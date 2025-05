video suggerito

Perché Papa Leone XIV in due giorni ha già più follower di Papa Francesco L’account ufficiale @Pontifex ora ha più di 12 milioni di follower sui social. In due giorni Papa Leone è riuscito a mettere insieme più follower di Papa Francesco. Al netto della curiosità per il nuovo Pontefice ci sono un po’ di ragioni dietro questo successo: una riguarda il Paese in cui è nato Robert Francis Prevost. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

Bastassero i numeri, Papa Leone XIV sarebbe già il Pontefice più popolare nella storia della Chiesa. Certo. Con Papa Giovanni Paolo II non c’erano i social e con Papa Benedetto XVI muovevano giusto i primi passi. Eppure nel giro di due giorni Papa Leone XIV è riuscito ad accumulare oltre 12 milioni di follower sul suo account Instagram, circa il 20% in più di quelli accumulati da Papa Francesco in tutto il suo Pontificato.

Certo. Non basta questo per dire che Papa Leone XIV sia più popolare di Papa Francesco. Eppure qualcosa sul nuovo Papa la può dire. L’elezione di Papa Leone XIV è stata la prima in diretta social. La prima accompagnata da una lunga serie di meme su TikTok. La prima con cui gli utenti hanno giocato con l’intelligenza artificiale per creare e riprodurre nuove contenuti.

I dati dei social di Papa Leone XIV

Mentre scriviamo questo articolo Papa Leone XIV ha già 12,7 milioni di follower su Instagram. Una crescita che a memoria non ha molti precedenti nella storia dei social. Forse nemmeno Khaby Lame ai tempi del suo successo globale era riuscito a fare tanto. L’account di Papa Francesco, @Franciscus, è fermo a 10,5 milioni di follower. Secondo i media vaticani il suo profilo rimarrà fermo, una memoria digitale che resterà sui social.

Il profilo di The Pope, come iniziano a chiamarlo i giornalisti, ha già parecchi contenuti. Ci sono un paio di post, dei Carousel di immagini, e qualche Story. Al momento due su tre sono dedicate all'incontro con Sinner. La sezione Reel è vuota ma in compenso è stata lasciata aperta quella per i tag. Se taggate l’account @Pontifex potrete trovare tutte le foto in cui è stato aggiunto. Forse qui il social media manager ha dato un po’ troppa fiducia agli utenti.

Al netto del rumore sui social, per capire i numeri dietro l'account Instagram di Papa Leone XIV è bene ricordarsi da dove arriva Robert Francis Prevost. Possiamo immaginare che il successo di Papa Leone sia legato anche alla curiosità del pubblico statunitense, tra i bacini di utenti più importanti di Instagram. Papa Leone XIV è il primo Papa nella storia della Chiesa mad in USA. Sarà anche il primo a pubblicare un video su TikTok?