Migliori frigoriferi del 2023: opinioni, recensioni e guida all’acquisto La classifica dei migliori modelli di frigoriferi, per aiutarvi a studiarne le caratteristiche tecniche, metterli a confronto e scegliere quello che meglio risponde alle proprie esigenze. Tra i marchi meglio recensiti ci sono Samsung, LG, Bosch ed Electrolux.

La nostra top 10

Tutti abbiamo in casa un frigorifero, questo è certo. Quello che bisogna chiedersi è qual è il più adatto alle proprie esigenze. Un elettrodomestico di questo tipo, infatti, deve essere scelto tenendo conto di diversi fattori.

Per prima cosa, bisogna considerare le dimensioni e la capienza, che dipendono sì dal numero di persone che vivono in casa, ma anche dallo spazio disponibile in cucina: a tal proposito, valutate anche se è meglio un modello a incasso o uno a libera installazione. In secondo luogo, tenete conto della classe energetica di riferimento: maggiori saranno i consumi, più alte e salate saranno le bollette. E, se è vero che anche l'occhio vuole la sua parte, anche il design e l'estetica sono importanti.

Di seguito trovate alcuni tra i migliori frigoriferi del momento, in vendita nei negozi fisici o sulle piattaforme di e-commerce online come Amazon. Le marche che abbiamo preso in considerazione sono quelle considerate top di gamma per prestazioni, rapporto qualità/prezzo, capienza e facilità d'installazione: LG, Hisense, Samsung, Electrolux e Bosch, ma non solo.

Samsung RB38A6B3DS9/EF

Il miglior frigorifero per classe energetica

Consigliato per chi cerca un frigorifero: combinato; poco ingombrante; a risparmio energetico; combinato; no frost; spazioso

Classe energetica: D

Capacità: 390 litri

Numero di scomparti: 10 per il vano frigo, 3 per il vano freezer

Dimensioni: 59,5 x 203 x 65,8 centimetri

Pro: oltre ad essere efficiente, è un modello dal design moderno e del tipo Bespoke, ovvero personalizzabile nei materiali e nei colori in base ai gusti personali di ciascuno

Contro: questo frigorifero è indicato per una famiglia di 4-6 persone, mentre per una famiglia più numerosa è più indicato un modello più ampio

Tenere sotto controllo le bollette non è facile, i consumi sfuggono facilmente di mano. Per questo, una buona idea è scegliere degli elettrodomestici che appartengano ad una classe energetica sinonimo di risparmio. Nel caso dei frigoriferi, tra le migliori soluzioni c'è il Samsung RB38A6B3DS9/EF, appartenente alla classe energitica D che, stando alla nuova nomenclature, è tra le più convenienti. Dotato di piedini antiscivolo e dalle linee essenziali, è tra i modelli top di gamma del momento.

Hisense MTM55206F

Il migliori frigorifero a libera installazione

Consigliato per chi cerca un frigorifero: doppia porta; con portelloni reversibili; no frost; a risparmio energetico; salvaspazio

Classe energetica: F

Capacità: 206 litri

Numero di scomparti: 7 per il vano frigo, 2 per il vano freezer

Dimensioni: 54,2 x 55 x 143,4 centimetri

Pro: sia gli scomparti dedicati al frigo che quelli dedicati al freezer sono capienti e ben strutturati, ideali per contenere grandi quantità di cibo; inoltre, le porte reversibile permettono di montarlo in qualsiasi punto della cucina

Contro: si tratta di un frigorifero dalle normali dimensioni, indicato per una cucina di medie dimensioni

Se non volete che la scelta del frigorifero sia condizionata del resto dell'arredamento della cucina e non avete troppi problemi di spazio, saranno indicati per voi i frigoriferi a libera installazione, che possono essere posizionati anche non nelle vicinanze del forno, del lavandino e del piano di lavoro. A tal proposito, vi consigliamo il frigorifero Hisense MTM55206F, perfetto per una famiglia e ben suddiviso a livello di scomparti: il vano frigo ne conta sette, compresi quelli del portellone, mentre il freezer due.

