Migliori scope elettriche senza filo settembre 2023: la classifica dei modelli più potenti con prezzi e marche Ecco la classifica delle migliori scope elettriche senza filo del 2023 in base alla fascia di prezzo. In questa guida all’acquisto troverete scope elettriche cordless di ogni tipologia, potenti ed economiche. Tutti i prodotti sono reperibili su Amazon.

La nostra top 10

La scopa elettrica senza filo è un elettrodomestico pratico e maneggevole, diventato ormai un vero e proprio must-have della pulizia casalinga. Si tratta di un prodotto che sta acquistando sempre più successo, perché più economico e facile da utilizzare rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Infatti, si trovano ormai modelli che rientrano in ogni fascia di prezzo, anche sotto i 100 o i 200 euro. Inoltre, le scope elettriche cordless di ultima generazione – nonostante non riescano ancora a raggiungere le prestazioni degli aspirapolvere con il fili – risultano comunque sufficientemente potenti da garantire pavimenti puliti e profumati, soprattutto se utilizzate quotidianamente. Negli ultimi tempi anche l'autonomia della batteria è decisamente migliorata. Infatti, oggi possono durare anche più di un'ora prima di scaricarsi.

In commercio esistono tantissimi modelli di scope elettriche cordless, quindi non è sempre semplice scegliere il giusto prodotto. Sono infatti diversi gli aspetti da prendere in considerazione prima di scegliere una scopa elettrica senza fili. Qualche esempio? La potenza di aspirazione, l'autonomia, il filtro e ovviamente anche il rapporto qualità prezzo.

Anche la marca è un fattore importante di cui tenere conto quando si vuole acquistare un elettrodomestico. Per quanto riguarda le scope elettriche senza filo, i brand più affidabili sono: Rowenta, Xiaomi, Dyson, Hoover, ecc.

Vediamo, quindi, le migliori scope elettriche senza filo, selezionate in base al prezzo, alla marca e alla potenza. I prodotti sono tutti reperibili su Amazon.

Perché acquistare una scopa elettrica senza fili

Le scope elettriche senza filo in passato erano molto meno potenti rispetto agli aspirapolvere tradizionali ed erano dotate di un'autonomia davvero ridotta. Negli ultimi anni, però, le aziende hanno immesso sul mercato modelli dalle performance simili alle scope elettriche con il cavo, aumentandone l'autonomia, l'efficienza e soprattutto la potenza di aspirazione. Oggi, quindi, le scope cordless si scaricano meno velocemente e riescono ad aspirare senza problemi peli di animali, particelle di polvere e detriti più grossi. Gli aspirapolvere di questa tipologia, quindi, sono più economici rispetto a quelli tradizionali, sono più leggeri e, siccome non sono provvisti del cavo, sono anche più comodi da utilizzare. Inoltre, la mancanza del filo e l'alimentazione a batteria garantiscono un raggio d'azione illimitato. Siccome non devono essere attaccati alla corrente, inoltre, il raggio d'azione degli aspirapolvere cordless risulta illimitato. Scegliere una scopa elettrica senza fili, quindi, vuol dire impiegare meno tempo per ultimare le pulizie della casa, riuscendo a ottenere gli stessi risultati, o quasi, di una scopa elettrica tradizionale.

1. Rowenta X-PERT Essential

La migliore scopa elettrica senza filo economica

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica senza filo economica e leggera

Pro: tecnologia ciclonica, ottimo rapporto qualità prezzo, aspirabriciole integrato, adatta a tutte le superfici

Contro: non si riscontrano particolari aspetti negativi

Fascia di prezzo: medio-bassa, sotto i 200 euro

Potenza di aspirazione: buona

Autonomia: 45 min

Peso: 3,15 kg

La Rowenta X-Pert Essential è una scopa elettrica senza filo economica e performante, ideale per le pulizie quotidiane della casa. Il modello è dotato di una potente spazzola motorizzata con luci LED che riesce a catturare la polvere anche sotto i mobili più bassi e le aree della casa più difficili da raggiungere. La scopa elettrica, inoltre, si trasforma facilmente in un aspirabriciole per pulire divani e tende. L'aspirapolvere ha 45 minuti di autonomia e può essere impostato a 3 velocità: Eco, Surface e Turbo.

