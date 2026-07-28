Luna Piena del Cervo, il 29 luglio 2026 plenilunio e stelle cadenti: a che ora vederli dall’Italia

Il 29 luglio i cieli d’Italia saranno impreziositi dalla Luna Piena del Cervo e dal picco massimo delle Delta Aquaridi Meridionali, bellissime stelle cadenti che tuttavia saranno disturbate proprio dall’intensa luminosità del plenilunio. A che ora e come vedere i bellissimi fenomeni astronomici.

Luna Piena del Cervo. Credit: iStock

Alle 16:36 di mercoledì 29 luglio 2026 si verificherà il plenilunio del mese, conosciuto come Luna Piena del Cervo. Per vederla nei cieli d'Italia dovremo tuttavia attendere poco dopo le 20:30 (ora di Roma), quando il disco lunare farà capolino a est sulla Capitale. Il nome del plenilunio, come spesso accade, è associato alla tradizione culturale dei nativi americani: in questo caso è un omaggio alla ricrescita del palco nei cervi maschi, evento strettamente collegato alla stagione degli amori che inizierà verso la fine dell'estate.

La Luna Piena del Cervo non è l'unico fenomeno astronomico di fine luglio. In queste sere, ad esempio, si sta verificando il bellissimo bacio tra la cometa 10/P Tempel (conosciuta anche come Tempel 2) e l'ammasso globulare M30 nei pressi della costellazione del Capricorno, che tuttavia viene disturbato proprio dall'intenso bagliore lunare legato alla fase di plenilunio.

Nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) si segnala anche l'opportunità favorevole di poter vedere al telescopio gli asteroidi Juno e Melpomene. Di particolare interesse è anche il picco massimo dello sciame meteorico delle Delta Aquaridi Meridionali (SDA), che è previsto proprio tra il 28 e il 30 luglio. Anche in questo caso la Luna Piena ne disturberà sensibilmente l'osservazione, anche se alcune belle stelle cadenti potrebbe “sfuggire” all'intensa luminosità della compagna della Terra. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi la Luna Piena del Cervo.

A che ora vedere la Luna Piena del Cervo il 29 luglio 2026 dall'Italia

Come indicato, la fase di plenilunio sarà raggiunta esattamente alle 16:36, quando il satellite naturale si troverà ancora al di sotto degli orizzonti italiani. Dovremo dunque attendere che la Luna Piena del Cervo sorga a est, tra le 20:10 e le 21:00 circa in base alla posizione geografica sullo Stivale. A Roma, ad esempio, la compagna della Terra farà capolino poco dopo le 20:30; a Bari verso le 20:15; a Palermo alle 20:20 circa; a Cagliari attorno alle 20:40; a Milano poco prima delle 21:00; e a Torino poco dopo le 21:00. Gli orari sono puramente indicativi e consigliamo di consultare una fonte accreditata o un planetario virtuale con geolocalizzazione per la propria località.

La Luna emergerà a est nel cuore della costellazione del Capricorno e resterà nel firmamento d'Italia per tutta la notte, fino all'alba di giovedì 30 luglio. Il disco lunare, come spiega la NASA, appare pieno ai nostro occhi per circa tre giorni, con al centro quello del plenilunio effettivo; ciò significa che potremo iniziare ad ammirare lo spettacolo astronomico sin dalla sera del 28 luglio e fino a tutto il 30.