Candy CFBD 2450/2E

Il miglior frigorifero da incasso

Consigliato per chi cerca un frigorifero: doppia porta; capiente; di dimensioni ridotte; a risparmio energetico; semplice

Classe energetica: F

Capacità: 222 litri

Numero di scomparti: 9 per il vano frigo e 2 per il vano freezer

Dimensioni: 21,3 x 21,3 x 56,9 centimetri

Pro: in assenza di corrente, mantiene gli alimenti alla giusta temperatura per 11 ore, dandovi il tempo di trovare una soluzione. Inoltre, grazie ai 4 ripiani aggiuntivi presenti nella parte interna del portellone, consente di sistemare maggiori quantità di cibo.

Contro: il cassettone della frutta e della verdura è unico, non è suddiviso, per permettere di riporre al meglio gli alimenti, senza avere limiti

Al contrario dei modelli a libera installazione, i frigoriferi da incasso sono ideali per chi ha uno spazio limitato e deve obbligatoriamente inserire il frigorifero nello stesso lato del resto del mobilio. Tra tutti i modelli in vendita, quello più apprezzato del momento è il Candy CFBD 2450/2E, tra gli ultimi modelli immessi sul mercato dall'azienda, realizzato con due vani, uno per il frigo e uno per il freezer, e facile da inserire in qualsiasi tipo di arredamento.

Haier HTR3619ENMN

Il miglior frigorifero combinato

Consigliato per chi cerca un frigorifero: no frost; a risparmio energetico; salvaspazio; smart; con display; ben strutturato; capiente

Classe energetica: C

Capacità: 348 litri

Numero di scomparti: 8 per il vano frigo, 2 per il vano freezer

Dimensioni: 190,5 x 59,5 x 65,7 centimetri

Pro: il suo più grande punto di forza è il suo essere smart. Grazie al display, potrete subito visualizzare la temperatura interna ed eventuali impostazioni attive. Inoltre, dispone di due cassetti freezer.

Contro: i cassetti freezer sono posti in basso, differentemente dai modelli classici a cui si è abituati; questo permette, però, di avere maggiore spazio da sfruttare.

I frigoriferi più diffusi sono quelli combinati e quelli doppia porta, in cui è presente sia il vano frigorifero che il vano freezer. La differenza tra i due è semplice: mentre i frigoriferi doppia porta ha il congelatore sopra il frigorifero, quelli combinati hanno prima il vano frigorifero e poi quello congelatore. Tra i migliori frigoriferi combinati in circolazione in questo momento c'è l'Haier HTR3619ENMN, impeccabile anche per il suo design moderno, che permette di abbinarlo a qualsiasi tipo di arredamento. Il compressore inverter di cui è dotato, inoltre, lo rende particolarmente silenzioso.

CHiQ FSS559NEI42D

Il miglior frigorifero americano

Consigliato per chi cerca un frigorifero: capiente; ben strutturato; ventilato; no frost; tecnologico; silenzioso

Classe energetica: E

Capacità: 559 litri

Numero di scomparti: 21

Dimensioni: 177 x 91,2 x 70,4 centimetri

Pro: pensato per le famiglie particolarmente numerose, questo frigorifero dispone anche di un dispenser d'acqua da 5 litri sul portellone

Contro: date le sue dimensioni, questo frigorifero è adatto a chi ha una cucina molto ampia, più che a chi ha uno spazio limitato

La caratteristica principale dei frigoriferi americani è la capienza: sono composti da due portelloni e un numero doppio di scomparti. Per questo, sono perfetti per le famiglie numerose e per chi ha cucine molto ampie. La maggior parte dei frigoriferi di questo tipo non hanno un congelatore, ma sono dotati di un dispenser d'acqua e ghiaccio, che viene installato su uno dei due portelloni. Proprio così è realizzato il frigorifero CHiQ FSS559NEI42D: sebbene il marchio sia da poco arrivato in Italia, la risposta degli utenti è già molto positiva. Questo elettrodomestico si compone di frigorifero ventilato e freezer no frost. Grazie alla tecnologia inverter, è particolarmente silenzioso.

