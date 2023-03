Le 7 migliori penne 3D del 2023: la classifica con guida all’acquisto Le migliori penne 3D del 2023 in commercio, con le caratteristiche per poterle confrontare e quindi scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Abbiamo selezionato le marche migliori, tra cui: 3Doodler, Polaroid e Dikale.

La nostra top 7

Le penne 3D sono dei dispositivi che permettono di scrivere, disegnare e creare oggetti in tre dimensioni. Per farle funzionare, si inserisce un filamento di materiale plastico all’interno delle penne, che viene riscaldato da un meccanismo interno. Quando raggiunge la temperatura giusta, la plastica viene estrusa dalla punta o ugello del dispositivo, per iniziare a creare strutture 3D. I filamenti di materiale plastico più comuni e usati per far funzionare la penna sono: ABS, robusto e resistente, fonde a temperatura più alte; PLA, leggero e flessibile, fonde a temperature più basse. Il primo tipo è più utile per creare oggetti duraturi nel tempo, mentre il secondo per strutture meno complesse e più semplici.

Si possono quindi creare oggetti piccoli e grandi, semplici e complessi come le decorazioni o i braccialetti, insomma il limite è la fantasia. Di certo, i bambini ne hanno molta e sono loro i principali utilizzatori delle penne 3D. Usandole, i vostri figli possono stimolare la loro creatività, ma per riuscirci a dovere bisogna dotarli del dispositivo giusto. Quindi la penna adatta a loro deve essere leggera e maneggevole, con pochi pulsanti e deve avere un'estrusione costante e continua, per rendere più semplice la creazione degli oggetti in tre dimensioni. Inoltre, è consigliato l'uso di prodotti compatibili con il PLA, perché più semplice da estrudere e adoperare.

Niente vieta agli adulti di poter utilizzare le penne 3D, infatti ne esistono alcune specifiche per i professionisti, che consentono di effettuare delle regolazioni sulla temperatura e sulla velocità di estrusione del filamento. In aggiunta, hanno anche ugelli di diametro differente, ottimi per personalizzare gli oggetti in tanti modi diversi. Per i professionisti, inoltre, è meglio usare dispositivi compatibili con tanti tipi di filamenti, così da creare strutture più complesse e dettagliate.

In generale, esistono penne 3D compatibili con entrambi i tipi di filamenti, oppure compatibili solo con uno dei due. Esistono prodotti più semplici o difficili da usare a seconda delle funzionalità. Per aiutarvi a scegliere i più adatti alle vostre esigenze, quindi, abbiamo individuato le sette migliori penne 3D, considerando non solo i filamenti, ma anche la tipologia di utilizzo, la temperatura, la velocità di estrusione e le marche, come 3Doodler e Polaroid.

Penna 3D di Filapen

La migliore penna 3D in assoluto

È consigliato per: bambini, ragazzi, adulti; l'uso di filamenti PLC che sono resistenti e durevoli nel tempo.

Filamento: PLC.

Temperatura: 75-100 gradi.

Pro: la penna 3D è facile da usare per prolungati periodi di tempo e consente di costruire strutture resistenti grazie all'uso del PLC.

Contro: non si evidenziano particolari problemi negativi.

La penna 3D di Filpen permette di realizzare facilmente strutture semplici, complesse, robuste e durature nel tempo. Tra le caratteristiche, sottolineiamo l'uso del PLC per creazioni più complesse e anche l'uso di un ugello ad alta precisione, adatto per personalizzare maggiormente le strutture. Inoltre, la penna è dotata di un cavo USB lungo 1,5 metri, per poter disegnare lontano dalle prese di corrente e senza adattatore. In aggiunta c'è uno schermo LCD per monitorare la temperatura.

MYNT3D

Migliore penna 3D professionale

È consigliato per: i professionisti che vogliono creare progetti e prototipi facilmente in 3D, grazie alle regolazioni della temperatura e della velocità di estrusione per un controllo migliore; personalizzare i progetti e i prototipi grazie ai filamenti con effetti diversi.

Filamento: ABS e PLA, con effetti di legno e bronzo.

Temperatura: ABS a 210 gradi; PLA a 175 gradi.

Pro: la penna 3D consente ai professionisti di progettare e creare oggetti facilmente tramite la funzione di avanzamento variabile, che consente di cambiare velocità mentre si disegna.

Contro: se volete iniziare a usare una penna 3D, vi consigliamo altri prodotti più semplici.