Perché il plenilunio di luglio si chiama “Luna Piena del Cervo”

Molti nomi comuni dei pleniluni nel corso dell'anno sono legati alla tradizione culturale dei nativi americani, in particolar modo dell'influente tribù degli Algonchini, che scandivano stagioni e mesi attraverso un calendario lunare. A ciascun mese assegnavano un nome dedicato a un evento o fenomeno naturale che aveva un impatto significativo sulla vita della comunità, come un raccolto, una fioritura, la migrazione di un animale o i passaggi stagionali. Caccia e pesca avevano anch'esse grande rilevanza. I cervi erano animali da cui i nativi americani ottenevano di tutto (dalla carne al pellame per riscaldarsi), quindi erano rispettati e onorati. Al plenilunio di luglio è stato donato il nome di Luna Piena del Cervo perché a questi ungulati, in questo periodo dell'anno, inizia a ricrescere il palco, strumento indispensabile nella strategia riproduttiva. Com'è noto, ogni anno cade e ricresce sempre più complicato e ramificato.

Luna Piena del Cervo è comunque solo il nome più famoso; come indicato da Almanac.com, infatti, per i Tlingit era la Luna Piena del Salmone, per gli Anishinaabe la Luna delle Bacche e per gli Abenaki occidentali la Luna del Tuono. Tutti i nomi sono sempre legati a eventi naturali di rilievo per le tribù.

Il picco delle Delta Aquaridi Meridionali, le stelle cadenti di luglio

Tra il 28 e il 30 luglio si verifica il picco massimo delle Delta Aquaridi Meridionali (SDA), uno sciame meteorico attivo tra il 12 luglio e il 19 agosto. Queste stelle cadenti sono probabilmente legate ai detriti rilasciati della cometa di breve periodo 96P/Machholz. In questo periodo dell'anno la Terra intercetta la nube di piccoli frammenti della “palla di ghiaccio”, innescando lo sciame meteorico. Come indicato dalla UAI, le Delta Aquaridi Meridionali hanno un tasso orario zenitale (ZHR) – numero di meteore visibile ogni ora – di 20/25 in condizioni ideali. Purtroppo quelle di luglio 2026 sono le peggiori in assoluto, dato che il picco massimo collima esattamente con la Luna Piena, che disturberà in modo significativo l'osservazione. La costellazione dell'Aquario, in cui si trova il radiante, cioè la porzione di cielo da cui sembrano originare le meteore, sarà proprio alla sinistra del Capricorno, dove brilla la Luna Piena. Ciò nonostante, qualche bella scia luminosa potrebbe comunque essere visibile nel firmamento estivo. Anche le Delta Aquaridi Meridionali saranno visibili per tutta la notte, con le migliori chance di osservazione nelle ore che precedono l'alba.

Il radiante delle Delta Aquaridi Meridionali e La Luna Piena del Cervo. Credit: Stellarium

Come osservare la Luna Piena nel cielo e fotografarla con lo smartphone

La Luna Piena del Cervo, come tutti i pleniluni, potrà essere osservata a occhio nudo da tutta Italia senza alcun rischio, a differenze dell'attesissima eclissi di Sole del 12 agosto per la quale saranno necessari occhialini o altri filtri appositi con certificazione (qui la mappa con i luoghi da evitare per l'osservazione). Il disco lunare, come indicato, resterà nel firmamento per tutta la notte tra il 29 e il 30 luglio, disegnando un arco da est a ovest (dove sparirà all'alba).

Sarà una bella occasione per scattare qualche foto, ma come sanno bene coloro che usano le funzioni automatiche dello smartphone, il rischio è che esca fuori una brutta palla bianca, bruciata e sovraesposta. Il consiglio è quello di inserire la modalità Luna, nel caso in cui fosse presente, oppure – ancor meglio – la manuale (a volte chiama Pro), grazie alla quale è possibile intervenire su sensibilità ISO, tempi, esposizione e altri parametri, in base alla qualità del telefonino. Consigliamo di iniziare con le seguenti impostazioni: ISO compresa tra 100 e 200, tempi tra 1/125 e 1/250 s; e apertura tra f/8 ed f/11. Si può provare a smanettare con setting simili e verificare i risultati, che saranno diversi in base al dispositivo in uso. Fondamentale è avere a disposizione un treppiede o una superficie piana dove poggiare lo smartphone, per scattare senza il rischio di micromosso.