Pepper X è il peperoncino più piccante del mondo, record distrutto: brucia più dello spray anti orso Il Guinnes Wolrd Record ha appena assegnato al Pepper X il titolo ufficiale di peperoncino più piccante del mondo. La nuova cultivar ha un livello estremo di capsaicina e ha letteralmente disintegrato il precedente record detenuto dal famoso peperoncino Carolina reaper. Supera nettamente anche lo spray anti orso.

A cura di Andrea Centini

Pepper X. Credit: Jack / wikipedia

Quello che fino ad oggi era considerato il peperoncino più piccante del mondo, il famigerato Carolina reaper incluso anche nelle “micidiali” patatine delle controverse sfide su TikTok, è stato appena detronizzato dal Pepper X. Il Guinnes Wolrd Record lo ha infatti ufficialmente insignito del titolo di peperoncino più piccante del mondo. E non si tratta di un semplice sorpasso, ma di una vera e propria distruzione del precedente record. Basti sapere che il Pepper X, di cui si parlava già da alcuni anni, vanta una media di 2.693.000 SHU (acronimo di Scoville Heat Unit), un valore che indica il grado di piccantezza della bacca. Quello del Carolina reaper è di appena – si fa per dire – 1,64 milioni di SHU. È persino più potente dello spray al peperoncino anti orso – ovviamente non destinato a consumo umano – che arriva a 2,2 milioni di SHU e che recentemente ha ricevuto un primo via libera per l'utilizzo anche in Italia.

L'annuncio ufficiale del titolo di peperoncino più piccante del mondo a Pepper X è stato dato durante una puntata di Hot Ones, uno show seguito da milioni di persone in onda su YouTube nel quale le celebrità sono invitate a divorare piatti dalla piccantezza insopportabile. Anche in questo caso i conduttori, il creatore del peperoncino (l'imprenditore Ed Currie) e altri appassionati hanno mangiato un intero Pepper X davanti alle telecamere, lasciandosi andare a espressioni miste tra genuina sofferenza, compiacimento ed esaltazione per il risultato ottenuto. Ed Currie, fondatore della PuckerButt Pepper Company e già responsabile del Carolina Reaper, ha ottenuto il Pepper X dopo circa un decennio di incroci con le sue selezionatissime cultivar extra piccanti del genere Capsicum.

“Tutto questo è il culmine di un sacco di lavoro da parte di molte persone. La gente diceva che non ce l'avremmo fatta. Ci hanno dato dei bugiardi e noi abbiamo dimostrato loro che il Pepper X è in realtà il peperoncino più piccante del mondo, con l'ufficialità del Guinness dei primati. Tutto il tempo e gli sforzi che abbiamo dedicato alla fattoria per assicurarci che questo si stabilizzasse e diventasse il peperoncino più piccante del mondo è ora convalidato”, ha dichiarato Currie durante lo show, che potete vedere qui di seguito. “Non riesco a dirvi quanto sono emozionato in questo momento. Voglio solo correre intorno all'edificio”, ha aggiunto, evidenziando tutto il suo sincero entusiasmo. Potete visionare il video qui di seguito.

Ma cosa significa esattamente che Pepper X ha 2,69 milioni di SHU? La piccantezza di un peperoncino si basa sulla concentrazione di capsaicina, il principio attivo responsabile del bruciore – più o meno piacevole – che si innesca attraverso l'attivazione dei recettori del calore sulla lingua. È interessante notare che non è il composto chimico in sé a determinare la sensazione, ma la risposta infiammatoria dell'organismo alla sua presenza. Il famoso peperoncino messicano jalapeño alla base di deliziosi piatti piccanti ha un SHU compreso tra 3.000 e 8.000, ciò rende bene l'idea della potenza di una bacca in grado di sprigionare circa 2,7 milioni di SHU. La scala di Scoville, in parole molto semplici, indica quanta acqua zuccherata è necessaria per disinnescare la piccantezza di un peperoncino.

La capsaicina è un composto prezioso che è stato associato a diversi benefici per la salute, ad esempio legati alla circolazione sanguigna e alla protezione dalle infezioni, tuttavia, come per qualunque altra cosa, l'eccesso può essere fonte di problemi di salute (nonostante alcuni adorino la piccantezza estrema). Nei soggetti sensibili i rischi non sono da sottovalutare; si ricordi ad esempio il caso di un uomo che ha sviluppato disturbi neurologici dopo aver mangiato l'ex peperoncino più piccante del mondo. Recentemente le autorità statunitensi hanno ritirato dal commercio una patatina con livelli elevati di capsaicina a seguito della morte di un ragazzino di 14 anni, anche se non è stata ancora ufficialmente stabilita una correlazione tra il decesso e il consumo della stessa.