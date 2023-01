Luna Piena del Lupo oggi 7 gennaio 2023: a che ora vederla e perché si chiama così Oggi il cielo è impreziosito dalla Luna Piena del Lupo, la prima delle 13 lune piene del 2023. È anche una “microluna” a causa della distanza dalla Terra. Ecco cosa c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

A cura di Andrea Centini

Oggi, sabato 7 gennaio 2023, brilla nel cielo la spettacolare Luna Piena del Lupo, il primo plenilunio dei 13 attesi per il nuovo anno. L'effettiva pienezza è stata raggiunta esattamente 8 minuti dopo la mezzanotte (00:08), come spiegato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI); in questi istanti il satellite della Terra è ancora visibile nel cielo occidentale, dove tramonterà attorno alle 07:30 ora di Roma. Il nome della Luna Piena è legato alla tradizione dei nativi americani, che in questo periodo dell'anno sentivano con maggiore frequenza gli ululati dei lupi. Come indicato dal Almanac.com, in passato si credeva che ululassero di più per la fame patita in inverno, tuttavia vi sono molteplici ragioni per cui i lupi possono ululare (sociali, territoriali, predatorie etc etc). La Luna Piena di gennaio è conosciuta anche con i nomi di Cold Moon, Frost Exploding Moon, Freeze Up Moon e altri che fanno riferimento al freddo pungente tipico del mese, ma è nota anche come Luna dello Spirito, Luna dell'Oca canadese e altri appellativi legati alle esperienze specifiche delle diverse tribù. In queste notti il satellite della Terra è accarezzato dalle meteore delle Quadrantidi, lo sciame meteorico più ricco di gennaio che ha raggiunto il picco massimo nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4.

A che ora vedere la Luna Piena del Lupo oggi 7 gennaio 2023

Come specificato, l'effettiva fase di plenilunio si è verificata nei primissimi minuti dopo la mezzanotte di oggi, sabato 7 gennaio, quando la Luna si trovava alta nel cielo Sud-Occidentale, nel cuore della costellazione dei Gemelli. A causa dell'orario e del freddo in moltissimi non l'avranno ammirata, ma alcuni probabilmente la stanno osservando in questi istanti, di buon mattino. Poiché il disco lunare risulta pieno ai nostri occhi diverse ore dopo prima e dopo il momento della pienezza, potremo gustare – molto più comodamente – lo spettacolo della Luna Piena anche questo pomeriggio e di sera, quando sorgerà nuovamente nel cielo orientale. Il satellite della Terra farà capolino a Nord-Est poco dopo le 17:00 ora di Roma, sempre incastonata nei Gemelli (pochi gradi più in basso della stella Polluce, la “testa” di uno dei gemelli). Per le città più occidentali – come Cagliari – si dovranno attendere le 17:30 circa per vederla sorgere, ma entro le 18:00 di oggi la Luna starà brillando su tutti i cieli d'Italia. Ovviamente per chi ha ostacoli visivi naturali e artificiali come alberi, montagne ed edifici sarà necessario attendere che il disco lunare si levi a sufficienza nel firmamento. Ricordiamo che a causa della grande distanza dalla Terra, prossima all'apogeo, la Luna Piena di oggi è una cosiddetta “microluna”, con il disco lunare che apparirà leggermente più piccolo e meno brillante del solito. Ma solo un occhio esperto riesce ad accorgersi della differenza con un plenilunio tipico.

Perché la Luna Piena di oggi si chiama "del Lupo"

I nomi comuni delle lune piene non sono legati a registri astronomici ufficiali, ma derivano da tradizioni popolari e culturali, soprattutto quelle dei nativi americani, che scandivano i propri mesi e anni attraverso un calendario lunare e non col nostro gregoriano. I nomi sono tutti associati a eventi naturali e atmosferici che giocavano un ruolo significativo nella vita di villaggi e tribù. Il plenilunio di gennaio, come indicato, viene chiamato “Luna Piena del Lupo” per via del fatto che in questo mese i lupi si avvicinavano di più agli insediamenti umani – forse alla ricerca di qualche scarto di cibo e per ripararsi dal gelo – e i loro ululati venivano uditi con maggiore frequenza. I lupi ululano per diversi motivi, come ad esempio organizzare la caccia, marcare il territorio e per la comunicazione intraspecifica nel branco. Ma "Luna Piena del Lupo" è solo di uno dei tanti nomi utilizzati per questo plenilunio. Almanac.com indica che i Cree la chiamavano “Luna Fredda” e “Luna di Ghiaccio Esplosiva”, gli Algonchini “Luna Gelata” e i Dakota “Luna Dura”; sono tutti appellativi legati al gelo invernale e allo strato di ghiaccio che si forma sul terreno dopo le nevicate. I Tinglit invece la chiamavano “Luna dell'Oca canadese”, mentre gli Abenaki Occidentali “Luna dei Saluti” e gli Ojibwe “Luna dello Spirito”.

Il calendario delle lune piene 2023

Nel 2023 avremo in tutto 13 lune piene, con un doppio plenilunio nel mese di agosto. Ecco il calendario delle lune piene dell'anno, che sarà ricco anche di altri spettacolari eventi astronomici.