2. Vicsonic aspirapolvere senza fili

La migliore scopa elettrica senza filo potente ed economica

Consigliato per: chi vuole comprare una scopa elettrica senza filo potente, senza spendere troppo

Pro: buon rapporto qualità prezzo, potente, per pavimenti duri e divani

Contro: secondo alcune recensioni, la batteria potrebbe durare poco se si utilizza la velocità massima, ma il modello compensa questo aspetto con l'elevata potenza di aspirazione

Fascia di prezzo: media, sotto i 300 euro

Potenza di aspirazione: alta (fino a 33KPA)

Autonomia: 65 min

Peso: 3,29 kg

La scopa elettrica di Vicsonic è potente, leggera e molto semplice da utilizzare. Il prodotto è dotato di una modalità automatica con sensore che regola la potenza in base alle dimensioni della polvere. L'autonomia è di 65minuti quando si utilizza la potenza più bassa (15kpa), mentre è di 15 minuti quando si utilizza quella massima (33kpa). Per una corretta manutenzione della scopa elettrica, si consiglia di pulire il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo e di sostituire il filtro HEPA ogni 3-5mesi.

3. Hoover H-FREE 100

La migliore scopa elettrica senza fili sotto i 200 euro

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica performante poco costosa

Pro: senza sacco, tecnologia ciclonica, spazzola con luci LED, per tutti i tipi di pavimenti, peli degli animali domestici

Contro: secondo alcune recensioni, l'autonomia della batteria potrebbe risultare un po' ridotta. Il prodotto però nel complesso è considerato molto valido

Fascia di prezzo: medio-bassa, sotto i 200 euro

Potenza di aspirazione: buona

Autonomia: 40 min

Peso: 2,6 kg

Trovare un modello che combini potenza, comodità e rapporto qualità prezzo non è semplice. Uno dei migliori aspirapolvere cordless in commercio che soddisfa queste caratteristiche è l'Hoover H-FREE 100. Si tratta infatti di una scopa elettrica senza fili sotto i 200 euro, potente e comodissima da utilizzare perché molto leggera e maneggevole. Nel prezzo sono inclusi anche diversi accessori, come una turbospazzola per rimuovere la sporcizia anche dalle zone più difficili da raggiungere e una spazzola allungante per pulire i mobili che si trovano in alto.

4. Dyson v15 Detect

La migliore scopa elettrica senza filo potente

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica senza filo davvero potente

Pro: tecnologia ciclonica, leggero, tutti i tipi di pavimenti, potente

Contro: il prezzo è alto, ma giustificato dalla potenza del prodotto

Fascia di prezzo: alta, sotto gli 800 euro

Potenza di aspirazione: ottima (240 AW)

Autonomia: 60 min

Peso: 3,5 kg

Una delle scope elettriche senza filo più potenti in commercio è la Dyson v15 Detect. Si tratta di una prodotto maneggevole, leggero e intelligente, dotato di un motore che aumenta automaticamente la sua potenza di aspirazione quando rileva una maggiore concentrazione di polvere sulla superficie da trattare. La spazzola per pavimenti è larga 25 cm ed è composta da morbide setole di nylon che rimuovono la polvere anche dalle zone più strette e difficili da raggiungere.

5. Akitas V8

La migliore scopa elettrica senza filo per rapporto qualità prezzo

Consigliato per: chi desidera una buona scopa elettrica senza fili economica

Pro: facile da pulire, leggera, ottimo rapporto qualità prezzo

Contro: non si riscontrano particolari aspetti negativi

Fascia di prezzo: bassa, sotto i 100 euro

Potenza di aspirazione: buona

Autonomia: 40 min

Peso: 2,4 kg

La scopa elettrica senza filo Akita V8 è un aspirapolvere di fascia di prezzo bassa con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il modello, infatti, è dotato di una potente batteria a ioni di litio che permette di utilizzare l'elettrodomestico per 40 minuti senza che si scarichi. Le modalità di funzionamento sono due: Eco e Max. La prima è perfetta per la pulizia quotidiana della casa, mentre la seconda modalità è indicata per le pulizie più veloci, ma profonde.