Le penne 3D professionali sono fatte per migliorare la personalizzazione delle strutture in tre dimensioni, offrendo a chi le usa la possibilità di creare strutture complesse. A tal proposito, vi suggeriamo MYNT3D che permette di progettare facilmente grazie alle regolazioni della temperatura e della velocità di estrusione modificabile mentre si sta disegnando. Le regolazioni sono visibili sull'ampio display Oled. Inoltre, i diversi tipi di filamenti usati, consentono di ottenere effetti come il bronzo o il legno, così da migliorare la qualità complessiva del progetto. In aggiunta, è dotata di ugelli a ultrasuoni che evitano l'intasamento consentendo di essere usati per una lunga durata. Gli ugelli hanno anche un diametro differente, così garantiscono una cura del dettaglio maggiore.

Penna 3D di KreativKids

Migliore penna 3D per bambini

È consigliato per: i bambini dai cinque anni in su che possono usarlo facilmente grazie alla sua leggerezza e alla sua maneggevolezza.

Filamento: PLA, ABS.

Temperatura: ABS a 210 gradi; PLA a 170 gradi.

Pro: la penna 3D stimola la creatività tramite l'uso di filamenti con colorazione differente ed è facile da usare poiché leggera per i bambini.

Contro: la velocità di estrusione in generale è molto alta, quindi consigliamo di impostarla più bassa.

Leggera e maneggevole, una penna 3D per bambini è l'ideale per stimolare la creatività dei vostri figli, rendendoli autori di piccoli capolavori, magari iniziandoli a una carriera artistica. Quindi vi suggeriamo la penna 3D di KreativKids, che all'acquisto consente di usare filamenti PLA di 20 colorazioni differenti, per non dare limiti alla fantasia. L'uso del PLA è ottimo per i bambini, perché più flessibile e facile da estrudere rispetto all'ABS. In aggiunta, si può vedere la temperatura su uno schermo LCD e se la penna non viene utilizzata per tre minuti va in standby raffreddandosi.

Penna Super 3D

Migliore penna 3D su Amazon

È consigliato per: bambini, ragazzi e adulti; chi cerca un prodotto compatibile con tutte le termoplastiche per realizzare strutture sia semplici che complesse.

Filamento: ABS, PLA e tutte le altre termoplastiche con filamento da 1,75 mm.

Temperatura: ABS a 230 gradi, PLA a 140 gradi.

Pro: la penna 3D è molto versatile perché permette di essere utilizzata con tutti i tipi di termoplastiche.

Contro: i bambini necessitano di una supervisione iniziale, ma in breve tempo potranno imparare a usarla da soli

La Penna Super 3D è al primo posto nei bestseller di Amazon relativamente alla categoria "Penne per stampa 3D". Infatti, secondo gli utenti, la possibilità di utilizzare diversi tipi di filamenti e non solo i soliti ABS e PLA, permette di lavorare meglio dando maggiori personalizzazioni al lavoro. Inoltre è possibile modificare la velocità di estrusione, visibile tramite display, così da avere un controllo maggiore soprattutto se la penna è usata dai bambini. I vostri figli infatti non troveranno problemi a usare il dispositivo da soli, una volta trovato il giusto equilibrio tra potenza e controllo.

3Doodler Create+

Migliore penna 3D di 3Doodler

È consigliato per: le persone dai 14 anni in su; ottenere l'estrusione con una temperatura più bassa così da avere una fuoriuscita del filamento più stabile e senza intoppi indipendentemente dalla velocità.

Filamento: ABS, PLA , TPU flex e Wood.

Temperatura: circa 190 per ABS; circa 180 per PLA; circa 100 per TPU flex.

Pro: la penna 3D consente di lavorare senza fermare il proprio ritmo grazie ai comandi per la regolazione della velocità di estrusione.

Contro: non possono essere usati filamenti di terze parti ma solo di 3Doodler. I filamenti però consentono di usare la penna a temperatura più basse, inoltre sono di maggiore qualità.

