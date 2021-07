Migliori tagliacapelli: classifica, opinioni e guida all’acquisto Il tagliacapelli è un dispositivo per tagliare e regolare la lunghezza dei capelli. In commercio se ne trovano diversi tipi, con o senza filo, con pettini di varie misure e accessori per ottenere lo stile desiderato. Alcuni modelli sono degli ibridi, perché possono essere utilizzati anche come regolabarba e come rasoio. Per aiutarvi a scegliere il più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori tagliacapelli del 2021 e una pratica guida all’acquisto con tutti i fattori da valutare.

Il tagliacapelli è un dispositivo che serve a tagliare e regolare la lunghezza dei capelli. Alcuni tagliacapelli, oltre che per accorciare i capelli, possono essere utilizzati anche per regolare la barba. La principale differenza tra tagliacapelli e regolabarba sta nella lunghezza minima e massima che si riesce a ottenere: con i tagliacapelli, che di solito hanno pettini di diverse misure, si possono fare tagli da 0,5 a 40 mm, mentre con i regolabarba si riescono a ottenere anche tagli più corti. Anche la differenza tra tagliacapelli e rasoio elettrico è nella lunghezza: con il rasoio è possibile solo ottenere tagli rasati o molto corti, mentre con il tagliacapelli si possono selezionare lunghezze maggiori.

In commercio si trovano diversi tipi di tagliacapelli, con o senza filo, con pettini di varie misure e accessori per ottenere lo stile desiderato. Alcuni modelli sono degli ibridi, perché possono essere utilizzati anche come regolabarba e come rasoio. I tagliacapelli hanno diversi vantaggi: innanzitutto, permettono di avere un taglio sempre curato senza dover ogni volta andare dal barbiere, con un notevole risparmio di tempo e denaro; inoltre, scegliendo un modello ibrido, è possibile regolare sia la lunghezza che quella dei capelli in modo semplice e veloce. L'unico svantaggio è che potrebbe volerci po' di pratica prima di riuscire a ottenere buoni risultati.

Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori tagliacapelli attualmente sul mercato e una pratica guida all'acquisto con tutti i fattori da valutare.

I 15 migliori tagliacapelli del 2021

Per stilare la classifica dei migliori tagliacapelli attualmente in commercio, abbiamo selezionato i modelli più venduti e meglio recensiti online, in particolare su Amazon. Di tutti troverete foto, principali caratteristiche tecniche, pro e contro emersi dalle recensioni degli utenti che li hanno provati e suggerimenti su dove acquistarli al prezzo più conveniente.

1. Braun MGK7020

Il migliore multifunzione

Il Braun MGK7020 è un dispositivo multifunzione, che permette non solo di tagliare i capelli, ma anche di regolare la barba, rifinire i contorni, radere il viso e il corpo, eliminare i peli dal naso e dalle orecchie. Ha quattro pettini rifinitori, per tagliare i capelli e la barba da 0,5 a 21 mm, e un accessorio per naso e orecchie. È impermeabile al 100%, quindi si può usare anche sotto la doccia. Funziona a batteria, senza fili, e un'ora di ricarica assicura un'autonomia di 100 minuti. Inoltre, ha la funzione di ricarica veloce in 5 minuti, sufficiente per un singolo utilizzo. La confezione include anche una base di ricarica, una pochette da viaggio e un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide.

Pro: è un prodotto multifunzione, ottimo sia per tagliare i capelli, sia per rasare viso e corpo e regolare la lunghezza della barba. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: questo tagliacapelli non ha nessuna recensione negativa su Amazon, quindi è davvero un ottimo prodotto. Solo pochi utenti l'hanno trovato leggermente rumoroso.

Lo consigliamo perché: ha un prezzo conveniente essendo un prodotto multifunzione. Consente di regolare la barba in molti modi differenti con precisione e dettaglio.

