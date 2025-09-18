Migliori rasoi elettrici 2025: 14 modelli per una rasatura perfetta e senza irritazioni

La nostra top 15

Un rasoio elettrico rende la beauty routine di un uomo estremamente facile. Questo accessorio consente di radere con rapidità ed efficacia barba e peli del corpo, assicurando una pelle liscia e al riparo da fastidiosi microtagli. Se state pensando di abbandonare la lametta tradizionale o il tagliacapelli tutto fare per acquistare il migliore rasoio elettrico che dia un effetto professionale alla vostra rasatura, allora sarà utile avere qualche informazione preliminare.

Infatti, non tutti i modelli hanno la stessa tipologia di meccanismo e le medesime caratteristiche. Esistono modelli che funzionano a testine rotanti, altri a lamine, come i regolabarba o i tagliacapelli. In entrambi i casi, i moderni sensori promossi da marchi specializzati come Braun, Philips, Gillette, Panasonic e Remington garantiscono una rimozione completa ed efficace dei peli. Grazie a queste tecnologie, molti modelli sono multifunzionali e impermeabili consentendovi di radere più superfici del corpo anche sotto la doccia. Inoltre, molti rasoi elettrici presentano una base smontabile per consentirne una corretta pulizia oppure per applicare testine aggiuntive intercambiabili, così da regolare le punte della barba o tagliare i capelli.

La maggior parte dei modelli, in particolare i più recenti, dispone di una batteria integrata ricaricabile. Se non volete interrompere la vostra beauty routine sul più bello assicuratevi che abbia una buona autonomia e brevi tempi di ricarica. Dai rasoi elettrici più economici a quelli più accessoriati, in questa guida all'acquisto vi consigliamo i 14 migliori prodotti del 2025 per una rasatura liscia e profonda su ogni zona del corpo.

Come scegliere un rasoio elettrico

Se siete qui è perché state cercando uno shaver moderno che superi l'efficacia della vostro rasoio manuale. Purtroppo, nessuno strumento rade di più della tradizionale lametta, ciò non toglie che i rasoi elettrici possano offrirvi una rasatura profonda e farvi risparmiare un bel po' di tempo con le loro lame super veloci. Nonostante non rada a 0, per un uso quotidiano il rasoio elettrico è preferibile alla lametta, essendo più delicato e sicuro per la pelle.

Tuttavia, ogni esperienza di rasatura è soggettiva, per questo scegliere il rasoio elettrico da uomo più adatto alle proprie esigenze può risultare complicato. In commercio si trovano modelli più o meno performanti, per pelli sensibili o barbe ispide, adatti alla barba o versatili per una rasatura anche di testa e corpo. Per un acquisto consapevole e soddisfacente è quindi necessario valutare una serie di caratteristiche.

Tipologia di rasoio elettrico

La caratteristica principale di un rasoio elettrico è la sua tipologia di funzionamento. A questo punto la domanda sorge spontanea: quale rasoio è migliore tra testine rotanti e lamina oscillante? La verità è che dipende dalla vostra barba. Il funzionamento delle testine rotanti sfrutta, appunto, alcune testine composte da lame circolari che si dimostrano estremamente precise nella rasatura dei peli, ma ha meno premura della pelle rispetto all'altra tipologia. Quindi, si rende particolarmente utile per la rasatura di barbe folte, molto dense e irregolari. Al contrario, la lamina oscillante usa il meccanismo dei trimmer, con una lama superiore che vibra su quella fissa inferiore bloccando il pelo e tagliandolo. Questo sistema garantisce uniformità nella rasatura ed è indicato per pelli sensibili.

Le migliori marche di rasoi elettrici

In cima alla lista figura Braun, esperta di tecnologie avanzate per la rasatura del corpo maschile. In particolare, questa marca predilige il sistema a lamina oscillante ed è perfetta per chi cerca prodotti professionali da vero barbiere. Se volete un marchio affidabile, un'altra opzione è Philips, una vera e propria garanzia nel settore degli elettrodomestici e accessori elettronici da casa. La qualità dei materiali e i suoi sistemi di sensori consentono di rimuovere i peli con grande cura e rapidità. Altri marchi specializzati e affidabili sono Panasonic, Gillette, Remington e Wahl.

