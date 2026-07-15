Oggi 15 luglio il bacio della Luna a Giove: a che ora vederlo a occhio nudo nel cielo d’Italia

La sera di oggi mercoledì 15 luglio 2026 il cielo sarà impreziosito da un bellissimo – ma difficile – bacio celeste tra la falce di Luna e il pianeta Giove. Il fenomeno astronomico sarà visibile a occhio nudo dall’Italia: a che ora e come vederlo.

Il bacio della Luna a Giove di oggi, 15 luglio 2026. Credit: Stellarium

Subito dopo il tramonto di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, potremo vedere nei cieli d'Italia un bellissimo bacio celeste tra la falce di Luna e il pianeta Giove. Ma non sarà semplice ammirare il fenomeno astronomico a occhio nudo. Al tramonto, atteso a Roma attorno alle 20:45, il gigante gassoso sarà infatti bassissimo sull'orizzonte occidentale, immerso nella luce del crepuscolo serale; ciò lo renderà piuttosto difficile da vedere (ma non impossibile). Prima di tentare l'osservazione sarà comunque fondamentale attendere che la stella sia sparita al di là dell'orizzonte; non solo per riuscire a identificare il gigante gassoso nel chiarore serale, ma anche per non rischiare di guardare direttamente il disco solare, con potenziali, gravissimi danni alla vista. Su orari e sicurezza torneremo a breve.

Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nell'ultimo numero della rubrica “Il cielo del mese”, quello di stasera sarà il terzo e penultimo valzer celeste di luglio 2026. Dopo quello odierno, all'appello mancherà soltanto la congiunzione astrale tra la Luna e il “Pianeta dell'Amore” Venere attesa dopo il tramonto di venerdì 17 luglio, nel cuore della costellazione del Leone. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il “difficile bacio” di stasera tra il sottilissimo falcetto di Luna crescente e il più grande pianeta del Sistema solare, che andrà in scena nella costellazione del Cancro.

A che ora vedere il bacio della Luna a Giove del 15 luglio 2026

Come specificato, per poter osservare la congiunzione astrale di oggi 15 luglio tra la Luna e Giove sarà fondamentale attendere il tramonto. Chiaramente, l'orario varia in base alla posizione geografica dell'osservatore, e con esso anche la visibilità e la durata del fenomeno astronomico. La nostra stella sparirà oltre l'orizzonte occidentale attorno alle 20:25 a Bari; verso le 20:50 a Cagliari; poco prima delle 21:00 a Firenze; attorno alle 20:45 a Roma; poco dopo le 20:30 a Napoli e Palermo; verso le 21:15 a Torino; e attorno alle 21:10 a Milano. Gli orari sopraindicati sono puramente indicativi e raccomandiamo a chiunque fosse interessato a vedere la congiunzione astrale di stasera, di sincerarsi su una fonte accreditata dell'orario del tramonto per la propria città. Come sempre ricordiamo che un planetario virtuale con geolocalizzazione – come Stellarium o TheSkyLive – può fornire un'indicazione preziosa.

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Prima di tentare l'osservazione dello spettacolo celeste, per la propria sicurezza sarà fondamentale attendere che la stella sia sparita a ovest. Guardare il disco solare direttamente e senza protezioni, come ad esempio occhialini da eclissi, può infatti provocare danni permanenti alla vista e persino la cecità. Per questo, lo ribadiamo, è doveroso consultare l'ora esatta del tramonto per la propria località e solo dopo provare a cercare Giove sull'orizzonte occidentale, bassissimo, poco più a sinistra del punto in cui è sparito il Sole.

Come vedere il bacio della Luna a Giove del 15 luglio

Vedere la congiunzione astrale tra il gigante gassoso e il falcetto di luna crescente non sarà semplice per diversi motivi. Iniziamo proprio dalla compagna della Terra, che stasera si manifesterà nel firmamento come una “virgola” sottilissima; come spiegato dalla UAI, infatti, la fase di novilunio (o Luna Nuova) si è verificata esattamente alle 11:44 di martedì 14. Attorno alle 20:45 di oggi la Luna si troverà piuttosto bassa sull'orizzonte tra ovest e nord ovest.

Il gigante gassoso Giove, d'altro canto, sarà immerso nella luce del crepuscolo serale ancora più in basso e a destra del satellite naturale. A Roma potrebbe iniziare a essere visibile a occhio nudo verso le 21:00 o giù di lì. Considerando che il pianeta sparirà al di là dell'orizzonte poco prima delle 21:20 (ora della Capitale), la durata della finestra osservativa per questa congiunzione astrale nel cuore della costellazione del Cancro sarà davvero limitata.

Giove è il quarto oggetto più luminoso della volta celeste – dopo Sole, Luna e Venere (che apparirà molto più in alto e a sinistra nella costellazione del Leone) – e in genere è perfettamente visibile nel firmamento. Tuttavia stasera si troverà a ridosso del punto del tramonto del Sole e bassissimo, quindi la sua luminosità (riflessa) sarà decisamente attenuata, a causa del significativo chiarore del crepuscolo. Con un po' di pazienza e il giusto tempismo, sarà comunque possibile vedere il pianeta poco più in basso e alla destra del satellite naturale.

La posizione di Giove rispetto alla Luna questa sera, attorno alle 20:45 ora di Roma. Credit: TheSkyLive

Il fatto che il valzer celeste si terrà così basso sull'orizzonte occidentale renderà necessario trovare un luogo privo di ostacoli lungo la linea visiva, quindi senza palazzi, alberi, montagne e altri elementi in grado di oscurare il cielo a ovest. Una spiaggia con poco inquinamento luminoso sul Mar Tirreno o lungo la costa occidentale della Sardegna, ad esempio, potrebbe essere la soluzione ideale, ma anche aperta campagna e pratoni in collina e montagna potrebbero essere dei palcoscenici perfetti. A differenza di altre congiunzioni astrali, per quella di stasera non è raccomandato l'uso di strumenti ottici come telescopi e binocoli, proprio per la difficoltà intrinseca dell'osservazione e della vicinanza al Sole.