briciole e peli in grande quantità. Si consiglia di impostare la scopa a 15 KPA (Modo Eco) per aspirare capelli e polvere, mentre per rimuovere cereali, briciole e pane la potenza consigliata è quella di 25 KPA (Modo Standard). Per i detriti più grandi (es: cibo per cani), si consiglia invece di impostare l'aspirapolvere al massimo della potenza, cioè 33 KPA (Modo Alto). Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, maggiore sarà la l'energia utilizzata minore sarà la sua durata.

Altre scope elettriche senza filo potenti:

2. Dyson aspirapolvere Cyclone V10 Absolute

La migliore scopa elettrica ciclonica senza filo

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica senza fili che sfrutta la tecnologia ciclonica

Pro: senza sacchetto per la polvere, senza filo, si trasforma in un aspirapolvere portatile, indicata per i tappeti

Contro: la durata della batteria potrebbe risultare un po' troppo breve, ma il prodotto compensa con la potenza di aspirazione

Potenza di aspirazione: buona (151 AW)

Capacità: 0,76 litri

Autonomia: 1 ora

Peso: 2,7 kg

Applicata per la prima volta ai prodotti Dyson, la tecnologia ciclonica è un sistema basato sulla forza centrifuga che permette all'aspirapolvere di separare l'aria dalla sporcizia senza perdere potenza. Una delle migliori scope elettriche cicloniche è la Dyson Cyclone V10 Absolute. Si tratta di un modello dotato di uno speciale sistema anti-groviglio che pulisce pavimenti e tappeti, evitando che peli e capelli si avvolgano intorno alla spazzola. La scopa elettrica, inoltre, si trasforma facilmente in un aspirapolvere portatile, utile per rimuovere polvere e briciole da tutte le superfici.

Altre scope elettriche cicloniche:

3. Ariete 22V Lithium Cordless

La migliore scopa elettrica senza filo economica

Consigliato per: chi vuole una scopa elettrica performante, ma poco costosa

Pro: buon rapporto qualità prezzo, dotata di aspira-briciole, spazzola motorizzata per tappeti e moquette

Contro: la potenza di aspirazione è media, ma è comunque perfetta per la pulizia quotidiana del pavimento

Potenza di aspirazione: media

Capacità: 1 litro

Autonomia: 45 minuti

Peso: 2kg

La scopa elettrica di Ariete Lithium Cordless è un prodotto perfetto per chi desidera un aspirapolvere leggero, silenzioso e poco costoso. Si tratta di un modello senza fili che può essere utilizzato su diverse superfici, tra cui pavimenti, tappeti e moquette. Con poche e semplici mosse, inoltre, si trasforma in un pratico aspira-briciole che può essere utilizzato anche sul divano o sui sedili dell'auto. L'aspirapolvere è dotato anche di un beccuccio per le fessure che permette di pulire le zone della casa più difficili da raggiungere.

Altre scope elettriche senza filo economiche:

Migliori scope elettriche con filo

Nonostante negli ultimi tempi siano diventate famosissime le scope elettriche senza filo, alcune persone continuano a preferire quelle tradizionali con le prese da attaccare alla corrente. Il vantaggio delle scope elettriche senza filo, infatti, è quello di poter essere utilizzate senza limiti di tempo. Inoltre, gli aspirapolvere tradizionali sono tendenzialmente dotati anche di una maggiore potenza di aspirazione rispetto a quelli cordless.

4. Rowenta Powerline Extreme

La migliore scopa elettrica potente con filo

Consigliato per: chi vuole una scopa elettrica potente con un ottimo rapporto qualità prezzo

Pro: buon rapporto qualità prezzo, indicata per pavimenti in legno o piastrelle, potente

Contro: trattandosi di un prodotto con i fili, per le persone abituate alle scope elettriche cordless potrebbe risultare poco maneggevole

Potenza di aspirazione: alta

Capacità: 2,2 litri

Peso: 3kg

La scopa elettrica con filo Powerline Extreme di Rowenta è la soluzione ideale per chi cerca un aspirapolvere tradizionale e potente che non costi un occhio della testa. Il prodotto, infatti, ha un costo contenuto, è dotato di un sacco molto capiente da 2,2 litri e di un filtro in microfibra a 5 strati che riesce a rimuovere velocemente la maggior parte della polvere depositata sui pavimenti. Il motore ad alta efficienza, inoltre, permette di ottenere il massimo risultato con un consumo ridotto di energia.

