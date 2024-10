video suggerito

Oggi 14 ottobre lo splendido bacio tra Luna e Saturno: a che ora vederlo e come riconoscere il pianeta Dalle 18:45 di oggi 14 ottobre andrà in scena una delle congiunzioni astrali più spettacolari e ravvicinate dell’intero anno: il “bacio” tra la Luna e Saturno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento astronomico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra Luna e Saturno del 14 ottobre 2024. Credit: Stellarium

La sera di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, potremo ammirare nel cielo un magnifico incontro ravvicinato tra la Luna e Saturno. I due corpi celesti saranno talmente vicini nel firmamento che sembreranno baciarsi. Il duetto celeste avrà inizio attorno alle 18:45 (ora di Roma) e si concluderà attorno alle 04:30 del giorno successivo. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), quella di oggi è la seconda congiunzione astrale del mese; da qui al 31 ottobre potremo osservare anche i duetti della Luna con l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi (sabato 19), con Giove (tra il 20 e il 21) e col “Pianeta Rosso” Marte (tra il 23 e il 24). Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il magnifico valzer celeste tra la Luna e il “Signore degli Anelli”.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e Saturno

La congiunzione astrale tra il satellite naturale della Terra e Saturno avrà inizio non appena il cielo si farà sufficientemente buio da far comparire il pianeta. La Luna sorgerà poco dopo le 17:00 (ora di Roma) tra Est e Sud Est; sarà molto luminosa poiché prossima al plenilunio, la Superluna Piena del Cacciatore – la più brillante e splendente dell'intero 2024 – attesa per giovedì 17 ottobre. Il pianeta spunterà attorno alle 18:45 appena al di sopra della Luna, a pochissimi gradi di distanza, dando inizio al fenomeno astronomico. Si tratterà di una delle congiunzioni astrali più ravvicinate e spettacolari dell'intero anno. Come indicato, i due oggetti sembreranno quasi accarezzarsi.

Riconoscere il pianeta è semplicissimo, non solo per l'estrema vicinanza alla Luna, ma anche per l'inconfondibile colore bianco – giallognolo molto tenue, che lo distingue da qualunque altro astro del firmamento. Essendo un pianeta, infatti, Saturno non splende di luce propria come le stelle, ma riflette quella del Sole. Pertanto, anche per la vicinanza, la sua luce non brilla e non è scintillante come quella degli astri in cui si verificano le reazioni nucleari. Solo Venere presenta una luce brillante, a causa della densissima e corrosiva atmosfera (oltre che per la notevole vicinanza al nostro pianeta). Nel corso di questa notte Saturno si sposterà sulla destra e in basso rispetto alla Luna, tendendo ad allontanarsi dalla sua luminosa compagna. Sarà infatti il primo dei due a tramontare, poco prima delle 04:30 di martedì 15. L'intero valzer avverrà nel cuore della costellazione dell'Acquario.

Come vedere il bacio tra la Luna e Saturno

Come per la stragrande maggioranza delle congiunzioni astrali di cui ci occupiamo, anche l'incontro ravvicinato (solo prospetticamente sulla volta celeste) di questa sera è perfettamente visibile a occhio nudo. Tuttavia con un binocolo o un piccolo telescopio si possono osservare dettagli molto interessanti sia di Saturno che della Luna. Per il gigante gassoso, chiaramente, l'elemento suggestivo sono proprio i suoi anelli, che si stanno allineando con l'orbita terrestre e quindi appaiono sempre più di taglio (a marzo 2025 sembreranno “sparire”). La Luna prossima al plenilunio è invece molto luminosa, pertanto alcuni crateri e catene montuose potrebbero risultare un po' sfocati e poco definiti. Puntando verso la linea del terminatore (quella che separa il giorno e la notte) i dettagli risultano nettamente migliori. Non resta che sperare nel cielo sereno, dove in questi giorni è possibile ammirare al crepuscolo anche la "cometa del secolo" C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). A questo link trovate tutte le informazioni per trovarla nel cielo e fotografarla con fotocamera o telefono.