2. Philips HC3518/15

Il migliore con tecnologia DualCut

Il Philips HC3518/15 ha l'esclusiva tecnologia DualCut, che grazie a un gruppo di lame con doppia affilatura, riduce l'attrito e rende la rasatura più veloce. Inoltre, le lame sono in titanio e autoffilanti, non vanno affilate né lubrificate. Ha 24 lunghezze selezionabili e bloccabili, che vanno da 0,5 a 23 mm con scatti da 1 mm. Per tagliare i capelli molto spessi, ha un pulsante turbo. Funziona con e senza filo, con batteria ricaricabile che si ricarica in un'ora e ha un'autonomia di 120 minuti. La confezione include un pettine rifinitore regolabile per capelli, un pettine regolabarba aggiuntivo e una spazzolina per la pulizia.

Pro: le lame sono molto affilate, precise e resistenti. Funziona senza filo.

Contro: secondo alcune recensioni, per tagliare i capelli molto folti e spessi c'è bisogno di più passate.

Lo consigliamo perché: utilizza la tecnologia con doppia affilatura che consente una rasatura precisa e sicura.

3. Braun MGK3221

Il migliore 6 in 1

Anche il tagliacapelli Braun MGK3221 è un dispositivo tutto in uno, ottimo per tagliare i capelli, regolare la barba, radere il viso e il corpo. È dotato di due pettini rifinitori lunghi, per tagliare capelli e barba da 0,5 a 21 mm, due pettini fissi per rasare la barba a 1-2 mm, un rifinitore di precisione per definire i contorni, un rifinitore body per eliminare i peli del corpo e un accessorio per naso e orecchie. Ha 13 diverse impostazioni di lunghezza e lame ultra affilate in acciaio inossidabile. La confezione include: 1 tagliacapelli, 1 rifinitore naso e orecchie, 4 pettini e 1 alimentatore intelligente. La batteria offre 50 minuti di rifinitura con una ricarica di 10 ore.

Pro: è tutto in uno e può essere usato non solo come tagliacapelli, ma anche come regolabarba e rasoio, ha un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Contro: secondo alcune recensioni su Amazon, per tagliare i capelli e rasare tutto il corpo in una sola seduta la batteria dovrebbe avere una maggiore durata.

Lo consigliamo perché: è dotato di lame affilate di lunga durata per tagliare facilmente i peli più lunghi o spessi. Questo tagliacapelli Braun è più veloce, più affilato ed efficiente rispetto alla generazione precedente di tagliacapelli Braun.

4. Moser Wahl 1400-0458

Il migliore tradizionale

Il tagliacapelli Moser Wahl 1400-0458 è un modello classico del brand, lanciato sul mercato per la prima volta nel 1962 e rimasto da allora uno dei più venduti. Ha una lama da 46 mm, completamente in metallo e affilata al diamante, che combinata alla lama multi-click con cinque posizioni (da 1 a 3 mm) e al pettine con attacco variabile (4, 6, 9, 13, 16 e 18 mm) permette di tagliare i capelli alla lunghezza desiderata in modo estremamente preciso. Funziona con filo, per un'autonomia praticamente illimitata. La confezione include anche l'olio lubrificante e il pennello per la pulizia.

Pro: è molto potente e ha lame estremamente affilate e durevoli.

Contro: secondo alcune recensioni, è un po' pensante.

Lo consigliamo perché: è un classico tradizionale che assicura alte prestazioni di utilizzo.

5. Wahl Balding Clipper

Il migliore professionale

Il Wahl Balding Clipper è un tagliacapelli professionale. Funziona con filo e ha un potente motore a indotto oscillante da V5000. La testina di precisione cromata con Zero Overlap permette di tagliare i capelli da 0,4 mm a 40 mm ed è quindi ottima per realizzare tagli cortissimi e rasare a zero la testa. La confezione include diversi accessori, tra cui due rialzi da 1,5 mm e 4 mm, un coprilama, un pettine professionale, un olio per lubrificare le lame e un pennellino per la pulizia.

Pro: il tagliacapelli Wahl è uno strumento professionale, con motore molto potente e lame affilatissime, che assicurano un risultato impeccabile come dal barbiere.

Contro: secondo alcune recensioni su Amazon, per rasare la testa a zero bisogna o passare il tagliacapelli più volte o rifinire con la lametta.

Lo consigliamo perché: è un tagliacapelli professionale con una testina di precisione. Inoltre, la confezione include diversi accessori.