Tipologia di pelle e di barba

Come già accennato, la rasatura è un'esperienza soggettiva e il suo esito può essere negativo se le caratteristiche del rasoio elettrico non soddisfano le necessità della vostra pelle o della vostra barba. La pelle sensibile è soggetta a irritazioni e a rossori, quindi necessita di maggiori premure. È consigliabile applicare una crema o una schiuma da barba sul viso prima di cominciare a radere i peli. In questo caso i rasoi elettrici a lamine sembrano più efficaci e sicuri, ma bisogna stare attenti a non usare una potenza troppo elevata, perché il surriscaldamento delle lamine può creare disagi alla cute. Se avete una barba ispida che cresce in maniera irregolare, le testine rotanti risultano più appropriate a catturare i peli duri e orientati in ogni direzione, a patto che la potenza sia sufficientemente alta da garantire uniformità nella rasatura. Le barbe sottili vanno rasate con cura usando un rasoio a lamina dalla potenza media, così da salvaguardare la pelle da irritazioni e microtagli.

Tecnologia e potenza

I modelli migliori di rasoi elettrici propongono tecnologie avanzate e sensori in grado di rilevare la pressione della testina sulla pelle e la lunghezza del pelo, così da fornire una rasatura precisa e senza tagli sul viso. Allo stesso modo, anche la velocità di taglio è regolata da sistemi automatici che rilevano il contatto del rasoio con la pelle. La flessibilità della testina gioca un ruolo importante per la rasatura profonda delle zone più scomode.

Ogni rasoio elettrico funziona attraverso un motore interno che alimenta le vibrazioni delle testine e delle lamine. La potenza del motore determina anche la velocità del rasoio, che solitamente si esprime indicando quanti movimenti le lame possono compiere in un minuto. Gli shaver di ultima generazione possono superare le decine di migliaia di oscillazioni o di vibrazioni soniche, cioè ad alta frequenza.

Impermeabilità e supporto Wet&Dry

Quando il rasoio elettrico dispone della funzione bodygroom, cioè può essere usato su tutto il corpo, la possibilità di utilizzarlo sotto la doccia risulta molto comoda. In generale, un buon rasoio elettrico deve essere impermeabile, al fine di garantirne il perfetto funzionamento su superfici bagnate e una corretta pulizia della base e delle testine. I modelli migliori supportano il sistema Wet&Dry, grazie al quale è possibile usare il rasoio sia sulla pelle asciutte o bagnate che sulla pelle cosparsa di crema o di schiuma da barba.

Alimentazione e Autonomia della batteria

Come altri elettrodomestici e accessori elettronici, i rasoi elettrici sono costituiti da batterie a ioni di litio ricaricabili. Una volta caricati, i modelli più moderni possono essere utilizzati senza filo permettendo una rasatura agevole e confortevole. È pur vero che questi rasoi non possono essere utilizzati mentre sono in carica, al fine di evitare surriscaldamenti. Per questa ragione è importante scegliere un modello che abbia una buona autonomia. La durata ideale per utilizzare frequentemente il rasoio elettrico è di almeno sessanta minuti. I modelli alimentati a cavo hanno solitamente motori più grandi e velocità maggiori di quelli senza filo, ma possono risultare decisamente più scomodi. Non mancano rasoi elettrici senza filo più all'avanguardia, in grado di funzionare anche durante la ricarica.

Accessori

I kit di rasoi elettrici presentano spesso accessori aggiuntivi molto utili. Quando sono muniti di testine intercambiabili è opportuno che nella confezione siano presenti anche pettini da taglio per regolare la rasatura della barba o dei capelli. I modelli più recenti e avanzati di rasoio elettrico forniscono una base per la pulizia, all'interno della quale si inserisce del liquido igienizzante. Basta immergere la testina dall'apposito spazio tenendo sollevato il rasoio elettrico e il gioco è fatto. Una volta premuto il tasto di accensione, la base pulisce automaticamente lo shaver. Altri modelli includono nella confezione un piccolo spazzolino per una pulizia tradizionale delle lamine.