Altre scope elettriche economiche con filo:

5. De'Longhi XL

La migliore scopa elettrica per parquet

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica con spazzola integrata per pulire il parquet

Pro: buon rapporto qualità prezzo, spazzola per il parquet, senza sacco, con filo

Contro: l'aspirapolvere potrebbe risultare un po' pesante da maneggiare, ma compensa con la potenza d'aspirazione

Potenza di aspirazione: buona

Capacità: 1 litro

Peso: 4,25 kg

Per pulire le superfici in legno non si può utilizzare un qualunque aspirapolvere, ma è necessario utilizzare un modello dotato di una spazzola con setole morbide che non graffi il pavimento. Una delle migliori scope elettriche per parquet in commercio è la De'Longhi XL. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola con diverse funzioni, di cui una studiata per la pulizia delle superfici delicate come il parquet. Il sistema Easy Clean della scopa elettrica, inoltre, permette di svuotare facilmente la tanica della polvere senza sporcarsi.

Altre scope elettriche per parquet:

6. Imetec Piuma Extreme

La migliore scopa elettrica ciclonica con filo

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica ciclonica, potente ed economica

Pro: buon rapporto qualità prezzo, tecnologia ciclonica, cavo lungo, spazzola multi-superficie

Contro: non si evidenziano particolari aspetti negativi

Potenza di aspirazione: molto buona

Capacità: 0,9 litri

Peso: 3,5 kg

La scopa elettrica Piuma Extreme di Imetec è un modello perfetto per chi è allergico alla polvere perché combina la tecnologia ciclonica, che separa velocemente l'aria dalla sporcizia, con due filtri Hepa ipoallergenici, permettendo di tenere gli ambienti sempre puliti e profumati. Il prodotto, inoltre, è leggero, dispone di un cavo lungo sei metri che non si attorciglia facilmente e può essere utilizzato anche per pulire parquet e tappeti. Per una corretta manutenzione, si consiglia di svuotare il vano raccoglitore della polvere dopo ogni utilizzo.

Altre scope elettriche cicloniche con filo:

7. Vileda Jetclean Aspirapolvere E Lavapavimenti

La migliore scopa elettrica lavapavimenti

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica versatile con cui lavare il pavimento

Pro: aspira, lava e asciuga, indicata per tutti i tipi di pavimenti duri

Contro: secondo alcune recensioni, la potenza di aspirazione è buona, ma non ai livelli di altre scope elettriche

Potenza di aspirazione: media

Capacità:‎ 5,3 tonnellate

Peso: 4,7 kg

La scopa elettrica Jetclean di Vileda è un elettrodomestico tre in uno, estremamente versatile e anche economico. L'aspirapolvere, infatti, non solo cattura detriti e liquidi, ma che è anche dotato di uno speciale rullo rotante che pulisce e asciuga. Per lavare efficacemente le superfici con questa scopa elettrica, inoltre, non c'è nemmeno bisogno di utilizzare il detersivo, ma basta riempire il serbatoio con l'acqua. Il rullo della scopa, infatti, è composto da milioni di piccole fibre sintetiche che assorbono la sporcizia completamente e che permettono di pulire il pavimento anche senza utilizzare il sapone.

Altre scope elettriche lavapavimenti:

Migliori scope elettriche senza sacco

Cambiare i sacchetti o ricordarsi di comprarli una volta che sono terminati può essere una vera scocciatura. Ecco perché sono sempre di più le persone che preferiscono le scope elettriche senza sacco, le quali dispongono di un contenitore per la polvere apposito abbastanza semplice da svuotare.

8. Dyson V11

La migliore scopa elettrica cordless senza sacco potente

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica potente, senza fili e senza sacco

Pro: senza sacco, potente, per pavimenti duri

Contro: il prezzo è un po' alto, ma il prodotto è di qualità

Potenza di aspirazione: molto buona (185 AW)

Autonomia: 60 minuti

Capacità: 0,7 litri

Peso: 2,97 kg

Il Dyson V11 è una scopa elettrica cordless senza sacco che dispone di tre modalità di potenza differenti: eco, auto/med e boost. La prima è indicata per la pulizia quotidiana della casa e garantisce un'autonomia della scopa maggiore. La seconda è utile per le pulizie settimanali, mentre la Boost è la modalità che offre la potenza massima e che è indicata per eliminare lo sporco più ostinato. Più aumenta la potenza, però, minore è l'autonomia della scopa elettrica. Il prezzo è un po' alto, ma è giustificato dalla qualità del prodotto.