6. Braun HC5090

Migliore rapporto qualità/prezzo

Il Braun HC5090 ha lame in acciaio inossidabile, molto affilate e precise, ma allo stesso tempo sicure da utilizzare. È dotato di due accessori di rifinitura e ben 17 impostazioni di lunghezza, che permettono di creare otto stili corti (da 3 a 24 mm) e otto stili lunghi (da 14 a 35 mm). Senza pettine, si possono realizzare anche tagli extra corti. Funziona con o senza filo, con due batterie Ni-MH che si ricaricano completamente in un'ora e garantiscono 50 minuti di funzionamento. Il tagliacapelli è impermeabile e lavabile sotto acqua corrente. La confezione include una base di ricarica, due pettini, una spazzolina per la pulizia e un olio lubrificante per le lame.

Pro: le recensioni degli utenti su Amazon sono molto positive, perché questo tagliacapelli è preciso, facile da utilizzare e ha un buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: secondo alcune recensioni, non è adatto ad accorciare anche la barba.

Lo consigliamo perché: è molto semplice da utilizzare e allo stesso tempo consente di realizzare dei tagli precisi e netti.

7. Remington HC5035 Colour Cut

Il più accessoriato

Il Remington HC5035 Colour Cut ha ben 9 pettini di diverse lunghezze (da 0,5 a 2 mm) ognuno di un colore diverso per distinguerli facilmente. Ha anche dei pettini guida per le orecchie e altri utili accessori, tra cui delle forbici professionali, un pettine a denti stretti e una spazzolina per la pulizia. Le lame sono in acciaio inox e auto-affilanti, molto precise. Funziona con filo, per un uso costante.

Pro: ha tanti pettini di lunghezze diverse e individuare quello desiderato è facilissimo, grazie ai colori diversi. Il rapporto qualità-prezzo è molto buono.

Contro: secondo alcune recensioni, il motore non è molto potente.

Lo consigliamo perché: è semplice ed intuitivo da utilizzare grazie alle diverse colorazioni dei pettini che consentono di realizzare tagli di diverse lunghezze.

8. Panasonic ER-GB62-H503

Il migliore 2 in 1

Il Panasonic ER-GB62-H503 è due in uno, tagliacapelli e regolabarba. Ha lame in acciaio inossidabile molto resistenti, con un'angolazione di 45°, per un taglio preciso anche su capelli folti e barbe lunghe. Ha due pettini e diverse regolazioni di lunghezza, da 1 a 20 mm, mentre senza pettine è possibile rasare i capelli a 0,5 mm. Si può usare sia con filo che senza ed è completamente lavabile sotto acqua corrente. L'autonomia della batteria è di 50 minuti.

Pro: gli utenti che hanno recensito questo tagliacapelli su Amazon lo hanno trovato semplice da usare, preciso e silenzioso.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero gradito la presenza di più accessori in dotazione.

Lo consigliamo perché: è sia tagliacapelli che regolabarba. È facile da utilizzare e ha un motore silenzioso.

9. Philips HC9450/15

Il più preciso

Il Philips HC9450/15, grazie all'esclusivo sistema Slide, permette di selezionare la lunghezza desiderata tra più di 400 impostazioni diverse, che vanno da 0,5 a 42 mm, garantendo la massima precisione. Ha un sistema di pettini motorizzati, con tre pettini di diverse lunghezze: da 1 a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Le lame sono in titanio, un materiale più resistente dell'acciaio, e autoaffilanti. Il tagliacapelli è dotato di funzione auto-turbo, che aumenta la velocità automaticamente in caso di capelli molto folti e lunghi, e funzione di memoria, che memorizza l'ultima lunghezza di taglio utilizzata. Funziona senza fili, con batteria a litio ricaricabile, che garantisce fino a 120 minuti di autonomia con un'ora di ricarica.

Pro: ha tantissime impostazioni di lunghezza e una batteria con ben 120 minuti di autonomia dopo una sola ora di ricarica.

Contro: secondo alcune recensioni su Amazon, non riesce a rasare i capelli completamente alla prima passata, per ottenere l'effetto scalpo come con la lametta bisogna fare più passaggi.

Lo consigliamo perché: ha un sistema di pettini motorizzati con tre pettini di diverse lunghezze. Le lame sono realizzate in titanio, un materiale di ottima qualità.