Rapporto qualità-prezzo

Oltre a queste caratteristiche, un rasoio elettrico dovrebbe avere un buon rapporto qualità/prezzo. I modelli più avanzati e accessoriati come quelli di Braun sono progettati per rasature professionali e possono superare i 200 € di prezzo. I rasoi elettrici più economici costano tra i 30 e i 50 € non scontati, mentre quelli di fascia media hanno un valore che si aggira tra i 60 e i 100 €. È importante rispettare il proprio budget, ma non bisogna cadere nell'errore di comprare il primo rasoio a basso costo. In generale, un buon rasoio elettrico dovrebbe costare almeno 40 € per garantire prestazioni accettabili per un suo personale, ma se si desidera ottenere una rasatura liscia e profonda potrebbe essere necessario superare la soglia dei 100 €.

I migliori rasoi elettrici del 2025

I migliori rasoi elettrici hanno caratteristiche specifiche che garantiscono una rasatura profonda e liscia della barba. Da Braun a Philips, dal più accessoriato al più economico, in questa guida all'acquisto vi consigliamo 14 modelli del 2025 per una rasatura da barbiere e adatta a ogni tipo di pelle.

Braun Series 9 Pr0 + 9517s

Il miglior rasoio elettrico in commercio

Braun Series 9 Pro è un prodotto completo, adatto a chi desidera una rasatura davvero professionale. Il sistema a lamina oscillante è costituito da cinque elementi sincronizzati: quattro lame tagliano i peli in base a lunghezza e a direzione, l'ultima protegge la pelle dai tagli. La tecnologia AutoSense e la testina flessibile a 40° consentono di radere in profondità anche le zone più scomode del corpo in pieno comfort. Questo modello è totalmente impermeabile e può essere utilizzato sul viso sia a secco che con creme o schiuma da barba grazie al supporto Wet&Dry. È munito di una piccola testina aggiuntiva di precisione per rifinire i contorni della barba. La batteria Li-on ha un'autonomia di 60 min e il suo livello di carico può essere facilmente controllato dal display a LED sulla base. L'ultimo modello Braun regala un'esperienza di rasatura unica per ogni tipo di pelle.

Pro: il prodotto è prestante e di ottima qualità. Nella confezione è presente la custodia da viaggio e la base di ricarica.

Contro: il rifinitore di precisione non ha pettini di lunghezza, per cui potrebbe non essere adatto alla regolazione della barba.

Philips Shaver S9000 Prestige

Il migliore rasoio elettrico professionale

Quando si parla di tecnologia avanzata è impossibile non menzionare Philips. Il suo modello Shaver i9000 Prestige sfrutta la tecnologia SkinIQ alimentata dall'Intelligenza Artificiale, che personalizza l'esperienza della rasatura adattandosi alla vostra pelle e segnala con una spia luminosa il livello di pressione della testina. La testina flessibile a 360° rade in maniera confortevole anche le zone più difficile, mentre le lame autoaffilanti e bidirezionali alimentate da un motore molto potente effettuano 7 milioni di movimenti al minuto per un taglio rapido e uniforme. Il design è impermeabile e può essere usato sia su pelle asciutta che bagnata o cosparsa di crema e schiuma. Nella confezione trovate una testina trimmer con 5 impostazioni di lunghezza per la rifinitura della barba, una custodia da viaggio, cavo di ricarica e una base per la pulizia rapida.

Pro: il prodotto offre una rasatura molto delicata e sfrutta una tecnologia all'avanguardia.

Contro: la confezione del prodotto non include l'alimentatore.

Panasonic Series 800 ES-LV67

Il miglior rasoio elettrico a lamina

Il modello ES-LV67 della Serie 800 Panasonic vanta un motore molto efficiente che produce una velocità di 70000 tagli al minuto e regola la sua potenza in base allo spessore della barba. Questa rapidità trasmessa alle 5 lame in acciaio affilate a 30° garantisce una rasatura liscia e uniforme anche sulla pelle più sensibile. Il rasoio ha una lunga autonomia di 50 min e mantiene ottime prestazioni fino all'esaurimento della batteria. La testina può flettersi in 16 direzioni catturando i peli piatti e curvi. Il design è completamente impermeabile e supporta il protocollo Wet&Dry, assicurando una pulizia accurata del rasoio.

Pro: il prodotto assicura una rasatura liscia, senza irritazioni o rossori ed è molto facile da pulire.

Contro: alcuni utenti segnalano un funzionamento rumoroso del rasoio e una durata non ottimale delle lame interne.

