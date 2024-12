video suggerito

L’ultimo bacio dell’anno tra la Luna e Saturno è oggi, nel giorno dell’Immacolata: a che ora vederlo Stasera, nel giorno dell’Immacolata Concezione, ci sarà l’ultimo duetto celeste del 2024 tra la Luna e il “Signore degli Anelli” Saturno. A che ora e come vedere nel cielo lo splendido bacio dell’8 dicembre tra la compagna della Terra e il pianeta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale di oggi 8 dicembre 2024 tra la Luna e Saturno. Credit: Stellarium

Oggi, domenica 8 dicembre 2024, giorno dell'Immacolata Concezione, potremo vedere nel cielo l'ultimo, splendido bacio dell'anno tra la Luna e Saturno. La congiunzione astrale avrà inizio attorno alle 17:00 ora di Roma, poco dopo il tramonto, e si concluderà entro le 23:40. Quello di stasera, come indicato nella rubrica “Il Cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), è il terzo duetto celeste di dicembre dei sei previsti nel corso del mese. Venerdì 13 potremo vedere l'incontro tra la compagna della Terra e le Pleiadi; sabato 14 quello con Giove e mercoledì 18 ci sarà il duetto con il “Pianeta Rosso” Marte. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico di oggi, nel giorno di una delle più importanti feste mariane dell'anno.

A che ora vedere il bacio tra Luna e Saturno l'8 dicembre

La congiunzione astrale tra la Luna e il “Signore degli Anelli” Saturno avrà inizio non appena si attenueranno a sufficienza i raggi solari, quando l'oscurità permetterà al pianeta di comparire nel firmamento. Il tramonto è atteso attorno alle 16:40 ora di Roma, così come a Milano, Napoli, Parma e Messina; a Cagliari si verificherà alle 17:00, mentre a Brindisi alle 16:20 circa. L'orario del tramonto varia chiaramente in base alla posizione geografica dell'osservatore – con un divario massimo di una cinquantina di minuti, in Italia – e, con esso, quello dell'inizio di molte congiunzioni astrali.

Poiché Saturno non è tra gli astri più luminosi della volta celeste, come ad esempio Venere e Giove, si dovrà attendere circa mezzora dopo il tramonto per poterlo scorgere. Il tempo varia anche in base alla quantità di inquinamento luminoso del luogo di osservazione. Il pianeta, di un caratteristico e tenue colore bianco-giallognolo, si manifesterà esattamente a destra della Luna, a pochi gradi di distanza. Sarà impossibile confonderlo con altri oggetti celesti dato che non ce ne saranno altri così luminosi a ridosso del satellite naturale della Terra. All'inizio della congiunzione astrale la coppia sarà visibile nel cielo meridionale, esattamente tra Sud e Sud Est, incastonata nella costellazione dell'Acquario.

Col passare delle ore, Saturno tenderà ad allontanarsi un po' e ad abbassarsi rispetto alla Luna, fino a quando non tramonterà a Ovest attorno alle 23:40 (ora di Roma). La Luna lo seguirà circa 40 minuti dopo, tramontando dopo la mezzanotte di lunedì 9 dicembre. Ricordiamo che la Luna, all'inizio della congiunzione astrale, avrà raggiunto la fase di Primo Quarto da pochissimo; l'UAI indica infatti che questa fase intermedia sarà raggiunta esattamente alle 16:27 di oggi, 8 dicembre 2024. Questo dicembre è un mese particolare per le fasi lunari, dato che ne avrà cinque principali e non quattro. Ci saranno infatti due lune nuove (novilunio): la prima si è verificata alle 07:21 di domenica 1, la seconda si ci sarà lunedì 30 alle 23:27, la cosiddetta Luna Nera.

Come vedere il bacio tra la Luna e Saturno

La congiunzione astrale di stasera sarà perfettamente visibile a occhio nudo, senza la necessità di usare strumenti ottici. Tuttavia, come sempre, ne consigliamo l'utilizzo per osservare i dettagli dei protagonisti. La Luna si trova una fase intermedia, ciò significa che la luminosità è perfetta per ammirarne i dettagli superficiali come maria, crateri e catene montuose. Saturno, d'altro canto, è indubbiamente il più bel pianeta del Sistema solare dopo il nostro. Basta un piccolo telescopio per ammirare i suoi iconici anelli, che curiosamente da marzo 2025 sembreranno “sparire” per un certo periodo di tempo.