10. Remington Genius HC5810

Il più resistente

Il Remington Genius HC5810 ha delle lame rivestite in ceramica e infuse con silice, un materiale molto resistente, che le rende affilate e durevoli nel tempo. Ha inoltre ben dieci pettini per regolare la lunghezza del taglio da 3 a 40 mm. Funziona senza filo, a batteria, e ha un'autonomia di circa 40 minuti con 90 minuti di ricarica. Nella confezione sono inclusi anche un pettine, delle forbici, uno spazzolino per la pulizia e un olio lubrificante per le lame.

Pro: ha lame molto affilate e resistenti ed è dotato di un buon numero di pettini.

Contro: secondo alcune recensioni, la batteria non ha una grande durata.

Lo consigliamo perché: è un tagliacapelli resistente grazie all'utilizzo di materiali di ottima qualità. È, inoltre, completo di ogni accessorio.

11. Philips HC5100/15 ProClipper

Il più economico

Il Philips HC5100/15 ProClipper ha lame Tip2Tip in acciaio inox, molto affilate e resistenti, ma allo stesso tempo delicate sulla pelle. Grazie alla levetta laterale, che permette di regolare la distanza tra le lame, e ai sette pettini a lunghezza fissa, è possibile sei diverse lunghezze di taglio (3,6,9,12,16,19 e 25 mm). Funziona con filo. La confezione include un paio di forbici, un pettine, un cappuccio di protezione lame, una spazzolina di pulizia e un olio lubrificante.

Pro: è molto economico, ma allo stesso tempo ha lame affilate e precise ed è dotato di numerosi accessori.

Contro: funziona con il filo che risulta essere molto lungo, ma consente maggiore libertà di movimento.

Lo consigliamo perché: è il più economico nonostante si tratti di un prodotto completo di tutti gli accessori necessari per realizzare un taglio perfetto.

12. Wahl Legend 08147-016

Il migliore per i professionisti

Il kit Wahl Legend 08147-016 è tra i preferiti dai professionisti in quanto consente di effettuare dei tagli di lunghezza variabile, da 0,5 a 2,9 mm. Inoltre, è dotato anche di 8 rialzi, 5 – 3 – 4,5 – 6 – 10 – 13 – 19 – 25 mm, grazie ai quali si riesce a coprire un'ampia varietà di tagli possibili. Ma non solo, perché questo tagliacapelli diventa anche un rasoio se vengono allentate le viti ed eliminato il blocco delle lame. Funziona con il filo e ha un motore elettromagnetico V9000 da 6000 g/m.

Pro: si tratta di un kit professionale ad un costo contenuto. Fa parte dei top di gamma, quindi è tra i primi tagliacapelli per qualità e precisione.

Contro: gli utenti che lo hanno acquistato sono soddisfatti delle caratteristiche e della qualità del prodotto.

Lo consigliamo perché: il tagliacapelli professionale Wahl Legend garantisce eccellenti prestazioni di taglio. Differisce dagli altri modelli grazie al motore potente e duraturo.

13. Wahl Magic 8148

Migliore qualità

Anche questo prodotto, il Wahl Magic 8148 è tra i migliori sul mercato. Rispetto al Legend, consente un range di taglio differente, che in questo modello varia da 0,8 a 2,5 mm. Inoltre, anche il motore differisce dal precedente ed è V5000 da 6000 g/m. In dotazione vi sono i pettini da 1,5 – 3 – 4,5 – 6 – 10 – 13 – 19 – 25 mm con la possibilità di realizzare una rasatura allentando le viti ed eliminato il blocco delle lame.

Pro: ha molte possibilità di taglio e consente anche di rasare con il blocco delle lame.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato come unico punto a sfavore la mancanza di una custodia, ma può essere acquistata separatamente.

Lo consigliamo perché: è un prodotto completo e professionale di ottima qualità. Ha un design leggero e senza cavi, pratico da maneggiare.

14. Philips QC5580/32

Il migliore per il fai da te

Il tagliacapelli Philips QC5580/32 è elettrico ed è dotato di una testina rotante a 180° che consente un facile utilizzo soprattutto per il fai da te. È cordless e consente una maggiore facilità di movimento. Ha un'autonomia di 60 minuti e può anche essere utilizzato con il filo. Consente un taglio di lunghezza da 0,5 a 15 mm. È possibile anche effettuare la rasatura a zero.