Altre scope elettriche senza sacco potenti:

9. Dreame T30 Mistral

La migliore scopa elettrica alternativa al Dyson

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica potente, senza fili, senza sacco

Pro: senza sacco, potente, cordless

Contro: il prezzo è alto, ma è giustificato dalla qualità del prodotto

Potenza di aspirazione: molto buona (190 AW)

Autonomia: 90 min

Capacità: 0.66 litri

Peso: 1,76kg

La Dreame T30 Mistral è una scopa elettrica potente che viene spesso considerata un'ottima alternativa al Dyson. Si tratta infatti di un aspirapolvere senza fili e senza sacco con una buona autonomia che dispone di tre livelli di potenza: normale, medio e turbo. Anche in questo caso maggiore è la potenza, minore sarà l'autonomia della scopa. Sono inclusi nel prezzo dell'aspirapolvere anche diversi accessori, tra cui una spazzola con setole morbide utile per pulire il computer o i mobili più delicati.

Altre scope elettriche alternative al Dyson:

10. Beper scopa elettrica con filo senza sacco

La migliore scopa elettrica senza sacco con filo

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica con filo, ma senza sacco

Pro: senza sacco, pratica e maneggevole, potente, indicata per pavimenti e divano

Contro: secondo alcune recensioni, il filtro si riempie velocemente ma la potenza della scopa elettrica non si riduce

Potenza di aspirazione: molto buona

Capacità: 0,5 litri

Peso: 2 kg

La scopa elettrica senza sacco firmata Beper è perfetta per chi desidera un modello compatto e poco pesante, ma potente. L'aspirapolvere è dotato di un cavo abbastanza lungo (5 metri) e di una spazzola per i pavimenti, oltre che di un aspirabriciole con una bocchetta studiata per rimuovere la polvere dal divano e dalle fessure. Il filtro della scopa elettrica, inoltre, riesce a rimuovere anche i granelli di polvere più sottili grazie ai suoi tre stadi di filtrazione.

Altre scope elettriche senza sacco con filo:

11. Prettycare aspirapolvere

La migliore scopa elettrica senza sacco e senza fili

Consigliato per: chi cerca una scopa elettrica che non abbia il sacco e che sia cordless

Pro: senza fili, senza sacco, indicata anche per piastrelle e marmo

Contro: la batteria potrebbe risultare meno duratura rispetto ad altri prodotti, però è comunque abbastanza potente

Potenza di aspirazione: buona (20 KPA)

Capacità: 1,2 litri

Autonomia: 30 minuti

Peso: 1,35 kg

La scopa elettrica firmata Prettycare riduce l'inquinamento atmosferico secondario grazie alla sua tecnologia ad alta densità. Grazie alla sua potenza di 20 KPA, inoltre, riesce a raccogliere in breve tempo peli di animali, sporcizia e particelle di grandi dimensioni da diverse superfici, tra cui tappeti, piastrelle e marmo. La scopa è dotata di una testa girevole e di una illuminazione a LED che permette di scovare polvere e detriti dagli angoli più bui della casa. L'altezza è regolabile e il contenitore della polvere si smonta facilmente con un click.

Altre scope elettriche senza sacco e senza fili:

12. BLACK+DECKER scopa elettrica senza sacco

La migliore scopa elettrica per rapporto qualità prezzo

Consigliato per: chi cerca una scopa elettrica cordless che non abbia il sacco e che sia economica

Pro: senza sacco, ottimo rapporto qualità prezzo, indicata per pavimenti duri

Contro: potrebbe risultare un po' rumorosa, ma ciò deriva dalla potenza di aspirazione abbastanza elevata

Potenza di aspirazione: media (18 kpa)

Capacità: 0.8 litri

Peso: 2,7 kg

La scopa elettrica proposta da Black & Decker è leggera e versatile, utile per qualsiasi tipo di pavimento. Grazie alla sua spazzola universale, infatti, può essere utilizzata su parquet, ceramica e marmo, ma anche tappeti e moquette. Il cavo è molto lungo (arriva fino a 6 metri) e il sistema di filtraggio combinato permette di catturare anche le particelle di polvere più piccole. Si tratta di un prodotto estremamente performante e allo stesso tempo economico e facile da utilizzare.