Philips Shaver S9000

Il miglior rasoio elettrico a testine rotanti

Questo rasoio elettrico di Philips offre una rasatura da vero barbiere. La peculiarità di Philips Shaver S9000 è la tecnologia SkinQI che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per riconoscere e adattarsi alle caratteristiche della pelle. Il meccanismo a testine rotanti sfrutta il sistema DualSteel Precision 360° per rimuovere anche i peli più ostinati e orientati in tutte le direzioni, risultando molto efficace su barbe di 5 giorni. Questo rasoio elettrico sfrutta il sensore intelligente Pressure Guard, ideato per proteggere la pelle e segnalare con una spia luminosa una pressione troppo forte o troppo debole sul viso. Con il supporto Wet&Dry potete radere sia superfici di pelle asciutte che bagnate. Collegando il rasoio elettrico all'applicazione per smartphone Philips Shaving⁴ riuscite a tenere traccia dei progressi e a personalizzare la vostra beauty routine. Il rasoio elettrico dispone di una batteria ricaricabile dall'autonomia di 60 minuti e può essere utilizzato anche quando è in carica. Philips Shaver S9000 è il prodotto perfetto per chi cerca una rasatura dall'effetto professionale. Nella confezione trovate la custodia da viaggio, la base di ricarica e la custodia per una pulizia profonda in un solo minuto.

Pro: design ergonomico e confortevole con tecnologia e sensori avanzati per un'esperienza di rasatura unica.

Contro: le grandi dimensioni della testina possono risultare scomode su punti delicati del viso.

Panasonic Series 900+

Il miglior rasoio elettrico per pelli sensibili

Se state cercando un rasoio elettrico per la vostra pelle sensibile Panasonoc Series 900+ è il prodotto prefetto. Grazie al suo particolare sensore, questo modello gestisce la sua potenza in base alla consistenza e alla densità dei peli, concentrandosi sulle zone più difficili e rallentando nei tratti della pelle più puliti, così da evitare tagli e irritazioni. La testina flessibile 22D garantisce una rasatura omogenea e riduce le passate per un effetto preciso e professionale. Inoltre, dispone di sei lame in acciaio inossidabile molto affilate che garantiscono una rasatura delicata e rapida. La velocità costante del motore Panasonic assicura un taglio pulito per lunghezze di barba fino a 5 giorni. Il design è ergonomico, impermeabile e supporta il protocollo Wet&Dry.

Pro: rasoio elettrico di alta qualità, lascia la pelle liscia e senza irritazioni. Si pulisce facilmente passando la testina sotto il rubinetto dell'acqua.

Contro: il prodotto può risultare rumoroso.

Philips OneBlade

Il miglior rasoio elettrico barba e corpo

Philiphs OneBlade è un rasoio elettrico molto versatile, adatto a chi cerca un modello da applicare a tutto il corpo. La tecnologia della lama OneBlade offre movimenti estremamente rapidi e precisi, consentendo di radere anche i peli più lunghi. Il rivestimento protettivo scorrevole formato da punte arrotondate rende la vostra beauty routine sicura e confortevole. La lama ha una flessibilità di 360° gradi, progettata per radere anche i punti più difficili della pelle mantenendo un contatto costante, e una doppia direzione di taglio per tagliare le barbe più ispide. I pettini aggiuntivi da 1, 3 e 5 mm assicurano una rifinitura precisa e contorni ben definiti. Il pettine per il corpo da 3 mm consente di radere la pelle in maniera sicura anche nelle zone più sensibili. Il design è completamente impermeabile, per cui potete utilizzare il rasoio sotto la doccia sia sulla cute asciutta che sulla pelle unta di crema o di schiuma da barba. La batteria ricaricabile ha un'autonomia di 60 min e può essere caricata in circa 4 ore con cavo USB-A.

Pro: prodotto multifunzionale, la lama ha una lunga durata di circa 4 mesi. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

Contro: l'alimentatore non è incluso nella confezione.