Pro: è di facile utilizzo e manovrabilità grazie alla testina rotante a 180° e la doppia funzionalità cordless e con filo.

Contro: alcuni utenti ritengono che non sia adatto per chi vuole regolare i propri capelli su lunghezze differenti.

Lo consigliamo perché: è perfetto per chi si taglia i capelli da solo grazie alla testino rotante e alla funzionalità cordless.

15. Moser Chrom Style Pro

Il miglior rifinitore

L'ultimo della nostra classifica è il Moser Chrom Style Pro. Si tratta di un ottimo rifinitore ad uso professionale dotato di lame in acciaio inossidabile che si sganciano con facilità. Consente una lunghezza del taglio da da 0,7 a 3 mm. Il motore è controllato da un processore e garantisce un taglio con potenza costante, indipendentemente dalla batteria. Ha una funzione di carica rapida che garantisce con 90 minuti di funzionamento. In dotazione nella confezione vi sono 4 pettini, da 3, 6, 9 e 12 mm, una base di ricarica, una spazzola per la pulizia e un flaconcino lubrificante.

Pro: è ad uso professionale e consente di rifinire con precisione il taglio. Ha un'autonomia di batteria elevata.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che per un ottimale mantenimento del prodotto bisogna lubrificare più volte le lame.

Lo consigliamo perché: ha una funzione di carica rapida e una buona autonomia della batteria. Consente di rifinire con precisione i tagli.

Come scegliere il miglior tagliacapelli

Abbiamo visto quali sono i migliori tagliacapelli del momento, vediamo ora come scegliere tra tutti quello più adatto alle proprie esigenze. Il primo fattore da valutare è il tipo di taglio, che dipende principalmente dalle lame. È importante anche tenere conto dell'alimentazione del tagliacapelli, che può essere con filo o senza, con batteria ricaricabile.

Non sottovalutate poi le dimensioni del tagliacapelli e la sua maneggevolezza. Sono importantissime anche le funzioni dell'apparecchio, che può fungere da semplice tagliacapelli, o anche da regolabarba e rasoio. Oltre alle funzioni, vi consigliamo di considerare anche gli accessori inclusi nella confezione. Infine, non dimenticate di tenere conto della marca del tagliacapelli e del rapporto qualità-prezzo nel complesso.

Taglio e lame

I primi fattori da considerare nella scelta del tagliacapelli sono il tipo di taglio e le lame. Per quanto riguarda il taglio, la caratteristica più importante è l'ampiezza del taglio, che di solito va dai 40 a 45 mm ed è maggiore di quella dei regolabarba. Più è ampio il taglio, più grande è la superficie che il tagliacapelli riesce a coprire in un solo passaggio e quindi più veloce sarà il taglio.

È importante tenere conto poi del materiale delle lame. I materiali più comuni sono:

acciaio inox , il più resistente, più affilato e anche più utilizzato;

, il più resistente, più affilato e anche più utilizzato; titanio , un materiale leggero, ma allo stesso tempo resistente. Offre un taglio molto preciso;

, un materiale leggero, ma allo stesso tempo resistente. Offre un taglio molto preciso; ceramica, il materiale più delicato sulla pelle, preciso nel taglio, ma meno resistente dell'acciaio e del titanio.

Oltre al materiale, incide molto sull'efficacia del taglio anche la forma delle lame. Alcuni tagliacapelli hanno lame dalle punte arrotondate, spesso rivestite con materiali morbidi, meno affilate ma anche più delicate di quelle appuntite, quindi perfette per chi ha la pelle sensibile e vuole tagliare i capelli molto corti.

Infine, bisogna valutare il range di taglio, cioè le lunghezze che si possono ottenere con i pettini regolatori. Di solito tutti i tagliacapelli includono nella confezione un certo numero di pettini regolatori, che incide anche sul prezzo. La maggior parte dei modelli ha una lunghezza minima di 0,4 mm, ma esistono anche alcuni tagliacapelli in grado di rasare a zero, come il Wahl Balding Clipper.

