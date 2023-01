Il cielo del 2023: date e calendario degli eventi astronomici del nuovo anno Il 2023 si preannuncia ricco di eventi astronomici, a partire dalla pioggia di meteoriti Quadrantidi che raggiungeranno il picco nella notte tra il 3 e 4 gennaio.

A cura di Valeria Aiello

Il 2023 sarà un anno pieno di motivi per guardare il cielo notturno: tra piogge di meteoriti, lune piene ed eclissi, il nuovo anno si preannuncia ricco di eventi astronomici da osservare, anche se non tutti saranno visibili dall’Italia.

Come ogni anno, si partirà con lo sciame meteorico delle Quadrantidi, il cui picco è previsto nella notte tra il 3 e 4 gennaio, il primo di 12 piogge meteoriche da tenere d’occhio nel 2023. Nell’elenco degli fenomeni più interessanti ben 13 Lune piene, di cui due ad agosto, con la seconda conosciuta anche come “Luna blu” e considerata dagli esperti una Superluna, per la coincidenza del plenilunio con la minore distanza tra Terra e Luna, il che fa apparire il nostro satellite naturale più grande e luminoso.

Le Lune piene del 2023

A seguire, l’elenco delle 13 lune piene per il 2023, con i rispettivi nomi legati alla cultura dei nativi americani, come precisato dall’autorevole Farmers’ Almanac, il periodico annuale pubblicato ininterrottamente dal 1818.

6 gennaio: Luna del lupo

5 febbraio: Luna della neve

7 marzo: Luna del verme

6 aprile: Luna rosa

5 maggio: Luna dei fiori

3 giugno: Luna delle fragole

3 luglio: Luna del cervo

1 agosto: Luna dello storione

30 agosto: Luna blu

29 settembre: Luna del raccolto

28 ottobre: Luna del cacciatore

27 novembre: Luna castoro

26 dicembre: Luna fredda

Eclissi lunari e solari

Nel 2023 ci saranno due eclissi di Sole e due di Luna. Il 20 aprile si verificherà la prima eclissi solare del nuovo anno, che sarà totale in Australia, Sud-est asiatico e Antartide. Per gli osservatori che si trovano invece in Indonesia, parti dell’Australia e della Papua Nuova Guinea si tratterà però di un’eclissi solare ibrida, in quanto la distanza tra Luna e Terra sarà tale da far apparire il nostro satellite naturale più piccolo del Sole, dunque incapace di oscurare completamente la nostra stella madre che, a sua volta, appare come un anello luminoso attorno alla Luna. La seconda eclissi solare si verificherà invece il 14 ottobre, ma anche in questo caso non sarà visibile dall’Europa. Potranno apprezzarla gli osservatori che si trovano in Nord, Centro e Sud America.

Le due eclissi lunari sono previste per il 5 maggio (visibile in Africa, Asia e Australia) e per il 28 ottobre (visibile in Europa, sia, Australia, Africa, parti del Nord America e gran parte del Sud America). Questo secondo evento sarà di natura parziale, in quanto Sole, Terra e Luna non saranno completamente allineate, per cui solo una parte del nostro satellite si troverà a transitare nel cono d’ombra.

Piogge meteoriche

Come premesso, il nuovo anno prende il via con la tradizinale pioggia di meteoriti Quadrantidi, che in determinate condizioni può regalare uno spettacolo straordinario. Quest’anno, tuttavia, la Luna quasi piena renderà più difficile l’osservazione. A seguire, il calendario dei principali sciami meteorici del 2023.