Philips Bodygroom Series 5000

Il miglior rasoio elettrico per corpo e parti intime

Se cercate un rasoio elettrico fatto a posta per la cura del corpo, insomma un bodygroom, Philips Series 5000 è tra i migliori prodotti che potete trovare in commercio. Questo modello depila comodamente e in maniera sicura grazie alle lame 2D che seguono i contorni del viso e alle lamine arrotondate ipoallergeniche. Potete scegliere tra 3 impostazioni di lunghezza (3, 5, 7 mm) per rifinire la barba e peli del corpo, mentre con l'apposita impugnatura prolungata riuscite a radere persino la schiena. Il design è ergonomico e impermeabile, per cui è possibile usarlo anche sotto la doccia fino all'esaurimento della carica, che dura circa 60 min senza filo.

Pro: gli utenti reputano il prodotto efficace e delicato per una rasatura del corpo e delle parti intime.

Contro: la testina ha dimensioni ristrette, per cui la vostra rasatura potrebbe richiedere più di una passata.

Braun Series 7

Il miglior rasoio elettrico barba e capelli

Il marchio Braun offre ancora uno dei migliori prodotti sul mercato. Series 7 di Braun è il modello perfetto per una rasatura della barba quotidiana, ma può anche diventare un regolabarba preciso con la testina intercambiabile di rifinitura. Nonostante sia meno prestante delle Series successive, la testina principale flessibile a 360° e composta da tre lame garantisce l'omogeneità della rasatura, rimuovendo con facilità i peli densi anche nelle zone più difficili. Anche questo modello è dotato del sensore AutoSense che regola la velocità in base alla pressione sulla pelle, così da assicurare comfort e sicurezza. La batteria Li-On ha una durata di 50 minuti, ma per una rasatura urgente è possibile ricorrere alla ricarica rapida in soli 5 minuti. Il protocollo Welt&Dry vi permette di utilizzare questo rasoio su pelle asciutta e bagnata con le stesse prestazioni.

Pro: il rasoio risulta molto delicato a contatto con la pelle, per questo alcuni utenti lo hanno ritenuto adatto anche alla rasatura della testa.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel radere barbe folte.

Remington RX5 XR1501

Il miglior rasoio elettrico per testa calva

Remington RX5 è il rasoio elettrico perfetto per chi preferisce portare barba e capelli a zero. La testina principale è flessibile e dispone di un meccanismo a 5 testine rotanti, composte da lame DualTrack in grado di rimuovere i peli fino a 0.2 mm di lunghezza. Il design con impugnatura ergonomica e antiscivolo è funzionale, comodo e completamente impermeabile, in modo che possa essere usato su superfici bagnate e pulito con estrema facilità. La base dispone di un rifinitore estraibile per delineare la barba e sfumare le basette. La batteria in litio è progettata per raggiungere un'autonomia di 60 minuti e per essere ricaricata completamente in 4 ore.

Pro: prodotto ha un'ottima rapidità di rasatura ed è facile da usare grazie all'impugnatura ergonomica.

Contro: le cinque testine potrebbero non adattarsi perfettamente alla forma della testa.

Wahl Professional 5 Star Vanish

Il miglior rasoio elettrico per una barba a zero

Solo una lametta può radere in maniera estrema i peli del corpo, ciò non toglie che alcuni rasoi elettrici possano avvicinarsi notevolmente al millimetro 0. È il caso di Wahl Vanish, uno shaver professionale composto da due barre in alluminio pop che vibrano in maniera indipendente, assicurando un effetto uniforme e una rasatura liscia. Questi fogli Micro Thing, facilmente sostituibili dopo l'usura, riescono a radere barba e capelli fino a 0.1 mm. La batteria a ioni di litio è progettata per durare fino a 100 minuti, ideali per sessioni di rasatura da barber shop. Il design è ergonomico per una presa controllata e dispone di luci a LED, grazie alle quali è possibile controllare lo stato della batteria.

Pro: il prodotto offre una rasatura profonda e sicura, salvaguardando la pelle da tagli e irritazioni.

Contro: alcuni utenti ritengono il design poco funzionale per un suo personale.

Tru Barber Evolution

Il rasoio elettrico usato dai barbieri

Tru Barber Evolution è uno dei rasoi elettri più diffuso tra i barber shop. Oltre alla garanzia del marchio professionale, questo modello consiste in due lamine ipoallergeniche in titanio dorato che si adattano a ogni tipo di pelle. La sua alta velocità, derivante dal potente motore, consente di radere in maniera uniforme e precisa anche capelli lunghi fino a 1 cm. Che siate barbieri professionisti o ne vogliate fare un uso personale, questo rasoio elettrico vi apparirà molto leggero e maneggevole, ideale per raggiungere i punti più sensibili del collo e della nuca. La batteria a ioni di litio dura fino a 120 min e può essere ricaricata rapidamente tramite cavo USB.

