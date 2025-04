video suggerito

L’intelligenza artificiale ha previsto chi sarà il nuovo Papa: il nome è italiano Abbiamo chiesto a ChatGPT di fare una previsione su chi verrà eletto al prossimo Conclave. La scelta fatta dall’intelligenza artificiale per il successore di Papa Francesco è ricaduta su un cardinale italiano. Per questo test abbiamo usato il modello ChatGTP – 4o. I risultati, come sempre, vanno presi con attenzione. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

253 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la morte di Papa Francesco è iniziata una fase di transizione nella Chiesa. È un periodo che prevede dei passaggi molto precisi. La Constatazione delle Morte, il funerale del Pontefice, il Conclave e poi dopo la fumata bianca l’elezione del nuovo Papa. Manca ancora tempo al Conclave, non si riunisce prima di 15 giorni dalla morte del Pontefice. Eppure, come sempre, sono già cominciate le speculazioni su chi potrà essere il successore di Papa Francesco.

La domanda è semplice quindi. Chi sarà il prossimo Papa? Tutti i vaticanisti delle testate più importanti stanno cercando di capire che in che direzione andrà la Chiesa con il Conclave. Noi lo abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di ChatGPT, nello specifico al modello ChatGPT-4o.

Certo, come sempre invitiamo a prendere i risultati con calma e attenzione. ChatGPT elabora tutte le informazioni a sua disposizione ma poi lascia sempre spazio ai dubbi. La prima cosa che ci dice è: “La storia dei conclavi ha dimostrato che l'elezione papale può riservare sorprese”.

ChatGPT prevede il prossimo Papa

La scelta di ChatGPT alla fine è ricaduta sul cardinale Pietro Parolin. Classe 55, Parolin al momento ricopre l’incarico di Segretario di Stato della Santa Sede. Le ragioni elencate da ChatGPT per la sua elezione ruotano attorno a due punti: esperienza e moderazione. Vi lasciamo qui sotto le principali.

“Parolin è il "ministro degli esteri" del Vaticano da oltre un decennio. Ha gestito dossier estremamente delicati, come i rapporti con la Cina, il Medio Oriente e l'Ucraina. Questo profilo lo rende il candidato più "statista" del gruppo”. “È moderato: né apertamente progressista né ultraconservatore. Potrebbe rappresentare un ponte tra le due principali correnti nel Collegio cardinalizio, che spesso cercano una figura di equilibrio”.

Come sempre tutto quello che dice ChatGPT va letto con attenzione. Anche in questo caso. Il chatbot sviluppato da OpenAI infatti parla anche del fatto che Parolin sia italiano: “Dopo due papi non italiani (Benedetto XVI tedesco e Francesco argentino), alcuni cardinali potrebbero spingere per un ritorno a una figura italiana, purché abbia un respiro globale”.

ChatGPT dimentica che l’elenco dei Papi non italiani è un po’ più lungo, visto che oltre a Papa Francesco e Papa Benedetto XVI bisogna aggiungere all’elenco anche Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyła. Polacco. Di fatto l'ultimo papa italiano è stato Giovanni Paolo I, nato Albino Luciani, il suo pontificato è durato 33 giorni.

Gli altri candidati elencati da ChatGPT

Oltre al cardinale Pietro Parolin, ChatGPT ha elencato una serie di possibili candidati papabili. Più o meno probabili. Li riportiamo tutti qui sotto:

Luis Antonio Tagle (Filippine, 67 anni)

(Filippine, 67 anni) Matteo Zupp i (Italia, 69 anni)

i (Italia, 69 anni) Peter Turkson (Ghana, 76 anni)

(Ghana, 76 anni) Péter Erdő (Ungheria, 72 anni)

(Ungheria, 72 anni) Robert Sarah (Guinea, 79 anni)

(Guinea, 79 anni) Jean-Marc Aveline (Francia, 66 anni)