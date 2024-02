Cannibalismo, bondage e rapporti da record: Barbascura X svela i segreti dell’amore tra gli animali Ragni esperti di pratiche erotiche estreme e marsupiali che si accoppiano per giorni interi. Abbiamo chiesto al divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X di raccontarci le forme più bizzarre e inaspettate di corteggiamento messe in atto dagli animali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Barbascura X Divulgatore scientifico e youtuber

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Too much love will kill you", cantavano i Queen nei primi anni '90. Chissà da allora quanti si sono rivesti in queste parole, in preda alla disperazione per un amore non corrisposto o per una storia finita male. Senza nulla togliere alla vostra (e nostra) sofferenza, forse vi stupirà sapere che per diverse specie animali il rischio che "il troppo amore li ucciderà" non è una metafora, ma la nuda e cruda verità.

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza, abbiamo chiesto a uno degli esperti di animali più pop del web di raccontarci le forme di amore e corteggiamento più bizzarre del mondo animale. Studioso e divulgatore sul web, a teatro e in tv, Barbascura X ha fatto dell'amore tra gli animali uno dei suoi cavalli di battaglia. Oltre a raccontare nei suoi video su YouTube le caratteristiche meno note – e più divertenti – degli animali, ai loro riti di accoppiamento ha dedicato anche un libro "Il satiro scientifico. Riprodursi male: Riprodursi male. Sesso e a amore apparentemente contro natura" e lo spettacolo teatrale "Amore bestiale".

A parte alcune eccezioni, come i panda che sono così pigri da non avere nemmeno voglia di accoppiarsi, tanto che rischiano l'estinzione, tra ragni che fanno regali per non essere mangiati e marsupiali che si accoppiano per ore e ore fino allo svenimento, la fantasia e l'impegno di sicuro non mancano nei riti d'accoppiamento del mondo animale. Umani compresi.

Leggi anche Perché ci sono sempre più lupi nel Nord Italia e quali sono i rischi: parla lo zoologo

Tutte le specie animali si corteggiano?

Il romanticismo lo abbiamo inventato noi, anche se esiste anche in altre specie animali, come i primati, ma il corteggiamento invece è una capacità che possiedono tutti gli animali, anzi alcune delle modalità più particolari di corteggiamento le mettono in atto le specie animali più bistrattate.

La tecnica di corteggiamento animale che meno ti aspetti?

I ragni, per esempio, hanno delle strategie di corteggiamento a dir poco fantastiche. Sono animali detestati da tutti, ma pochi conoscono questo aspetto, che potrebbe fare ricredere in molti. Per apprezzarli davvero, dobbiamo sapere che negli artropodi è molto comune il cannibalismo nuziale da parte delle femmine, ecco perché i maschi di alcune specie di ragno mettono in atto delle strategie per sopravvivere all’accoppiamento e al corteggiamento: per riuscirci devono sia farsi notare dalle femmine – che tra l’altro sono molto più grandi e affamate di loro – ma anche abbassare la loro aggressività. Altrimenti il rischio è quello di finire mangiati. Alcuni, ad esempio, ipnotizzano le loro “belle”: i maschi dei “ragni pavone” eseguono delle vere e proprie danze per immobilizzare le femmine in modo da fare il loro lavoro e poi scappare via sani e salvi. Non è così scontato riuscirci se sei un ragno maschio.

Oltre alle danze ipnotiche, esistono anche pratiche di corteggiamento più “trasgressive”?

Sempre parlando di ragni, ci sono specie di ragni che durante il corteggiamento eseguono perfino pratiche di bondage. È sempre il maschio che deve conquistare la femmina e per farlo le lega le zampe. Potreste pensare che, dato il rischio che corre, lo faccia per immobilizzare la femmina, invece è quasi un gioco di ruolo, a cui la femmina sceglie di partecipare semplicemente perché le piace. Insomma, un gioco erotico a tutti gli effetti.

In un’altra specie ancora, la Pisaura mirabilis, il maschio offre alla femmina un dono nuziale, non una cosa qualsiasi, ma un bozzolo che nasconde una preda. Ovviamente il biglietto non c’è, ma se ci fosse, ci sarebbe scritto: “Mangiati quello e non mangiare me”. La femmina lo accetta con gran piacere, come se fosse un mazzo di fiori.

Le “follie d’amore” esistono tra gli animali?

Ci sono alcune specie di marsupiali australiani, come l'Antechinus, molto teneri, che però mettono in pratica una tecnica di corteggiamento estenuante. Si parla di sucidio riproduttivo. Sembrano dei topini per quanto sono piccoli e teneri, ma quando arriva il momento di accoppiarsi entrano in una frenesia amorosa che li porta alla morte. Nei maschi gli ormoni arrivano a livelli così alti da costringerli ad accoppiarsi per cinque/sei giorni per 14 ore al giorno, fino a che alla fine della giornata praticamente non svengono per la troppa fatica, per poi svegliarsi il giorno dopo e ricominciare da capo. Questo finché alla fine del periodo di accoppiamento i maschi non muoiono. In quei giorni praticamente la popolazione maschile della specie si estingue quasi del tutto. È un duro lavoro, ma è il prezzo da pagare per salvare la specie.

Perché il corteggiamento è così importante in tutte le specie animali?

Il corteggiamento è il meccanismo con cui gli animali attuano una vera e propria selezione sessuale attraverso cui vengono premiati i tratti che piacciono di più all’altro sesso. In questo modo si realizza anche una specie di selezione naturale, quasi sempre dettata dai gusti femminili.

Quindi il potere di scelta spetta sempre alle femmine?

Ci sono delle eccezioni, ma è spesso la femmina a scegliere il maschio con cui accoppiarsi. Questo per una questione di “risparmio delle risorse”. I maschi hanno moltissimi spermatozoi da usare, quindi per aver successo evolutivo devono accoppiarsi il più possibile. A differenza loro, le femmine hanno generalmente poche uova a disposizione, motivo per cui devono essere sicure di usarle per i partner migliori. L’investimento deve valerne la pena.

Parliamo di noi umani: le nostre tecniche di corteggiamento sono molto lontane da quello degli animali?

La domanda non è semplice. Da una parte è vero che tutto quello che vediamo nel corteggiamento umano è un retaggio di quanto avveniva alle origini della nostra specie, quindi sicuramente un tipo di corteggiamento molto diverso dal nostro. Ma è anche fuori discussione il fatto che noi umani siamo stati capaci di inventare il metodo di corteggiamento più complicato e arzigogolato tra tutti quelli esistenti in natura.

Il meccanismo di corteggiamento di noi umani ha a che fare praticamente con ogni aspetto della nostra vita, da quello economico a quello culturale passando per quello sociale. Quello che sappiamo fare, i nostri titoli di studi, i nostri interessi, tutto è diventato utilizzabile nel corteggiamento. A un certo punto non è nemmeno tanto più chiaro a noi cosa facciamo per corteggiare e cosa per rispondere a nostri reali bisogni. Anzi, non è nemmeno più così evidente chi vogliamo corteggiare. Probabilmente il mondo intero.