Alcuni tagliacapelli possono essere utilizzati come regolabarba, ma sono consigliati soprattutto a chi ha una barba molto lunga e folta, perché hanno lame più larghe e pettini più grandi dei regolabarba e quindi sono poco pratici sulla barba corta.

Alimentazione

I tagliacapelli possono avere tre tipi di alimentazione:

con filo,

a batteria (senza filo),

con filo e a batteria.

I tagliacapelli con cavo sono i più potenti, ma meno pratici di quelli senza filo. Di solito i tagliacapelli professionali funzionano con cavo, proprio perché necessitano di una potenza elevata.

I tagliacapelli a batteria, che funzionano solo senza filo, sono ricaricabili, molto pratici da usare e comodi da portare in viaggio. Hanno, però, una potenza minore. La batteria può essere a litio o Ni-Mh. Le migliori sono quelle a litio, perché si possono ricaricare anche quando non sono completamente scariche e non risentono dell'effetto memoria, che potrebbe con il tempo penalizzarne le prestazioni. Di solito l'autonomia dei tagliacapelli va da un minimo di 30 minuti a un massimo di 90 minuti con una carica completa.

Ci sono poi i tagliacapelli a batteria che funzionano anche con filo. Sono i più pratici, perché si possono usare senza filo quando sono carichi, ma si possono continuare a usare anche una volta scaricata la batteria, attaccando il cavo di alimentazione.

Dimensioni

Un fattore spesso sottovalutato è la dimensione del tagliacapelli, che influisce sia sulla sua praticità d'uso, sia sull'ampiezza del taglio. I tagliacapelli professionali sono di solito abbastanza grandi e pesanti, con un'ampiezza di circa 46 mm. Riescono a coprire ampie zone e sono molto potenti, ma anche poco precisi e non molto pratici da usare su se stessi, senza l'aiuto di qualcuno.

Se volete usare il tagliacapelli da soli, vi consigliamo di scegliere un modello leggero, non molto ingombrante e facile da manovrare.

Funzioni

I tagliacapelli sono degli strumenti molto semplici, che possono però avere delle funzioni extra. Le più utili, comuni soprattutto nei modelli a batteria, sono:

funzione Wet&Dry , per utilizzare il tagliacapelli sia su pelle asciutta che bagnata, anche sotto la doccia;

, per utilizzare il tagliacapelli sia su pelle asciutta che bagnata, anche sotto la doccia; funzione turbo , per aumentare il numero di giri al minuto e quindi la velocità del tagliacapelli;

, per aumentare il numero di giri al minuto e quindi la velocità del tagliacapelli; display digitale , che indica lo stato della batteria e in alcuni modelli avvisa anche quando è necessario pulire e/o lubrificare le lame;

, che indica lo stato della batteria e in alcuni modelli avvisa anche quando è necessario pulire e/o lubrificare le lame; indicatore di precisione , che indica a quale lunghezza stiamo tagliando i capelli;

, che indica a quale lunghezza stiamo tagliando i capelli; rifinitore, per tagliare i capelli con maggior precisione in alcuni punti, ad esempio lungo i bordi.

Accessori

Infine, è importante valutare il tipo e il numero di accessori inclusi nella confezione. I più utili sono:

base di ricarica , che permette di ricaricare in modo semplice e pratico i modelli a batteria;

, che permette di ricaricare in modo semplice e pratico i modelli a batteria; pettini regolatori di diverse dimensioni, per regolare la lunghezza del taglio;

di diverse dimensioni, per regolare la lunghezza del taglio; pettine e forbici da barbiere , per ritoccare il taglio in modo preciso;

, per ritoccare il taglio in modo preciso; custodia da viaggio , per portare il tagliacapelli in valigia;

, per portare il tagliacapelli in valigia; kit di manutenzione, che di solito comprende una boccetta d'olio lubrificante e un pennello per la pulizia delle lame.

Dove comprare i tagliacapelli

Potete acquistare i tagliacapelli in tutti i negozi di elettrodomestici più forniti, come Mediaworld, ma anche su Amazon, dove c'è una vasta scelta di tagliacapellidi ogni tipo e prezzo, inclusi quelli che abbiamo selezionato per la nostra classifica.