6. Aonus A3 per parquet

La migliore scopa elettrica senza filo per parquet economica

Consigliato per: chi desidera una buona scopa elettrica senza fili adatta al parquet

Pro: buon rapporto qualità prezzo, potente, adatta al legno e moquette, senza sacco

Contro: non si riscontrano particolari problematiche

Fascia di prezzo: media, sotto i 200 euro

Potenza di aspirazione: molto buona (30KPA)

Autonomia: 45 min

Peso: 3,4 kg

Il parquet è un materiale delicato che necessita di prodotti ed elettrodomestici specifici. Una scopa elettrica senza fili adatta al parquet è l'aspirapolvere Aonus A3. Si tratta di un modello dotato di un sistema che riesce a filtrare fino al 99,97% delle particelle di polvere e che impedisce l'inquinamento secondario dell'ambiente. La spazzola a LED è flessibile e può ruotare fino a 180° in orizzontale, riuscendo in questo modo a pulire anche le zone più difficili della casa. Le modalità di potenza sono 3: Eco, Auto e Max. La prima è indicata per polvere e peli, la seconda per rimuovere piccoli detriti e la terza per la pulizia della moquette.

7. Dyson v8

La migliore scopa elettrica senza filo ciclonica

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica senza fili che sfrutta la tecnologia ciclonica

Pro: tecnologia ciclonica, leggero, indicato per pavimenti duri e tappeti, progettato per case con animali domestici

Contro: secondo alcune recensioni, la durata della batteria quando si utilizza la massima potenza potrebbe risultare un po' troppo ridotta, ma il prodotto compensa con la potenza di aspirazione elevata

Fascia di prezzo: alta, sotto i 500 euro

Potenza di aspirazione: media (115AW)

Autonomia: 40 min

Peso: 2,5 kg

La tecnologia ciclonica è un sistema ormai diffusissimo che permette alla separare l'aria dalla polvere e di ottenere una potenza di aspirazione maggiore. Una delle migliori scope elettriche cicloniche senza fili in commercio è la Dyson v8, la quale è dotata di una tecnologia antigroviglio che non permette ai capelli e ai peli di animale di incastrarsi intorno alla spazzola.

8. Rowenta X-FORCE FLEX

La migliore scopa elettrica senza filo flessibile

Consigliato per: chi desidera una buona scopa elettrica senza fili di fascia medio-alta

Pro: potente, versatile, flessibile, multi-superficie

Contro: l'autonomia è un po' ridotta, però la scopa elettrica risulta comunque perfetta per gli ambienti meno spaziosi

Fascia di prezzo: medio-alta, sotto i 400 euro

Potenza di aspirazione: buona

Autonomia: 35 min

Peso: 2,5 kg

La scopa elettrica senza filo X-Force firmata Rowenta è un modello di fascia medio-alta flessibile e comodo. Il tubo, infatti, si piega facilmente, permettendo di arrivare a pulire anche i mobili più bassi senza doversi piegare. L'aspirapolvere, inoltre, si trasforma con un semplice click in un comodo aspirabriciole. Nel prezzo sono includi diversi accessori, tra cui una bocchetta piatta per fessure e una spazzola per divano ideale per i tessuti.

