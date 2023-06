Quanto dura la convalescenza dopo la laparotomia: le tappe della degenza di Papa Francesco Papa Francesco ha trascorso una prima notte tranquilla in ospedale, dopo l’intervento di laparotomia per trattare un laparocele. Ecco cosa sappiamo su degenza e convalescenza a seguito di un’operazione di questo tipo.

Nel primo pomeriggio di giovedì 7 giugno Papa Francesco è stato sottoposto a un intervento di laparotomia per il trattamento di un laparocele incarcerato. L'operazione, durata circa tre ore ed eseguita presso il Policlinico Gemelli di Roma dall'equipe guidata dal professor Sergio Alfieri, è perfettamente riuscita e non sono emerse complicanze, tanto che il medico durante la conferenza post operatoria ha dichiarato che il Santo Padre ha già “scherzato con lui”. Ciò nonostante si tratta di un intervento chirurgico in anestesia generale non semplice, che richiede una convalescenza più lunga rispetto alla tecnica della laparoscopia; viene infatti eseguita ad addome aperto, a differenza della seconda che si basa su piccole incisioni.

La degenza in ospedale in genere è di poco meno di una settimana, come spiegato dal Gruppo San Donato, ma naturalmente la durata è influenzata dalle caratteristiche del singolo paziente, come ad esempio l'età e le comorbidità. Papa Francesco ha recentemente compiuto 86 anni e soffre di gonalgia, inoltre nel 2021 fu operato al colon (sempre dal professor Alfieri) per una stenosi diverticolare sintomatica. La convalescenza richiede un tempo significativo e può protrarsi fino a un paio di mesi, come spiegato al Quotidiano Nazionale dal professor Francesco Corcione, presidente emerito della Società Italiana di Chirurgia (SIC) e responsabile della Chirurgia presso la Clinica Mediterranea di Napoli. Ecco cosa sappiamo sulle tappe della degenza del Papa.

Dopo quanto tempo il Papa uscirà dall'ospedale

Al momento non è stata ancora decisa la data in cui Papa Francesco potrà lasciare la sua stanza al Policlinico Gemelli, tuttavia sono state rilasciate alcune informazioni sibilline. Matteo Bruni, il responsabile della Sala Stampa del Vaticano, durante la conferenza post operatoria col professor Alfieri ha infatti confermato che le udienze del Santo Padre successive al 18 giugno sono al momento confermate. Ciò significa che resterà a riposo ancora per una decina di giorni, prima di riprendere il lavoro.

È facile pensare che non li trascorrerà tutti all'ospedale e che verranno rispettati i tempi tipici della degenza legati al trattamento di un laparocele, che ricordiamo essere un'ernia a livello di una cicatrice dovuta a un precedente intervento chirurgico (Papa Francesco è stato operato più volte all'addome).

Il Gruppo San Donato specifica che normalmente questa degenza dura 5 – 6 giorni, mentre il Policlinico Gemelli indica un ricovero di 2 giorni; la durata, lo ribadiamo, è legata alle condizioni del paziente e come spiegato dal professor Alfieri si valuterà in base al decorso post operatorio del Santo Padre, che ha trascorso una prima notte tranquilla. È ipotizzabile che entro il 15 giugno possa essere già tornato alla sua residenza presso la Casa di Santa Marta, dove Bergoglio vive sin dal 2013. Al momento, comunque, non vi sono certezze.

Per quanto tempo dovrà indossare la fascia all'addome

Dopo un intervento di laparotomia per il trattamento di un laparocele è consuetudine che i pazienti debbano indossare una pancera, tecnicamente nota come “ventriera elastica contenitiva”. In generale questa fascia elastica è utile a mantenere fermo a e riposo il sito operatorio sull'addome, ma è di aiuto anche alla stabilizzazione della protesi innestata nella parete intestinale (necessaria per mantenere in sede i visceri).

Come spiegato al Quotidiano Nazionale dal professor Pierluigi Fracasso, dirigente medico presso l'Unità di Gastroenterologia dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, il Papa dovrà indossare questa fascia elastica contenitiva per almeno un mese. Il Gruppo San Donato specifica che per il primo mese la pancera (o panciera) va indossata giorno e notte, mentre nella fase successiva della convalescenza va tenuta soltanto durante il giorno. Come sempre si tratta di indicazioni di massima e i medici curanti del Santo Padre decideranno le tempistiche sulla base del caso specifico.

Quando potrà tornare a camminare

Non è chiaro quando Papa Francesco potrà tornare a camminare dopo l'intervento di laparotomia. La ragione non risiede solo nel normale decorso post operatorio, ma anche dalla gonalgia (dolore al ginocchio) e dagli altri “acciacchi” dovuti all'età che hanno costretto spesso il Santo Padre a far uso della carrozzina. Sarà un processo graduale deciso di concerto con i medici curanti, che probabilmente richiederà alcune settimane. Ciò che è certo è che Bergoglio dovrà restare a riposo, non dovrà fare sforzi fisici e al massimo potrà dedicarsi a qualche breve passeggiata nel prossimo periodo di convalescenza.