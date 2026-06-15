Oggi 15 giugno stupendo allineamento con 3 pianeti e la Luna nei cieli d’Italia: a che ora e come vederlo

Il cielo del 15 giugno 2026 sarà impreziosito da un magnifico allineamento con tre pianeti e la Luna. Ecco a che ora e come vederlo a occhio nudo nei cieli italiani.

L’allineamento di Venere, Giove, Mercurio e Luna del 15 giugno 2026. Credit: Stellarium

La sera di oggi, lunedì 15 giugno 2026, potremo vedere nei cieli d'Italia uno spettacolo memorabile: un allineamento planetario con tre pianeti accompagnati dalla Luna, che tuttavia sarà praticamente invisibile. I protagonisti del bellissimo fenomeno astronomico di stasera, che si manifesterà subito dopo il tramonto (atteso attorno alle 20:45 ora di Roma), saranno Venere, Giove e Mercurio, che già da alcuni giorni stanno offrendo uno spettacolo magnifico nel cielo occidentale. La Luna, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, ha raggiunto la fase di Luna Nuova proprio quest'oggi alle ore 04:54. Poiché il falcetto di Luna crescente inizia a diventare debolmente visibile dalle 15 alle 30 ore dopo il novilunio, stasera potremmo intravedere immersa nel crepuscolo serale una sottilissima "virgola" allineata con i tre pianeti. Gli oggetti celesti disegneranno una linea leggermente curva col "Pianeta dell'Amore" in testa e la compagna della Terra in coda. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il magnifico evento nel cielo di oggi, perfettamente visibile a occhio nudo da tutta Italia.

A che ora vedere l'allineamento con 3 pianeti e la Luna del 15 giugno 2026

L'allineamento planetario di lunedì 15 giugno con Venere, Giove, Mercurio e la Luna avrà inizio subito dopo il tramonto, atteso verso le 20:45 ora di Roma. Poiché l'incontro dei tre pianeti e la giovanissima Luna avverrà a ovest, sarà necessario attendere che la stella sia sparita al di là dell'orizzonte prima di tentare l'osservazione: guardare direttamente il disco solare senza protezioni, come gli occhialini da eclissi, può infatti comportare danni alla vista gravi e anche la cecità. Chiaramente l'orario del tramonto varia in base alla posizione geografica; con esso cambiano anche la visibilità e la durata degli spettacoli astronomici. Il tramonto è atteso poco prima delle 20:30 a Bari; poco dopo le 20:50 a Cagliari; attorno alle 21:10 a Genova; poco prima delle 20:40 a Napoli; e poco dopo le 20:30 a Palermo. Gli orari sono puramente indicativi e raccomandiamo di consultare su una fonte autorevole l'orario esatto per la propria località. Per orientarsi può essere utile un planetario virtuale come Stellarium. L'allineamento dei tre pianeti sarà comunque perfettamente visibile a occhio nudo da tutto lo Stivale.

Come vedere l'allineamento e come riconoscere i pianeti

Subito dopo il tramonto, noteremo a ovest tra la costellazione del Cancro e quella dei Gemelli due punti molto luminosi, con quello in alto più splendente. Si tratta di Venere e Giove, i due oggetti più luminosi della volta celeste dopo il Sole e la Luna. Il Pianeta dell'Amore brilla come un faro appeso nel firmamento grazie alla vicinanza alla Terra e alla sua atmosfera densa e corrosiva, che riflette con forza i raggi solari. Giove, che si troverà leggermente più in basso sulla “linea celeste” visibile nel cielo di stasera, anche se è il più grande pianeta del Sistema solare è meno luminoso di Venere a causa della grande distanza che ci separa, circa 630 milioni di chilometri in media.

Il terzo protagonista dell'allineamento è Mercurio, il primo pianeta del Sistema solare, il più vicino alla stella e il più veloce. Si troverà esattamente nel cuore dei Gemelli e al di sotto della stella Castore, poco più in basso e alla destra della luminosissima coppia di pianeti. Gli allineamenti e le congiunzioni di questo giugno 2026 sono un'occasione imperdibile per osservare e riconoscere Mercurio nel firmamento, dato che nel corso dell'anno, in genere, le finestre osservative sono poche e complicate, proprio in virtù della vicinanza al Sole che lo fa sorgere e calare sempre a ridosso del crepuscolo.

L’allineamento planetario del 15 giugno con le costellazioni. Credit: Stellarium

L'ultima protagonista dell'allineamento planetario è la Luna, che sarà molto più in basso rispetto ai pianeti. Come indicato, potremmo intravedere solo un sottilissimo falcetto crescente immerso nel crepuscolo serale, considerando che la fase di Luna Nuova è stata raggiunta prima delle 05:00 del mattino di oggi. Circa 16 ore possono essere sufficienti per far emergere questa virgola nel cielo, ma non è garantito che si riesca a vederla, anche alla luce del fatto che calerà al di là dell'orizzonte occidentale col disturbo della luce crepuscolare attorno alle 21:45 ora di Roma. Mercurio seguirà la Luna attorno alle 22:30, Giove alle 23:00 e Venere, l'ultimo a sparire, pochi minuti dopo il gigante del Sistema solare.

Poiché l'allineamento si verificherà piuttosto in basso, per vedere la linea celeste sarà fondamentale avere un orizzonte occidentale libero da ostacoli naturali o artificiali come montagne, alberi e palazzi. La costa tirrenica potrebbe essere ideale per l'osservazione dell'allineamento. Come sempre, un cielo buio e stellato – con poco inquinamento luminoso – è fondamentale per godere al meglio dei fenomeni astronomici.