Altre scope elettriche con un buon rapporto qualità prezzo:

Come scegliere la migliore scopa elettrica

Scegliere la migliore scopa elettrica non è semplicissimo. Per acquistare un buon aspirapolvere, infatti, devono essere valutati diversi parametri, tra cui: la potenza aspirante, la batteria, il filtro, gli accessori aggiuntivi, la funzione della scopa, il tipo di pavimento dove si utilizzerà l'elettrodomestico e ovviamente anche la marca e il prezzo.

Potenza aspirante

Sono in molti a chiedersi quale potenza debba avere un aspirapolvere e quali siano le scope elettriche più potenti. In commercio esistono numerosi modelli, alcuni con una grande energia e altri meno. Tendenzialmente le scope elettriche più potenti sono quelle cablate, cioè gli aspirapolvere con il filo. La potenza aspirante di un elettrodomestico – da non confondere con la potenza elettrica dell'apparecchio espressa in Watt – si misura tendenzialmente in Air Watt o in KPA. In linea generale, vi consigliamo di scegliere scope elettriche con una potenza non inferiore ai 100 AirWatt, oppure non inferiore ai 13 KPA. Non sempre, però, è facile reperire queste informazioni. Se non riuscite a reperire il valore esatto della potenza di un modello, affidatevi alla recensioni di chi ha provato il prodotto.

Filtro

Il filtro è un altro aspetto da prendere in considerazione per poter scegliere la giusta scopa elettrica. La maggior parte degli elettrodomestici in commercio è dotata di filtri Hepa, che catturano la polvere in sospensione e riducono la quantità di allergeni rilasciata nell'aria. Vi consigliamo, quindi, di scegliere un prodotto dotato di questi particolari filtri.

Alimentazione

L'alimentazione è un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione prima di acquistare un elettrodomestico e prima di scegliere se comprare una scopa elettrica con o senza il filo. Un vantaggio dell'aspirapolvere tradizionale (con il filo che deve essere attaccato alla corrente) è quello di poter essere utilizzato in aree molto grandi senza il pericolo che si scarichi. Se desiderate un aspirapolvere cordless, invece, vi consigliamo di prestare attenzione all'autonomia della batteria e ai tempi di ricarica. Maggiore sarà l'autonomia della scopa elettrica, più facile sarà la pulizia delle grandi aree. In ogni caso, l'autonomia di una buona scopa elettrica senza filo non dovrebbe durare meno di 20-30 minuti. I tempi di ricarica, invece, dovrebbero attestarsi intorno alle 3-4 ore per raggiungere il massimo della carica. Ricordate, inoltre, che le batterie non hanno un ciclo di vita infinito. Di norma, durano dai due ai quattro anni prima di smettere di funzionare.

Marca

Sono tantissimi i brand che vendono scope elettriche e aspirapolvere di qualsiasi tipologia e prezzo. Non esiste un marchio migliore in assoluto. Noi vi consigliamo di affidarvi a quelli conosciuti e già presenti sul mercato da qualche anno. Alcune delle migliori marche di scope elettriche sono: Dyson, Ariete, Rowenta, Black + Decker, Imetec e Vileda.

Tipologia di superficie

Non tutti i tipi di aspirapolvere sono adatti per qualsiasi superficie. Esistono infatti scope elettriche più adatte per il legno o quelle per tappeti e moquette. In particolare, le scope elettriche adatte al parquet, al gres porcellanato e al marmo sono dotate di spazzole a setole morbide che non rischiano di graffiare il legno. Le spazzole motorizzate, invece, sono utili sulle superfici porose e permettono di rimuovere lo sporco anche da tappeti e moquette.

Dove comprare la scopa elettrica

Le scope elettriche possono essere acquistate nei negozi fisici o anche online. Amazon, ad esempio, offre una vasta gamma di aspirapolvere con fili o scope elettriche cordless.