9. Xiaomi Vacuum Cleaner G10

La migliore scopa elettrica senza filo alternativa al Dyson

Consigliato per: chi desidera una scopa elettrica senza filo di qualità alternativa al Dyson

Pro: tecnologia ciclonica, indicata anche per la moquette, oltre che per parquet e piastrelle

Contro: la durata della batteria alla potenza massima potrebbe risultare un po' esigua, ma compensa con la potenza di aspirazione

Fascia di prezzo: medio-alta, sotto i 400 euro

Potenza di aspirazione: buona (150 AW)

Autonomia: 65 min

Peso: 3kg

La scopa elettrica Vacuum Cleanner G10 di Xiaomi è un aspirapolvere senza fili pratico e maneggevole dotato di spazzola per il pavimento, ugello per fessure e spazzola per mobili e tastiere. Se si utilizza la spazzola per pavimenti, la durata della batteria è di 42 minuti in modalità Eco, di 29 minuti in modalità automatica e di 10 minuti in modalità ad alta potenza. Se invece si utilizza il beccucchio per le fessure, l'autonomia dura fino a 65 minuti in velocità Eco, fino a 30 minuti in modalità standard e 10 minuti alla massima potenza. La batteria si sostituisce facilmente con un click, senza dover interrompere le pulizie.

10. Miele Triflex HX2

Il migliore aspirapolvere senza fili più comodo

Consigliato per: chi desidera un prodotto comodo con design 3 in 1

Pro: potente, per tutti i tipi di pavimento, versatile

Contro: rispetto ad altre scope elettriche senza fili è un po' meno leggero, però risulta comunque estremamente comodo e semplice da utilizzare grazie alla possibilità di montarlo in tre modalità diverse

Fascia di prezzo: alta, sotto i 600 euro

Potenza di aspirazione: buona

Autonomia: 60 min

Peso: 3,6 kg

L'aspirapolvere Miele Triflex HX2 è un modello flessibile progettato con un design 3 in 1. La scopa elettrica senza fili, infatti, può montarsi in tre differenti modalità distinte, con il motore più in alto o più in basso. Si tratta, quindi, di un modello che si adatta alle preferenze di ogni consumatore, rendendo la presa più comoda in base alle specifiche esigenze. La scopa elettrica è dotata di vari accessori, tra cui un pennello con setole sintetiche e un ugello per la tappezzeria.

Come scegliere la migliore scopa elettrica senza filo

In commercio ormai esistono tantissime tipologie di scope elettriche senza filo. Ecco perché è importante saper scegliere il giusto prodotto. Per capire quale scopa elettrica senza filo acquistare, si devono valutare diversi aspetti e caratteristiche. Vediamoli assieme.

Potenza di aspirazione

La potenza di aspirazione è in assoluto il primo elemento da prendere in considerazione quando si vuole comprare una scopa elettrica senza il filo. Scegliere un modello con una potenza maggiore vuol dire riuscire a rimuovere gran parte della polvere e della sporcizia in pochi minuti. Di norma, le scope cordless sono un po' meno potenti rispetto a quelle tradizionali, nonostante negli ultimi tempi i brand stiano cercando di creare modelli sempre più efficienti. Ma come si capisce se una scopa elettrica è potente? La potenza di aspirazione si esprime generalmente in AirWatt o in Kilopascal (KPA). Attenzione però a non confondere la potenza di aspirazione con quella espressa in Watt, che invece si riferisce semplicemente ai consumi energetici dell'elettrodomestico. La potenza elettrica, infatti, può arrivare anche a 2200 Watt, mentre i valori di quella di aspirazione sono decisamente inferiori (es: 150AW, 20KPA, ecc.). Per quanto riguarda le scope elettriche senza filo, vi consigliamo di scegliere modelli con una potenza di aspirazione non inferiore ai 100AW o ai 13KPA.

Prezzo

Anche il prezzo di una scopa senza fili può essere indicativo delle prestazioni dell'elettrodomestico e influenzare così la scelta del modello. Le scope elettriche senza filo sotto i 200 o i 300 euro sono solitamente meno potenti rispetto a quelli di fascia alta o molto alta. Non si tratta però di una regola scritta nella pietra. Esistono, infatti, modelli economici che garantiscono comunque ottime prestazioni o che sono ideali per essere utilizzati negli appartamenti più piccoli. Se invece volete una scopa elettrica senza fili estremamente potente senza spendere troppo, provate con i prodotti ricondizionati o acquistateli durante i periodi in cui si trovano in offerta. Si sconsiglia, invece, di comprare scope elettriche senza fili estremamente economiche, perché spesso si tratta di modelli poco performanti. Nel caso ne voleste provare uno, controllate sempre le recensioni di chi ha già acquistato il prodotto.