Samsung RT29K5030S8/ES

Il miglior frigorifero per efficienza energetica

Consigliato per chi cerca un frigorifero: ben strutturato; dal design moderno; doppia porta; no frost; smart

Classe energetica: C

Capacità: 300 litri

Numero di scomparti: 8 per il frigo, 4 per il freezer

Dimensioni: 69,9x 169,8x 63,1 centimetri

Pro: oltre ad essere no frost, è dotato di tecnologia Twin Cooling Plus, che consente di gestire separatamente la temperatura del frigorifero e quella del freezer

Contro: i piedini posti sotto la base non sono regolabili, ma l'altezza del frigorifero è standard e ottimale per un facile utilizzo dell'elettrodomestico

Stare attenti ai consumi è importante. Per questo, quando si compra un elettrodomestico, è bene fare attenzione alla classe energetica indicata, ma soprattutto al valore dell'efficienza energetica. Non è detto, infatti, che un elettrodomestico di classe energetica bassa sia per forza molto dispendioso, perché molto fanno anche le caratteristiche principali. Tra i migliori in circolazione in questo senso vi segnaliamo il Samsung RT29K5030S8/ES, un modello combinato e no frost che permette non solo di gestire le temperature dei vani separatamente, ma anche di trasformare il freezer in frigo e di attivare la funzione Smart Cooling per far entrare il vano in modalità risparmio energetico.

Bosch KGN36VLED

Il miglior frigorifero no frost

Consigliato per chi cerca un frigorifero: a libera installazione; a risparmio energetico; con tecnologia inverter; elegante; capiente; combinato

Classe energetica: E

Capacità: 324 litri

Numero di scomparti: 8 per il frigo, 3 per il freezer

Dimensioni: ‎66 x 60 x 186 centimetri

Pro: la tecnologia inverter fa sì che la temperatura all'interno dei vani si regoli automaticamente, mentre la funzione VitaFresh assicura che gli alimenti rimangano freschi più a lungo, perché fa sì che anche il livello di umidità sia bilanciato

Contro: i piedini posti sotto la base non sono regolabili, ma l'altezza del frigorifero è standard e ottimale per un facile utilizzo dell'elettrodomestico

Ormai, la maggior parte dei frigoriferi sono del tipo no frost, ovvero sono dotati di una tecnologia antigelo che evita o quantomeno riduce la formazione di ghiaccio sulle pareti dell'elettrodomestico. Tra i modelli di questo tipo più prestanti e meglio strutturati, vi segnaliamo il Bosch KGN36VLED. Si tratta di un modello dalle dimensioni compatte che, oltre ad essere dotato delle tecnologie che permettono la regolazione automatica delle temperature, è capiente e dotato di ripiani EasyAccess, facili da spostare in base al tipo di alimento che dovete inserire. I piedini antiscivolo ne garantiscono la stabilità.

Hisense RT267D4AWF

Il miglior frigorifero per rapporto qualità/prezzo

Consigliato per chi cerca un frigorifero: a libera installazione; a risparmio energetico; economico; combinato; con porte reversibili

Classe energetica: F

Capacità: 205 litri

Numero di scomparti: 6 per il frigo, 2 per il freezer

Dimensioni: ‎143,4 x 54,2 x 55 centimetri

Pro: si tratta di un elettrodomestico con porte reversibili, che permettono di montarlo in qualsiasi punto della cucina. Gli scomparti del vano frigo sono ampi e permettono di conservare alimenti e contenitori anche molto voluminosi

Contro: i piedini posti sotto la base non sono regolabili, ma l'altezza del frigorifero è standard e ottimale per un facile utilizzo dell'elettrodomestico

Come tutti gli elettrodomestici, i frigoriferi possono avere un costo anche molto elevato. Non è detto, però, che tra i modelli di fascia media e di fascia bassa non ve ne sia qualcuno davvero di qualità. Tra tutti i frigoriferi con un buon rapporto/qualità prezzo vi segnaliamo l'Hisense RT267D4AWF, disponibile in colore bianco. Oltre alle porte reversibili e all'ottima suddivisione dei ripiani, di questo modello vi segnaliamo la caratteristica che maggiormente ha convinto chi lo ha già acquistato: è molto silenzioso, l'inquinamento acustico che produce è minimo.

LG GTF916PZPYD

Il miglior frigorifero a doppia porta

Consigliato per chi cerca un frigorifero: capiente; tecnologico; moderno; compatto; smart

Classe energetica: E

Capacità: 592 litri

Numero di scomparti: 8 per il frigo, 4 per il freezer

Dimensioni: ‎86 x 184 x 73 centimetri

Pro: è un modello tecnologico, dotato di connessione WiFi per regolare la temperatura e lo stato dell'elettrodomestico anche a distanza

Contro: si tratta di un modello di fascia alta, ma il suo prezzo è giustificato dalle prestazioni che garantisce

Se i frigoriferi combinati sono quelli in cui il freezer è posto in basso, i frigoriferi a doppia porta sono quelli in cui il freezer è posizionato in alto. A livello di utilità, le due tipologie non hanno differenze, dovete solo scegliere quella che preferite. Se state valutando quelli a doppia porta, vi consigliamo di dare un'occhiata al modello LG GTF916PZPYD, uno degli ultimi immessi sul mercato. Oltre che per la sua elevata tecnologia, è apprezzato per il suo essere spazioso e per il dispenser per l'acqua posizionato all'esterno.