3Doodler è un'azienda americana che ha commercializzato la prima penna 3D della storia. Ad oggi ha venduto più di 2,5 milioni di prodotti legati alla creazione di oggetti in tre dimensioni in tutto il mondo. Tra le penne 3D vi suggeriamo 3Doodler Create+, che permette di disegnare strutture 3D a mano libera o tramite stencil con grande facilità. Infatti, anche ad alte velocità, l'estrusione non sbilancia i movimenti, anzi il controllo è sempre ottimale, così da essere precisi al dettaglio. Inoltre, la bassa temperatura delle termoplastiche usate garantisce un indurimento quasi immediato da parte del filamento, così da dare subito una forma alle proprie creazioni, senza dover aspettare alcuni minuti. In più, i filamenti sono sviluppati da 3Doodler quindi sono di qualità certificata e garantiscono effetti diversi. La penna dispone di ugelli di diverso diametro, così da personalizzare maggiormente le creazioni. Ancora, può essere usata anche fuori casa grazie al cavo USB da 2 metri.

Polaroid Play+ 3D

Migliore penna 3D di Polaroid

È consigliato per: bambini, ragazzi e adulti; la possibilità di utilizzare tanti tipi di filamenti PLA così da aumentare le personalizzazioni delle strutture 3D; avere tre livelli di velocità durante l'estrusione.

Filamento: in confezione trovate il PLA tradizionale, ma la penna può usare anche PLA con effetti Deluxe Silk, Multi-Color, Glow-in-the-Dark, P-Wood.

Temperatura: 190-210 gradi.

Pro: la penna 3D permette di personalizzare con tanti effetti le creazioni tramite l'uso di vari tipi di PLA, estrudibili al meglio tramite le tre velocità di estrusione regolabili.

Contro: nella confezione non è presente l'adattatore, problema risolvibile acquistandone uno da 5 volt e 2 ampere.

Polaroid è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti 3D, che si distingue per la possibilità di utilizzare diversi materiali PLA per le proprie penne. Tra tutte vi consigliamo Polaroid Play+ 3D, un dispositivo che permette un'ampia scelta per modificare come più volete le vostre strutture, grazie all'uso di vari PLA che consentono un effetto fosforescente, multicolore, legno o seta. Inoltre, la creazione degli oggetti in 3D è personalizzabile fin nei minimi dettagli tramite le tre modalità di impostazione per la velocità: rapida per ridurre i tempi di riempimento di una grande superficie; normale per un'estrusione più costante e senza arresti anomali; leggera per disegnare verticalmente per aria e non su una superficie. La penna può essere usata lontano dalle prese di corrente tramite un cavo USB di 1,5 metri.

Dikale

Migliore penna 3D di Dikale

È consigliato per: chi ha dagli otto anni in su; chi vuole dare una forma agli oggetti in modo più rapido e agevole, infatti quando il filamento fuoriesce dall'ugello, l'indurimento da parte del materiale è quasi immediato.

Filamento: PLA, ABS.

Temperatura: ABS a 210-235 gradi, PLA a 160-210 gradi.

Pro: la penna 3D prevede un indurimento più veloce da parte del materiale che fuoriesce dall'ugello, così da essere più rapidi nella costruzione degli oggetti in 3D.

Contro: si possono usare solo filamenti prodotti da Dikale, che sono contenuti nella confezione.

Dikale è un'azienda nata nel 2014 per la produzione di penne 3D, col tempo è cresciuta arrivando a produrre filamenti per penne e stampanti, oltre che vari accessori come gli stencil per il disegno. Tra tutti i suoi dispositivi, vi consigliamo la penna 3D Dikale DKL-DE-02A-01 che permette una velocità senza pari nella costruzione di oggetti in tre dimensioni. Infatti, il filamento ci mette poco tempo a indurirsi, così potete creare rapidamente le strutture che avete in mente a mano libera o negli stampini, dando subito una forma ben definita. Inoltre, la penna è dotata di uno schermo LCD che dà informazioni riguardanti il tipo di filamento caricato, la temperatura e la velocità di estrusione.

Come scegliere una penna 3D

Per scegliere la migliore penna 3D che si adatti alle vostre esigenze, bisogna considerare attentamente il materiale e il tipo di filamenti inseribili per il suo funzionamento. In seguito, si guarda alla temperatura e alla velocità di estrusione, poi ancora all'ugello, alla compatibilità e alla presenza dello schermo per visualizzare diverse informazioni, inoltre anche le marche sono importanti perché garantiscono qualità.

Materiale e filamenti

Il materiale usato per far funzionare la penna 3D è la termoplastica, ovvero un polimero che può essere fuso e rimodellato più volte. I filamenti di termoplastica più usati sono:

ABS o acrilonitrile-butadiene-stirene, usato per la sua leggerezza e robustezza. Le sue caratteristiche lo rendono meno fragile e quindi migliore per essere soggetto ad alte temperature.