Pro: il prodotto ha un durata della batteria ottimale e un motore prestante per radersi velocemente.

Contro: questo modello non supporta Wet&Dry, per cui può essere usato solo su pelle asciutta.

Panasonic Es-Rw33-H503

Il miglior rasoio elettrico per rapporto qualità/prezzo

Se cercate un buon prodotto a basso costo questo modello Panasonic è la scelta giusta. Il design ergonomico e leggero assicura una presa agevole per radere comodamente anche i punti più difficili del mento. Le tre lamine lavorano simultaneamente per rimuovere qualsiasi tipo di pelo, mentre la testina 8D orientabile garantisce omogeneità nella rasatura. Es-Rw33-H503 supporta la tecnologia Wet&Dry e dispone di una testina sollevabile per la rifinitura di baffi e basette. La batteria ha un'autonomia di 30 minuti e può essere ricaricata completamente in circa 8 ore sull'apposita base collegata ad una presa corrente.

Pro: gli utenti apprezzano il design compatto e la versatilità del prodotto, idoneo anche alla rasatura dei capelli.

Contro: la batteria del rasoio non ha un'autonomia ottimale e la potenza del motore è inferiore rispetto a modelli più avanzati.

Remington Style Series F4002

Il miglior rasoio elettrico economico

Economico ed efficace, Remington F4 è perfetto per chi non pretende una rasatura troppo accurata, ma preferisce piuttosto un prodotto da usare ovunque. Infatti, il voltaggio universale della batteria vi consente di utilizzare questo rasoio in qualsiasi parte del mondo. Le lamine flessibili sfruttano la tecnologia CostantContour che segue precisamente i contorni del viso, così da radere facilmente le zone più difficili del collo. Lo styler applicabile alla testina è ideato per sfoltire le barbe di tre giorni, mentre la testina pop-up di rifinitura consente di delineare baffi e basette. Il design è impermeabile e può essere utilizzato anche sotto la doccia. La carica completa della batteria dura fino a 50 minuti.

Pro: il prodotto è perfetto per viaggiare, la rasatura appare profonda e pulita.

Contro: alcuni utenti avvertono una tendenza della testina a strappare i peli e segnalano leggere irritazioni.

Gillette Styler

Rasoio elettrico economico all in one

Gillette Styler è un rasoio elettrico molto versatile, adatto a radere e a rifinire la barba e i peli del corpo. Il suo design è compatto e maneggevole, facile da utilizzare con l'impugnatura Easy Grip che ne offre un solido controllo. Il modello è completamente impermeabile e può essere utilizzato anche sotto la doccia. La tecnologia Braun che alimenta Styler e le 5 lame affilate in acciaio inossidabile della testina da rasoio garantiscono precisione e qualità per una rasatura fluida e pulita. La testina e pettini intercambiabili permettono di utilizzare il rasoio come un trimmer per delineare i contorni della barba e rifinire baffi e basette. Questo rasoio non ha una batteria ricaricabile, ma funziona inserendo una batteria stilo (AA) nell'apposito scomparto.

Pro: prodotto all in one, versatile e maneggevole.

Contro: la batteria non è ricaricabile come i moderni modelli.

Come già accennato avere un rasoio elettrico versatile risulta essere molto comodo, ma è chiaro che prodotti specifici per ogni zona del corpo abbiano un efficacia maggiore e migliorino la beauty routine di un uomo. Se volete un kit di rasatura diversificato date un'occhiata ai prodotti di seguito consigliati.

I clipper, comunemente conosciuti come tagliacapelli, servono per sfoltire gradualmente i capelli sfruttando diverse impostazioni di lunghezza fino ad avvicinarsi al millimetro 0. Vi consigliamo alcuni modelli per un taglio di capelli sempre al top.

I bodygroom sono rasoi elettrici aventi una testina ristretta per radere in maniera precisa e agevole le parti del corpo più delicate, come inguine e ascelle. Ecco i modelli migliori per una pelle liscia e pulita.