PremierTech PT-F89

Il miglior frigorifero piccolo

Consigliato per chi cerca un frigorifero: compatto; essenziale; a risparmio energetico; con materiali di qualità; a libera installazione

Classe energetica: F

Capacità: 89 litri

Numero di scomparti: 6 per il frigo, 1 per il freezer

Dimensioni: ‎50 x 48 x 82,1 centimetri

Pro: è un modello pensato per chi ha una casa in campagna o ha bisogno di un elettrodomestico aggiuntivo

Contro: è un minifrigo, ma permette di usufruire comunque anche del vano freezer

Se un frigorifero solo in casa non basta, o se ne avete bisogno per una festa, per l'ufficio o per la casa in campagna, quello che vi serve è un mini frigo. Questi elettrodomestici, seppur compatti, possono avere tutti gli scomparti utili per i vostri alimenti e per le vostre bevande. Tra tutti, vi consigliamo il PremierTech PT-F89 che, oltre ad essere essenziale, è leggero e silenzioso. Data la sua altezza, potete metterlo anche vicino ad un tavolino basso. Lo trovate disponibile in bianco, un colore neutro, facile da inserire in qualsiasi tipo di arredamento.

Come scegliere il miglior frigorifero

Dopo aver visto quali sono i migliori frigoriferi del momento per ogni categoria, facciamo il punto su quali sono le caratteristiche che fanno la differenza al momento della scelta. Sicuramente dobbiamo valutare i dati relativi alla classe e all'efficienza energetica, ma sono importanti anche la capacità, le dimensioni, il numero degli scomparti e il modo in cui sono posizionati, il livello di tecnologia e il rapporto qualità/prezzo.

Classe ed efficienza energetica

Dire classe energetica e dire efficienza energetica non significa dire la stessa cosa. Infatti, la classe energetica – che va da A a G – fa riferimento alla capacità dell'apparecchio di risparmiare, grazie al suo livello di tecnologia, mentre l'efficienza energetica fa riferimento all'effettiva energia dispersa, anche in relazione alle dimensioni. Insomma, quando acquistate un elettrodomestico, leggete attentamente la scheda tecnica nella sua totalità, per poter avere un quadro completo della situazione.

Capacità e dimensioni

Molto importanti sono anche la capacità e le dimensioni. Le dimensioni vanno valutate in base allo spazio disponibile in cucina, mentre la capacità, che è una sua diretta conseguenza, determina la quantità di alimenti e bevande che possono essere riposti nel frigorifero, anche tenendo conto di come questo spazio è suddiviso.

Struttura e tipologia

Quale tipologia di frigorifero fa più al caso vostro? Anche questa è una considerazione da fare.

I più diffusi sono i frigoriferi combinati e i frigoriferi doppia porta, simili nella struttura, ma diversi nella posizione degli spazi. Nei primi, il freezer è posto in basso, mentre nei secondi è posto in alto.

Se in famiglia siete in tanti, potete valutare l'acquisto di un frigorifero americano, considerando, però, che molto spesso questi modelli sono privi di freezer.

Ci sono poi i mini frigoriferi, ideali quando si ha bisogno di un frigorifero di scorta o da posizionare in ufficio, dove lo spazio è limitato.

Scomparti

Quali scomparti non possono assolutamente mancare in un frigo? Il numero delle mensole dipende certamente dalle dimensioni dell'elettrodomestico, ma assicuratevi che non manchino lo spazio apposito per le uova e i cestelli per la frutta e la verdura. Inoltre, sul lato del portellone dovrebbe sempre esserci lo scomparto dedicato alle bottiglie.

Generalmente, la base che divide le mensole dai contenitori della frutta e della verdura è un po' più distanziato dal resto, per permettere di alloggiarvi sopra il contenitore per i formaggi o alcuni contenitori più grandi. Alcuni modelli, poi, presentano sul portellone esterno un dispenser per l'acqua: solitamente si tratta dei modelli americani, ma non è escluso che sia installato anche su qualche frigorifero di dimensioni standard, se di recente produzione.