PLA o acido polilattico, usato perché estrudibile a temperature inferiori e per la sua flessibilità. Inoltre, è ottenuto da composti biodegradabili e quindi ecologici. Tuttavia, a causa della sua flessibilità, il PLA è meno resistente rispetto all'ABS, quindi tende maggiormente a rompersi.

Oltre a ABS e PLA, esistono anche termoplastiche usate, le più comuni sono: PCL o PLC o policaprolattone, un polimero semicristallino sintetico biodegradabile con elevata stabilità termica e buona resistenza nei confronti dei solventi, permette di essere usato a temperature più basse; TPU flex o poliuretano termoplastico, è una termoplastica che combina i vantaggi di ABS e PLA ad una temperatura più bassa, permettendo agli oggetti 3D flessibilità ed elasticità.

Temperatura

Quando il materiale sotto forma di filamento viene immesso nella penna 3D, viene riscaldato a una certa temperatura per permettere l'estrusione. Nel caso dell'ABS, è necessaria una quantità di calore maggiore in un range che va dai 240 ai 300 gradi per estrudere il filamento, mentre il PLA ha bisogno di una temperatura che va dai 190 ai 210 gradi, quindi decisamente più bassa. Vi consigliamo sempre di guardare attentamente le specifiche dei produttori, che vi indicano le temperature giuste per un'estrusione ottimale.

Velocità d'estrusione

La velocità di estrusione indica la velocità con cui il filamento fuoriesce dall'ugello. Molte penne 3D permettono di modificare la velocità d'estrusione per soddisfare le esigenze di progetto. Per avere più precisione, sarà necessario stabilire una modalità più lenta, così da curare al meglio ogni dettaglio, invece una velocità maggiore serve per andare più rapidamente e meno nel dettaglio, ad esempio nel riempimento di ampie aree di superficie. In generale, la penna 3D deve garantire costanza nell'estrusione del filamento, così da restituire equilibrio tra potenza e controllo quando viene usata.

Ugello

L'ugello è la punta della penna 3D, da cui fuoriesce il materiale riscaldato internamente. I prodotti di maggiore qualità e per i professionisti, includono diversi tipi di ugelli, con dimensioni diverse, per aumentare la personalizzazione delle strutture 3D, migliorando la precisione e la cura del dettaglio.

Compatibilità

La compatibilità di una penna 3D indica quali filamenti possono essere inseriti all'interno del dispositivo, quindi se si usa una penna funzionante solo per ABS, non si può usare il PLA e viceversa. Inoltre, alcune aziende sviluppano dei filamenti controllati e certificati con qualità premium, così da obbligarvi a comprare solo i loro prodotti, altrimenti il dispositivo è soggetto a rotture. Vi consigliamo di guardare le specifiche del produttore per non sbagliare e compromettere la penna.

Schermo

La presenza di uno schermo LCD o Oled su una penna 3D consente di analizzare una serie di informazioni utili per creare gli oggetti in tre dimensioni: materiale del filamento caricato; temperatura di fusione del filamento; velocità di estrusione.

Marche

Quando acquistate una penna 3D è bene guardare anche le marche. Ce ne sono alcune che garantiscono grande qualità, su tutte 3Doodler. Questa azienda ha commercializzato la prima penna 3D della storia e non si è più fermata. Infatti, produce alcuni tra i dispositivi migliori al mondo, per tutti, professionisti compresi. Inoltre, ci sono anche altre marche da dover considerare, che sono riuscite a creare prodotti dal grande valore, tra cui: Polaroid, Dikale, MYNT3D, Filapen e KreativKids.

Come usare la penna 3D

La penna 3D ha un funzionamento simile a quello di una penna normale, ma invece dell'inchiostro usa un materiale filamentoso che viene estruso dalla sua punta, così da poter scrivere, disegnare e creare oggetti in 3D. Per capire meglio come usarla, ecco alcuni passaggi utili:

collegare la penna 3D alla corrente, tramite adattatore o usando un cavo USB.

accendere tramite pulsante la penna 3D.

se c'è il pulsante apposito, regolare la temperatura prima di inserire il filamento.

inserire il filamento che viene riscaldato dal meccanismo di riscaldamento interno.

attendere la fine del riscaldamento, di solito segnalato da una luce verde.

una volta finito il riscaldamento, premere un pulsante per la fuoriuscita del filamento, che è semiliquido.

iniziare a creare l'oggetto in 3D, considerando che in breve tempo il filamento si solidifica dando forma alla vostra creazione.