Batteria

Il voltaggio della batteria può influire sulle prestazioni di un modello e in particolare sulla sua potenza di aspirazione. Il voltaggio delle scope elettriche cordless parte dai 18v fino ad arrivare ai 32V. Un voltaggio più elevato tendenzialmente indica una capacità di aspirazione maggiore. Si deve segnalare, però, che esistono modelli che sono molto potenti, nonostante il voltaggio basso.

Autonomia

Anche l'autonomia della batteria è un aspetto da non trascurare quando si deve scegliere l'aspirapolvere cordless. Le scope elettriche senza fili possono arrivare ad avere un'autonomia massima anche di 65minuti. Noi vi consigliamo di scegliere un modello che abbia un'autonomia massima non inferiore ai 35-40 minuti. Tenete presente, inoltre, che l'autonomia si riduce quando si aumenta la velocità dell'aspirapolvere e si passa dalla modalità standard ad una più potente. Per ricaricare completamente una scopa elettrica, invece, solitamente ci vogliono 3-4 ore.

Filtro

Il filtro è un altro aspetto da prendere in considerazione quando si sceglie l'aspirapolvere. Si tratta, infatti, di un elemento importantissimo, che serve per intrappolare la polvere ed evitare che fuoriesca dall'elettrodomestico. I filtri più utilizzati sono gli HEPA, che catturano le particelle di polvere ed evitano che si diffondano nell'aria. Vi consigliamo, quindi, di scegliere un modello che abbia questo tipo di filtro. Si deve segnalare, però, che i filtri devono essere sostituiti una volta all'anno o ogni 6 mesi, a seconda di quanto si utilizza l'apparecchio.

Tecnologia

Le scope elettriche senza filo migliori sono dotate di tecnologia ciclonica. Si tratta di un sistema basato sulla forza centrifuga che permette di separare l'aria dalla polvere, permettendo all'elettrodomestico di immagazzinare una quantità maggiore di sporcizia e di non perdere potenza quando il contenitore è pieno. Le scope elettriche senza filo che sfruttano la tecnologia ciclonica sono sprovviste di sacchetto: l'aria viene espulsa all'esterno, mentre la polvere finisce in un serbatoio apposito che può essere comodamente svuotato dopo l'utilizzo dell'aspirapolvere. Scegliere un modello dotato di tecnologia ciclonica, quindi, vuol dire risparmiare tempo e denaro, non dovendo più preoccuparsi di acquistare nuovi sacchetti.

Accessori

Gli accessori delle scope elettriche cordless sono molto utili e permettono di rendere l'aspirapolvere senza fili un prodotto multi-superficie, adatto non solo per i pavimenti duri, ma anche per divani, tastiere del pc e mobili alti. Tra quelli più utili troviamo l'aspirabriciole, la bocchetta per aspirare la polvere dalle fessure più strette, la spazzola per il divano e quella per il parquet. Vi consigliamo quindi di scegliere una scopa elettrica senza fili dotata di più accessori inclusi nel prezzo, in maniera tale da avere un modello versatile da utilizzare su tutte le superfici.

Peso

Il peso è un altro fattore determinante nella scelta della scopa elettrica senza fili. Tendenzialmente le scope cordless sono poco pesanti e per questo sono molto più maneggevoli e comode rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Il peso di una buona scopa elettrica senza filo di solito oscilla tra i 2 e i 4 kg.

Marca

I brand che vendono scope elettriche senza fili sono ormai tantissimi. Non esiste una marca migliore in assoluto. Noi vi consigliamo di scegliere quelle più conosciute e affidabili, tra cui: Rowenta, Xiaomi, Dyson e Hoover.