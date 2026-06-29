La Luna Piena del 30 giugno 2026 è una Microluna: a che ora vederla e come osservarla dall’Italia

Martedì 30 giugno 2026 il cielo sarà impreziosito dalla Luna Piena delle Fragole, che sarà anche la seconda e ultima Microluna dell’anno. Ecco come e a che ora osservarla dall’Italia e perché si chiama così.

Luna Piena. Credit: iStock

Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno 2026, esattamente alle 01:57 ora italiana, si verificherà il plenilunio del mese, la bellissima Luna Piena delle Fragole, che per l'occasione sarà anche una Microluna. Per Microluna si intende una Luna che si verifica a ridosso dell'apogeo, ovvero la massima distanza tra la Luna e la Terra (raggiunta ogni mese, per via del fatto che l'orbita lunare non è perfettamente circolare ma ellittica, eccentrica). Una Microluna, in sostanza, è una Luna più piccola e meno luminosa di una normale Luna Piena, anche se le differenze potrebbero essere notate solo da un esperto. Il termine, lo sottolineiamo, non ha alcuna valenza scientifica, ma aiuta a capire le “dimensioni” del fenomeno astronomico.

Anche se la fase di pienezza sarà raggiunta nel cuore della notte tra lunedì e martedì, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), vedremo sorgere la Luna Piena delle Fragole in tutto il suo splendore anche la sera di martedì. Ai nostri occhi, infatti, il disco lunare appare pieno per circa tre giorni. Sarà un'occasione speciale per portare a casa qualche bello scatto. Per fotografare la Luna con lo smartphone o la fotocamera digitale sconsigliamo le modalità automatiche, a meno che non ci sia un'impostazione “Luna” tra quelle selezionabili. Andrebbe privilegiato lo scatto manuale – funzioni avanzate o Pro sui telefonini – inserendo i seguenti parametri: ISO tra 100 e 200; tempi 1/125–1/250 s; e apertura f/8 – f/11. È necessario fare più test con valori simili fino a trovare quello più adatto per le proprie esigenze. Fortemente raccomandato un treppiede o comunque una superficie dove poggiare lo smartphone per evitare il micromosso.

A che ora vedere la Luna Piena delle Fragole nella notte tra il 29 e 30 giugno dall'Italia

Come indicato dalla UAI, la fase di plenilunio sarà raggiunta esattamente alle 01:57 ora italiana di martedì 30 giugno. L'orario particolarmente scomodo non rappresenta alcun problema per l'osservabilità del fenomeno. Come spiegato dalla NASA, infatti, il disco lunare ai nostri occhi appare pieno per circa tre giorni, con quello dell'effettiva pienezza al centro. Ciò significa che non solo potremo godere della Luna Piena delle Fragole la sera di lunedì 29 e per tutta la notte fino all'alba del 30, attesa attorno alle 05:30 ora di Roma, ma anche la sera del 30, quando sorgerà nuovamente a est poco dopo le 21:30 (sempre orario della Capitale).

Perché la Luna Piena del 30 giugno è una Microluna: il significato

Come spiegato dal portale specializzato in fenomeni astronomici timeanddate.com, la Luna ruota attorno alla Terra su un'orbita ellittica. Ciò significa che ogni mese lunare raggiunge una distanza minima (perigeo, circa 360.000 chilometri) e una distanza massima (apogeo, circa 405.000 chilometri) dal nostro pianeta. Se la Luna Piena – ma anche la Luna Nuova – si verifica all'apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, il disco lunare ai nostri occhi risulterà leggermente più piccolo e meno luminoso: questa è la Microluna. D'altro canto, quando si verifica in prossimità del perigeo e quindi il disco lunare appare più grande e luminoso, si verifica il fenomeno opposto: la Superluna. “La dimensione angolare di una Microluna Piena è del 12,5–14,1 percento inferiore a quella di una Superluna Piena e del 5,9–6,9 percento inferiore a quella di una Luna Piena media (negli anni 1550–2650)”, spiega timeanddate.com.

Poiché Micrloluna e Superluna non sono termini scientifici, le distanze esatte alle quali si verificherebbero questi fenomeni possono risultare diverse a seconda delle fonti. Possiamo dire che se il centro della Luna e della Terra, quando si verifica la Luna Piena, si trovano a circa 400.000 chilometri di distanza, allora siamo innanzi a una Microluna, esattamente come il 30 giugno 2026 (la seconda e ultima Microluna dell'anno).

Perché la Luna Piena del 30 giugno si chiama “delle Fragole”

Come accade nella stragrande maggioranza dei casi, i pleniluni hanno un nome comune assegnato dalla tradizione culturale dei nativi americani, in particolar modo gli Algonchini, che ancora oggi sono la tribù più numerosa e influente. Il nome “Luna Piena delle Fragole” non fa eccezione. Come spiegato da Almanac.com, si tratta di un omaggio alla raccolta delle fragole, in particolar modo delle fragoline di bosco, che maturano proprio in questo periodo dell'anno. La specie più comune presente in Nord America è fragola della Virginia (Fragaria virginiana), nota anche come fragola di montagna o fragola comune. Ricordiamo che le fragole non sono veri frutti, ma falsi frutti, più precisamente infiorescenze che scaturiscono dall'ingrossamento del ricettacolo (la parte rossa edibile). I “puntini” gialli sulla superficie, gli acheni, sono i veri frutti delle piante appartenenti alla famiglia delle fragole.

Come osservare la Luna Piena nel cielo e fotografarla con lo smartphone

La Luna Piena delle Fragole sarà perfettamente visibile a occhio nudo e resterà nel cielo per tutta la sera e la notte del 29 e 30 giugno. Trattandosi di una Microluna, è un'occasione interessante per fotografarla (con la stessa strumentazione) e fare un confronto con le lune piene normali e le Superlune immortalate in precedenza. Come indicato nel primo paragrafo, vanno assolutamente evitate le impostazioni automatiche: il risultato sarebbe una chiazza bianca sovraesposta decisamente poco interessante e attraente, a meno che il proprio smartphone o la fotocamera non dispongano di un'impostazione “Luna” da poter selezionare. In questo caso tempi, esposizione, ISO e altri parametri sono preimpostati per offrire un risultato valido (ma a volte è possibile intervenire anche su alcuni fattori di queste modalità).

Il consiglio degli appassionati di fotografia è usare la modalità manuale, impostando personalmente i seguenti valori nelle impostazioni avanzate/Pro: ISO tra 100 e 200, tempi compresi tra 1/125 e 1/250 s; e apertura tra f/8 ed f/11 dovrebbero offrire risultati gradevoli, ma vanno fatte più prove a seconda del proprio dispositivo. Ribadiamo l'importanza di un treppiede o una superficie dove poter poggiare lo smartphone o la fotocamera prima dello scatto. Non resta che augurarsi cieli sereni.