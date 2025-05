video suggerito

Quanto durerà il Conclave: per l'IA sarà più lungo di quello che ha eletto Papa Francesco Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale una previsione sulla durata del Conclave. Secondo il modello 4,5 di ChatGPT per eleggere il nuovo Pontefice dovrebbe volerci parecchi giorni, molti di più di quelli che sono stati necessari per Papa Francesco.

A cura di Valerio Berra

Il Conclave è cominciato mercoledì 7 maggio 2025. Il più lungo della storia si è tenuto a Viterbo, tra il 1268 e il 1271. Oltre 1.000 giorni di confronti in cui tra l’altro sono state decise anche molte delle norme che hanno poi condizionato i Conclave successivi. Per eleggere gli ultimi Pontefici è bastato molto meno. Due giorni per Papa Francesco, due giorni per Benedetto XVI, tre giorni per Giovanni Paolo II. Giusto Pio XI nel 1922 ha alzato un po’ la media: 5 giorni e 14 scrutini.

Difficile fare una previsione su quanto durerà il nuovo Conclave. I cardinali elettori sono arrivati a Roma negli ultimi giorni. Per la maggior parte sono stati creati da Papa Francesco, 107 su 133 votanti, quindi sono alla loro prima elezione Pontificia. Molti, riportano le cronache, non si conoscevano e quindi hanno avuto bisogno di tempo per capire come muoversi.

Noi abbiamo provato a fare una previsione con l’intelligenza artificiale. Abbiamo usato ChatGPT 4.5, uno degli ultimi modelli sviluppati da OpenAI. Negli ultimi giorni abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale anche chi sarà il prossimo Pontefice e quale nome sceglierà per il suo Pontificato. Trovate tutto nei link che vedete nel testo.

Questa volta abbiamo trovato l’intelligenza artificiale abbastanza determinata. Rispetto al solito non c'è stato bisogno di forzare una risposta. Da quello che ci dice ChatGPT questo potrebbe essere un Conclave parecchio lungo. Vi lasciamo qui la risposa completa:

“La mia stima, quindi, sarebbe che il Conclave attuale duri circa 5-6 giorni, in linea con la media recente, con una possibile elezione entro una settimana. Se ci fossero difficoltà significative nel raggiungere un consenso, potrebbe allungarsi oltre i 7 giorni, ma è meno probabile, soprattutto dato che c'è un ampio gruppo di cardinali che potrebbero trovare un accordo rapidamente”.