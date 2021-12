Quante vite salva l’obbligo di mascherine Nuove prove dimostrano che l’uso delle mascherine riduce significativamente il numero di nuovi casi settimanali, di ricoveri e i decessi.

A cura di Valeria Aiello

Il vertiginoso aumento dei casi di Covid, guidato dalla variante Delta e dall’emergere della variante Omicron, sta portando diversi Paesi a introdurre una serie di misure volte a contrastare la diffusione del virus e ad “appiattire” il più possibile la curva epidemica. Su tutte, l’obbligo di mascherine nei luoghi pubblici, per il quale nuove prove supportano l’efficacia nel prevenire le infezioni e ridurre significativamente le morti per Covid. Una recente analisi, in particolare, ha calcolato il numero di vite salvate dall’uso delle mascherine negli Stati Uniti e quante se ne sarebbero potute salvare se tutti gli Stati avessero introdotto l’obbligo a partire dall’aprile 2020.

Fino al 19 dicembre 2020, stimano i ricercatori, l’uso mascherine ha salvato 87mila vite negli Stati Uniti, ma se ci fosse stato l’obbligo in tutti gli stati, sarebbero stati evitati altri 58mila decessi. I dati hanno inoltre mostrato che l’uso delle mascherine ha ridotto di un terzo la media dei casi settimanali di Covid, dimezzato i ricoveri ospedalieri e abbassato di un quarto il numero dei decessi per Covid.

Potenziali vite salvate dall’obbligo di mascherine negli Stati Uniti / FMI

“L’entità dell’effetto dell’uso delle mascherine e di come questa misura è stata introdotta dai diversi Stati è grande – hanno indicato di ricercatori – . Nello stesso periodo, i decessi per Covid negli Stati Uniti sono stati circa 309.000, anche se è probabile che si tratti di una stima inferiore”.

Rispetto a un anno fa, la diffusione dei vaccini anti Covid rappresenta un importante passo avanti nella battaglia contro la pandemia. Ci sono però alcune prove che indicano che nuove varianti del virus possono in parte sfuggire a un’immunità preesistente o indotta dai vaccini. “Questo, unito all’esitazione nei confronti del vaccino in alcune parti del mondo, ha riportato al centro il dibattito sull’obbligo di mascherine – rilevano gli studiosi – . L’esperienza del 2020 ci ha fornito dati preziosi sull’uso, anche se utilizzarli per avere stime attendibili non è banale”.