Sistema di raffreddamento

Quando si parla di sistema di raffreddamento, si fa riferimento al modo in cui l'aria fredda viene distribuita all'interno di un frigorifero. La distinzione principale è tra frigoriferi statici e frigoriferi no frost.

I frigoriferi statici erano molto diffusi fino a qualche tempo fa. In questi casi, l'aria fredda viene generata in base alla temperatura impostata sul termostato, ma viene rilasciata in maniera statica, perché non è presente una ventola che spinga l'aria fredda in ogni punto del vano. Questo implica che la temperatura sia più bassa in corrispondenza dei vani inferiori e più alta in corrispondenza dei vani superiori.

Per ovviare a questo problema, sono stati messi a punto i frigoriferi no frost, anche conosciuti come ventilati: in questi modelli, l'aria fredda viene distribuita in tutti i punti dell'elettrodomestico, grazie appunto alla ventola. Questo sistema riduce il rischio di formazione di brina e consente un raffreddamento più omogeneo.

Se è vero che il sistema no frost è più innovativo e permette un migliore mantenimento degli alimenti è anche vero che avere un'aria troppo fredda e priva di umidità in un ambiente di questo tipo potrebbe causare il deterioramento dei cibi. Per ovviare a questo problema, di recente sono stati messi a punto i modelli partial no frost, che consentono di gestire separatamente il frigo e il freezer: in questo modo, i cibi congelati saranno effettivamente seccati, mentre quelli riposti in frigo saranno semplicemente tenuti alla giusta temperatura.

Livello di tecnologia

Anche i frigoriferi possono essere molto tecnologici. I modelli smart sono quelli dotati di display e connessione WiFi. Il display vi consente di sapere sempre qual è la temperatura presente nel vano frigorifero e nel vano freezer, in modo da poter individuare subito eventuali anomalie. La connessione WiFi consente di fare lo stesso, ma anche da remoto: questa funzionalità potrebbe rivelarsi molto utile se, per esempio, dovete allontanarvi da casa per qualche giorno, ma non volete staccare la spina.

Prezzo

Un frigorifero può appartenere a diverse fasce di prezzo. Solitamente, un buon elettrodomestico lo si trova a 400-500 euro, o comunque non più di 600 euro. Un prezzo maggiore lo hanno i modelli smart e di design, che possono arrivare a costare anche oltre i 1000 euro. Ovviamente, molto dipende anche dalla capienza, dalla classe energetica di appartenenza e dal sistema di raffreddamento.

Se volete spendere una cifra più bassa, però, non è detto che dobbiate rinunciare alla qualità: confrontate i prezzi sui vari siti e nei vari negozi oppure, se non avete particolare fretta, attendete di poter usufruire di offerte e sconti.

Quali sono le marche migliori per i frigoriferi?

Quando si parla di grandi elettrodomestici, affidarsi ad un marchio esperto nel settore e già conosciuto, quindi ritenuto affidabile, è la cosa più ovvia da fare. In fatto di frigoriferi, tra le marche ritenute top di gamma ci sono sicuramente Samsung, Electrolux, Hisense e Bosch.

Quale temperatura deve raggiungere e mantenere un frigorifero?

Un frigorifero deve essere impostato tra i 4° e i 6° al massimo, non di più. Generalmente, il termostato presenta dei valori che vanno da 1 a 5: il primo rappresenta la temperatura più alta disponibile e l'ultimo quella più bassa.

Acquisti correlati – Altri prodotti consigliati

Se state valutando di acquistare i frigoriferi, potrebbe tornarvi utile anche l'acquisto di alcuni prodotti ad esso correlati, per essere sicuri di poter posizionare e gestire al meglio gli alimenti e le bevande, tenendo conto anche di ciò che potrebbe avanzare una volta cotto.

Contenitori per frigoriferi

Per esempio, potrebbero tornarvi utili dei contenitori aggiuntivi, in cui posizionare eventualmente i formaggi o delle minestre avanzate, o semplicemente per sistemare tutto con maggiore ordine e precisione. Ecco i migliori che potete trovare su internet:

Frigoriferi portatili

Durante le feste, invece, quando il cibo e le bevande da conservare sono più del solito, potrebbe farvi comodo avere a portata di mano un frigorifero portatile, utili per le bevande e per gli alimenti di piccole dimensioni. Ecco qualche esempio di ciò che potete trovare su internet: